आर.बी. चौधरी के निधन पर रजनीकांत, कमल हासन, चिरंजीवी ने जताया शोक, इन सितारों ने दी श्रद्धांजलि
फिल्म निर्माता के सड़क दुर्घटना में निधन के बाद रजनीकांत, चिरंजीवी समेत कई सितारों ने आरबी चौधरी को श्रद्धांजलि दी है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 6, 2026 at 10:17 AM IST
हैदराबाद: जाने-माने तमिल प्रोड्यूसर आरबी चौधरी का मंगलवार, 5 मई को उदयपुर में एक कार दुर्घटना में निधन हो गया. दुर्घटना स्थल से उनकी कार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. तमिल फिल्म इंडस्ट्री के कई कलाकारों ने इस खबर पर शोक जताया और उनके निधन पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं.
सुपरस्टार रजनीकांत, कमल हासन, चिरंजीवी और साउथ सिनेमा की कई मशहूर हस्तियों ने मंगलवार को राजस्थान के जूनथा गांव के पास एक सड़क दुर्घटना में निर्माता आर.बी. चौधरी के निधन के बाद उन्हें श्रद्धांजलि दी. प्रोड्यूसर 76 वर्ष के थे. तमिल सुपरस्टार रजनीकांत ने आर.बी. चौधरी को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें एक 'बेहतरीन प्रोड्यूसर' और 'शानदार इंसान' बताया. उन्होंने चौधरी के परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की.
என் அருமை நண்பர் சூப்பர் குட் ஃப்லிம்ஸ் ஆர்.பி. செளத்ரி அவர்கள் தலை சிறந்த தயாரிப்பாளர். அருமையான மனிதர். எத்தனையோ இளம் இயக்குநர்களுக்கு வாய்ப்பளித்து திரையுலகை வாழவைத்தவர்.— Rajinikanth (@rajinikanth) May 5, 2026
அவருடைய அகால மரணச் செய்தி எனக்கு பேரதிர்ச்சியையும், மிகுந்த வேதனையையும் அளிக்கிறது.
அவர்…
दुर्घटना की खबर मिलते ही एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल की ओर रूख किया और प्रोड्यूसर के निधन पर शोक जताया. उन्होंने अपने पोस्ट में संवेदना व्यक्त करते हुए लिखा है, 'मेरे प्यारे दोस्त, सुपर गुड फिल्म्स के आर.बी. चौधरी एक बेहतरीन प्रोड्यूसर थे. वे एक बहुत ही अच्छे इंसान थे. उन्होंने अनगिनत युवा निर्देशकों को अवसर दिए और फिल्म जगत को जीवंत बनाए रखा. उनकी असामयिक मृत्यु की खबर ने मुझे गहरे सदमे और अपार दुख में डाल दिया है. उनके परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं. ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दें.'
தென்னிந்திய திரைப்படத் தயாரிப்பாளர்களில் சிகரமாகத் திகழ்ந்த ஆர்.பி.சௌத்ரி அவர்கள் சாலை விபத்தில் நம்மைவிட்டுப் பிரிந்த செய்தி அதிர்ச்சியையும் சோகத்தையும் தருகிறது.— Kamal Haasan (@ikamalhaasan) May 6, 2026
சினிமாவில் புது முயற்சிகளுக்குத் தயங்காத துணிச்சல்காரர்; பலரை அறிமுகம் செய்தும் பலருக்குத் திருப்புமுனை…
कमल हासन ने साउथ सिनेमा में उनके योगदान को याद करते हुए अपने एक्स हैंडल पर लिखा है, 'आर. पी. चौधरी, जो साउथ इंडियन फिल्म प्रोड्यूसर्स के बीच एक शिखर के समान थे, उनके सड़क दुर्घटना में हमारे बीच से चले जाने की खबर ने हमें गहरा सदमा और दुख पहुंचाया है. वे एक साहसी और नए प्रयोग करने वाले व्यक्ति थे, जो सिनेमा के क्षेत्र में नए-नए प्रयोग करने से कभी नहीं हिचकिचाए. उन्होंने कई लोगों को इस इंडस्ट्री से परिचित कराया और अन्यों के करियर में निर्णायक मोड़ लाकर उन्हें मजबूती से स्थापित किया. सफलता के इच्छुक युवा कलाकारों के लिए वे एक आश्रय स्थल थे, उनका हमारे बीच से चले जाना एक असहनीय दुख है. मैं भाई जीवा, भाई रमेश और परिवार के उन सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करता हूं, जो अपने प्रिय पिता को खोने के दुख से टूट गए हैं.'
Deeply heartbroken to hear about the sudden and tragic loss of Legendary producer R.B. Choudary garu.— Chiranjeevi Konidela (@KChiruTweets) May 5, 2026
I have known him for many years and was recently associated with him on my film “𝐆𝐨𝐝 𝐅𝐚𝐭𝐡𝐞𝐫” through Super Good Films. He has shaped the careers of many talented… pic.twitter.com/8AXgqF5hew
सुपरस्टार चिरंजीवी ने 2022 में आई फिल्म 'गॉडफादर' के लिए प्रोड्यूसर आर.बी. चौधरी के साथ अपने काम के जुड़ाव को याद किया. उन्होंने प्रोड्यूसर को 'भारतीय सिनेमा में उनके योगदान' को याद करते हुए श्रद्धांजलि दी. चिरंजीवी ने लिखा, 'महान प्रोड्यूसर आर.बी. चौधरी गारू के अचानक और दुखद निधन की खबर सुनकर मैं बहुत दुखी हूं. मैं उन्हें कई सालों से जानता हूं और हाल ही में सुपर गुड फिल्म्स के ज़रिए अपनी फिल्म 'गॉडफ़ादर' में उनके साथ जुड़ा था. उन्होंने कई प्रतिभाशाली निर्देशकों और एक्टर्स के करियर को संवारा है और अनगिनत कहानियों को जीवंत किया है. भारतीय सिनेमा में उनका योगदान शब्दों से परे है. उनके परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं. इस अकल्पनीय क्षति को सहने की उन्हें शक्ति मिले.'
Shocking to hear the news of the demise of the most prolific producer #RBChoudhary sir. Unable to digest this news in the midst of shoot. In a Loss of words. Life is so uncertain. One of the biggest production houses in India. May his soul rest in peace. My deepest condolences… pic.twitter.com/MMPl4PedR6— Vishal (@VishalKOfficial) May 5, 2026
एक्टर विशाल ने भी इस प्रोड्यूसर के खोने से दुखी हैं. उन्होंने एक्स हैंडल पर लिखा है, 'सबसे सफल प्रोड्यूसर आर.बी. चौधरी सर के निधन की खबर सुनकर गहरा सदमा लगा. शूटिंग के बीच इस खबर पर यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा है. मेरे पास शब्द नहीं हैं. जिंदगी कितनी अनिश्चित है. यह भारत के सबसे बड़े प्रोडक्शन हाउस में से एक था. ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दें. जीवा, जिथन रमेश, सुरेश और पूरे परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं. ईश्वर उन्हें इस दुखद क्षति से उबरने की शक्ति दें.'
#RBChoudary Sir— Actor Kayal Devaraj (@kayaldevaraj) May 6, 2026
Dear Friends
The mortal remains of legendary producer R.B.Choudhary sir will be placed at his residence Today
3 p.m. onwards, film fraternity will pay their final respect.
📍No.16/27, 9th Street, Dr.Radhakrishnan Salai, Mylapore, Chennai 600004. pic.twitter.com/91pOQ0HkZY
चार दशकों से अधिक के करियर में, प्रोड्यूसर ने कई फिल्में बनाईं जो सुपरहिट रहीं, जिनमें 'नट्टमई', 'गोकुलम', 'सूर्यवंशम' और अन्य फिल्में शामिल हैं. उनका आखिरी प्रोडक्शन, 'मैरीसन', सुधीश शंकर द्वारा निर्देशित था. इसमें वडिवेलु और फहद फासिल ने मुख्य भूमिकाएं निभाईं. फिल्म का संगीत युवान शंकर राजा ने तैयार किया था. इसे जुलाई 2025 में रिलीज किया गया था.