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आर.बी. चौधरी के निधन पर रजनीकांत, कमल हासन, चिरंजीवी ने जताया शोक, इन सितारों ने दी श्रद्धांजलि

दुर्घटना की खबर मिलते ही एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल की ओर रूख किया और प्रोड्यूसर के निधन पर शोक जताया. उन्होंने अपने पोस्ट में संवेदना व्यक्त करते हुए लिखा है, 'मेरे प्यारे दोस्त, सुपर गुड फिल्म्स के आर.बी. चौधरी एक बेहतरीन प्रोड्यूसर थे. वे एक बहुत ही अच्छे इंसान थे. उन्होंने अनगिनत युवा निर्देशकों को अवसर दिए और फिल्म जगत को जीवंत बनाए रखा. उनकी असामयिक मृत्यु की खबर ने मुझे गहरे सदमे और अपार दुख में डाल दिया है. उनके परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं. ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दें.'

सुपरस्टार रजनीकांत, कमल हासन, चिरंजीवी और साउथ सिनेमा की कई मशहूर हस्तियों ने मंगलवार को राजस्थान के जूनथा गांव के पास एक सड़क दुर्घटना में निर्माता आर.बी. चौधरी के निधन के बाद उन्हें श्रद्धांजलि दी. प्रोड्यूसर 76 वर्ष के थे. तमिल सुपरस्टार रजनीकांत ने आर.बी. चौधरी को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें एक 'बेहतरीन प्रोड्यूसर' और 'शानदार इंसान' बताया. उन्होंने चौधरी के परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की.

हैदराबाद: जाने-माने तमिल प्रोड्यूसर आरबी चौधरी का मंगलवार, 5 मई को उदयपुर में एक कार दुर्घटना में निधन हो गया. दुर्घटना स्थल से उनकी कार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. तमिल फिल्म इंडस्ट्री के कई कलाकारों ने इस खबर पर शोक जताया और उनके निधन पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं.

कमल हासन ने साउथ सिनेमा में उनके योगदान को याद करते हुए अपने एक्स हैंडल पर लिखा है, 'आर. पी. चौधरी, जो साउथ इंडियन फिल्म प्रोड्यूसर्स के बीच एक शिखर के समान थे, उनके सड़क दुर्घटना में हमारे बीच से चले जाने की खबर ने हमें गहरा सदमा और दुख पहुंचाया है. वे एक साहसी और नए प्रयोग करने वाले व्यक्ति थे, जो सिनेमा के क्षेत्र में नए-नए प्रयोग करने से कभी नहीं हिचकिचाए. उन्होंने कई लोगों को इस इंडस्ट्री से परिचित कराया और अन्यों के करियर में निर्णायक मोड़ लाकर उन्हें मजबूती से स्थापित किया. सफलता के इच्छुक युवा कलाकारों के लिए वे एक आश्रय स्थल थे, उनका हमारे बीच से चले जाना एक असहनीय दुख है. मैं भाई जीवा, भाई रमेश और परिवार के उन सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करता हूं, जो अपने प्रिय पिता को खोने के दुख से टूट गए हैं.'

सुपरस्टार चिरंजीवी ने 2022 में आई फिल्म 'गॉडफादर' के लिए प्रोड्यूसर आर.बी. चौधरी के साथ अपने काम के जुड़ाव को याद किया. उन्होंने प्रोड्यूसर को 'भारतीय सिनेमा में उनके योगदान' को याद करते हुए श्रद्धांजलि दी. चिरंजीवी ने लिखा, 'महान प्रोड्यूसर आर.बी. चौधरी गारू के अचानक और दुखद निधन की खबर सुनकर मैं बहुत दुखी हूं. मैं उन्हें कई सालों से जानता हूं और हाल ही में सुपर गुड फिल्म्स के ज़रिए अपनी फिल्म 'गॉडफ़ादर' में उनके साथ जुड़ा था. उन्होंने कई प्रतिभाशाली निर्देशकों और एक्टर्स के करियर को संवारा है और अनगिनत कहानियों को जीवंत किया है. भारतीय सिनेमा में उनका योगदान शब्दों से परे है. उनके परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं. इस अकल्पनीय क्षति को सहने की उन्हें शक्ति मिले.'

एक्टर विशाल ने भी इस प्रोड्यूसर के खोने से दुखी हैं. उन्होंने एक्स हैंडल पर लिखा है, 'सबसे सफल प्रोड्यूसर आर.बी. चौधरी सर के निधन की खबर सुनकर गहरा सदमा लगा. शूटिंग के बीच इस खबर पर यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा है. मेरे पास शब्द नहीं हैं. जिंदगी कितनी अनिश्चित है. यह भारत के सबसे बड़े प्रोडक्शन हाउस में से एक था. ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दें. जीवा, जिथन रमेश, सुरेश और पूरे परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं. ईश्वर उन्हें इस दुखद क्षति से उबरने की शक्ति दें.'

चार दशकों से अधिक के करियर में, प्रोड्यूसर ने कई फिल्में बनाईं जो सुपरहिट रहीं, जिनमें 'नट्टमई', 'गोकुलम', 'सूर्यवंशम' और अन्य फिल्में शामिल हैं. उनका आखिरी प्रोडक्शन, 'मैरीसन', सुधीश शंकर द्वारा निर्देशित था. इसमें वडिवेलु और फहद फासिल ने मुख्य भूमिकाएं निभाईं. फिल्म का संगीत युवान शंकर राजा ने तैयार किया था. इसे जुलाई 2025 में रिलीज किया गया था.