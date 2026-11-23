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INTERVIEW: 'मुझे पता था एक दिन मेरा समय आएगा', बॉलीवुड में धमाकेदार वापसी, उसूलों पर टिके रहने और जेन G के फेवरेट होने पर जानिए क्या बोले रवि किशन

भोजपुरी स्टार और बॉलीवुड एक्टर रवि किशन एक बार फिर बड़े पर्दे पर छा रहे हैं. एक समय था, जब रवि किशन बॉलीवुड में तेरे नाम जैसी फिल्म में काम करने के बाद छिप गए थे. अब लोकसभा सासंद हर दूसरी फिल्म में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं. इसके अलावा रवि को कई बड़ी वेब-सीरीज में भी एंट्री मिली, जिसमें मिर्जापुर जैसी पॉपुलर सीरीज भी शामिल है. वहीं, किरण राव की फिल्म लापता लेडीज (2023) में इंस्पेक्टर श्याम मनोहर के उनके मशहूर रोल ने उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए उनका पहला फिल्मफेयर और आईफा अवॉर्ड दिलाया, जिससे बॉलीवुड में उनकी जगह पक्की हो गई. यह मानकर चले कि रवि किशन में हिंदी सिनेमा में जोरदार कमबैक किया है.

किशन कहते हैं, 'शायद, उन्हें मेरा एटीट्यूड कूल लगता है. साथ ही, मेरी परफॉर्मेंस, मेरे काम ने उस फेम में और इज़ाफा किया है, जो मुझे अभी मिल रहा है. अचानक मुझे सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में प्यार मिल रहा है. मैं जहां भी ट्रैवल करता हूं, चाहे लंदन हो या यूएस, मेरी फैन फॉलोइंग बढ़ गई है, वैसे ही मुझे अपने चुनाव क्षेत्र में भी बहुत प्यार मिल रहा है. यह सब मुझे सरप्राइज भी करता है और इमोशनल भी करता है'.

यंगस्टर्स और जेन जी मुझे फॉलो करना पसंद करते हैं, उन्हें मेरी असली पर्सनैलिटी पसंद है, मुझे लगता है कि वे मुझे कूल समझते हैं। ये सभी गलतियां असल में ज़बान फिसलने की वजह से होती हैं, जैसे 'काम से घर', 'जल्दी देर हो गई...' लेकिन उन्हें यह पसंद है। कभी-कभी मैं जो शब्द इस्तेमाल करता हूं, मैं बहुत तेज़ी से बोलता हूं, वह ह्यूमर बन जाता है. मैं किसी भी चीज में सुधार नहीं करना चाहता; मैं एक इंसान हूं. मैं जल्दबाजी में या कुछ खास सिचुएशन में गलतियां करता हूं लेकिन यूथ को यह सब क्यूट लगता है. मैं इसे अपनाना चाहता हूं'. दूसरी चीज जिसके बारे में उन्हें लगता है कि युवा पीढ़ी का ध्यान उनकी ओर खींचा, वह है गुच्ची का गाना'.

लेकिन, इंटरनेट जोक्स का जवाब देने के बजाय, किशन ने पब्लिकली मीम्स को अपनाया है, वायरल पोस्ट्स को लाइक किया है, और फैंस के मज़ेदार निकनेम के साथ खेला है.

रील्स और शॉर्ट्स पर यंग क्रिएटर्स ने पॉडकास्ट से उनके ड्रामैटिक एक्सप्रेशन और "जल्दी द लेट" और "मनी फॉलोज माई ब्रदर" जैसे डायलॉग्स को बड़े पैमाने पर मीम टेम्पलेट्स में बदल दिया है. क्रिएटर्स अक्सर उनकी हाई-एनर्जी क्लिप्स को कॉलेज लाइफ, काम के स्ट्रेस और अपनी जिंदगी के रोजमर्रा के हालातों पर रिलेटेबल जोक्स के साथ जोड़ते हैं. इस समय, फैंस मजाक कर रहे हैं कि किशन का 'औरा' सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान और अक्षय कुमार से भी बड़ा है. यह फेम का असली पैमाना होने के बजाय एक मजेदार सोशल-मीडिया तुलना हो सकती है, लेकिन यह बात तो पक्की है कि युवाओं के बीच उनकी बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी है.

उन्होंने आगे कहा, '20 साल पहले भी मैं अपने एक डायलॉग से फेमस हुआ था, लेकिन उस समय इंटरनेट नहीं था. मैंने 1991 में अपना एक्टिंग करियर शुरू किया था; यह बहुत उतार-चढ़ाव वाला एक लंबा और खूबसूरत सफर है. मैं रेंगता हुआ यहां तक ​​पहुंचा हूं'.

मजेदार बात यह है कि अपने ड्रामा और कॉमिक रोल के साथ-साथ, किशन के कैंडिड इंटरव्यू और सिग्नेचर कैचफ्रेज ने उन्हें सोशल मीडिया पर युवा दर्शकों के बीच अक्सर वायरल होने वाला फेवरेट बना दिया है. वह अभी युवाओं और जेन जी के बीच जबरदस्त पॉपुलैरिटी का मजा ले रहे हैं, उनके वायरल डांस मूव्स, मजेदार पल, डायलॉग और मीम-वर्दी क्लिप सोशल मीडिया पर धूम मचा रहे हैं.

किशन, जो अपनी एनर्जेटिक पर्सनैलिटी, अलग आवाज और शानदार अभिनय के लिए जाने जाते हैं, कहते हैं, 'मैं कई भाषाओं में 760 फिल्में कर चुका हूं... भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, हिंदी, टेलीविजन, रियलिटी शो, बिग बॉस में 450 फिल्में कर चुका हूं... फिर स्पाइडर-मैन 3 के भोजपुरी संस्करण में स्पाइडर-मैन के चरित्र को आवाज दे चुका हूं...'.

किशन का सफर बहुत दिलचस्प रहा है. उनके करियर में कई बड़े उतार-चढ़ाव आए, जिससे वे मुंबई में एक स्ट्रगल करने वाले बाहरी व्यक्ति से भोजपुरी सुपरस्टार, हिंदी और साउथ इंडियन सिनेमा में मशहूर कैरेक्टर एक्टर और दो बार के सांसद बन गए. 17 साल की उम्र में, वह सिर्फ 500 रुपये लेकर मुंबई आए और फिल्म इंडस्ट्री में अपना करियर बनाने की कोशिश में उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा. अपने टैलेंट, कॉन्फिडेंस और कड़ी मेहनत से, वह धीरे-धीरे भोजपुरी सिनेमा के सबसे जाने-माने एक्टर्स में से एक बन गए, जिसके बाद उन्होंने दूसरी भाषाओं की फिल्मों और टेलीविजन रियलिटी शोज में भी काम किया.

किशन ने ईटीवी भारत को बताया, 'मेरी कई फिल्मों की सफलता, लापता लेडीज के लिए क्रिटिक्स की तारीफ, फिल्म का ऑस्कर तक पहुंचना, फिर मामला लीगल है, धमाल और अब मिर्जापुर में परफॉर्मेंस. लोकसभा में पार्लियामेंट्री परफॉर्मेंस के लिए संसद रत्न अवॉर्ड से सम्मानित होने के अलावा, मैंने अपने चुनाव क्षेत्र गोरखपुर में जो काम किया... इन सभी ने हाल के दिनों में मेरी सफलता में योगदान दिया है'.

रवि किशन ने 2026 में थिएटर और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर बहुत काम किया है. वह पॉपुलर क्राइम फ्रैंचाइजी मिर्ज़ापुर: द मूवी में इसके बड़े पर्दे के इंटरक्वल के लिए शामिल हुए, जो दुनिया भर में 300 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई करके एक बड़ी बॉक्स-ऑफिस ब्लॉकबस्टर बन गई. फिर, उन्होंने अजय देवगन के साथ हिट कॉमेडी फ्रैंचाइजी, धमाल के चौथे पार्ट में काम किया, जिसने देश में लगभग 150 करोड़ रुपये कमाए. उन्होंने मामला लीगल है सीजन 2 में अपनी पसंद की गई भूमिका को दोहराया और साइको सैयां, एक रोमांटिक थ्रिलर स्ट्रीमिंग सीरीज में दिखाई दिए.

3 दशक के शानदार करियर

इंडियन सिनेमा में अपने तीन दशक के शानदार करियर के बावजूद, जिसमें एक स्ट्रगलिंग न्यूकमर से भोजपुरी सुपरस्टार, क्रिटिक्स द्वारा सराहे गए कैरेक्टर एक्टर, और पैन-इंडियन परफॉर्मर और एक सफल पॉलिटिशियन बने, किशन का कहना है कि वह विनम्र और जमीन से जुड़े रहे हैं'. एक्टर ने कहा, 'मैं एक सेल्फ-मेड आदमी हूं. सारी सफलता, पावर, फेम का मुझ पर कोई असर नहीं पड़ा है, मैं अब भी वैसा ही हूं. मुझे यह सब बहुत स्ट्रगल के बाद मिला है और यह सब झेलने के लिए उस तरह की ताकत और कैपेसिटी चाहिए'.

संघर्ष के दिनों में उड़ा था मजाक (IMAGE/Getty Images)

संघर्ष के दिनों में उड़ा था मजाक

लेकिन, इंडस्ट्री में किशन के शुरुआती साल मुश्किल थे, जब 1990 के दशक में बॉलीवुड में उनका मजाक उड़ाया गया, उन्हें बिना पैसे के काम मिला और उन्हें रिजेक्ट किया गया। इसके बाद उन्होंने भोजपुरी सिनेमा में आकर अपना स्टारडम बनाया. थिएटर, डांसिंग, घुड़सवारी और एक्शन में ट्रेंड होने के बावजूद, किशन ने अपने पिछले इंटरव्यू में बताया कि इंडस्ट्री के लोग अक्सर उन पर हंसते थे, उन्हें रिजेक्ट कर देते थे, जबकि 1990 के दशक में उनके साथी स्टार बन गए थे. किशन का कहना है कि अपनी कामयाबी से पहले, उन्होंने तेरे नाम जैसी मशहूर फिल्मों में काम करने के बाद भी बिना पैसे लिए कई प्रोजेक्ट्स पर काम किया. किशन कहते हैं कि जब उन्हें रोल मिले भी, तो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने उन्हें अपनी वर्सेटाइल काबिलियत दिखाने का मौका देने के बजाय अक्सर छोटी सोच में बांध दिया.

एक्टर ने कहा, 'आपको बेइज्जत किया गया है, आपको रिजेक्ट किया गया है, आपको वो काम नहीं दिया गया जिसके आप हकदार हैं… लोग मुझे कॉल करते और भूल जाते, वे मुझे अपने ऑफिस में इंतजार करवाते, वे मुझे सेट पर भी कॉल करते और कहते कि हम आपको अपनी फिल्मों में लेंगे लेकिन आखिरी मिनट में वे मुझे किसी दूसरे एक्टर से बदल देते. वे फिल्म पूरी होने के बाद मुझे पेमेंट करने का वादा करते लेकिन बाद में मुझे धमकी देते कि अगर मैंने अपनी फीस मांगी तो मेरा रोल काट देंगे'.

लेकिन किशन शिकायत नहीं कर रहे हैं. उन्होंने कहा, 'यह सब ठीक है...यह हर जगह होता है...बॉलीवुड में, रीजनल सिनेमा में...मेरी कोई दुख भरी कहानी नहीं है, मैं इस स्ट्रगल को एक टर्निंग प्रोसेस मानूंगा. मैंने अपने स्ट्रगल को एन्जॉय किया है. मुझे पता था कि एक दिन मेरा टाइम आएगा, मेरे सपने पूरे होंगे...मैं बहुत कुछ करता था, मुझमें पॉजिटिव एनर्जी है, मेरे पिता पुजारी थे. मेरा विश्वास बहुत पक्का था; मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग था. उन दिनों मेरे पास बस एक ही चीज थी कॉन्फिडेंस जो अब भी है. कि हां, मैं कर सकता हूं'.

बॉलीवुड में नहीं मिला सम्मान (IMAGE/ANI)

बॉलीवुड में नहीं मिला सम्मान

हिंदी सिनेमा में इज्जत न मिलने से परेशान होकर, किशन ने 2000 के दशक की शुरुआत में एक भोजपुरी फिल्म का ऑफर स्वीकार करने का फैसला किया और 2003 में उनकी भोजपुरी डेब्यू फिल्म, सइयां हमार, सिल्वर-जुबली हिट रही. एक्शन, डांस और ड्रामा में बॉलीवुड की ट्रेनिंग को अपनी भाषा में लाकर, उन्होंने खुद को एक सुपरस्टार के तौर पर स्थापित किया और भोजपुरी सिनेमा को एक सफल इंडस्ट्री बनाने में मदद की. किशन ने बताया, 'तेरे नाम के बाद मुझे हिंदी फिल्में नहीं मिल रही थीं, लेकिन फिर मुझे भोजपुरी में ऑफर मिला. उन दिनों भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री बनी नहीं थी, इसलिए मुझे हैरानी हुई कि ये फिल्में कौन देखता है. सुजीत कुमार जैसे एक्टर भोजपुरी फिल्में कर रहे थे, लेकिन वे कुछ खास नहीं कर रहे थे. मैंने अपनी मां को फोन किया और उन्होंने मुझे हिम्मत दी कि गांव के लोग देखेंगे. सइयां हमार ब्लॉकबस्टर बन गई और इससे मेरी जिंदगी बदल गई. 2005 तक मैं यूपी और बिहार का सबसे बड़ा सुपरस्टार बन गया'.

स्टारडम का क्रेडिट किसे दिया?

हालांकि हिंदी सिनेमा ने उन्हें एक एक्टर के तौर पर ट्रेन करने में मदद की, लेकिन इंडस्ट्री में अपने स्टार बनने का क्रेडिट वे भोजपुरी कम्युनिटी को देते हैं. उन्होंने कहा, 'मैंने अपनी सारी मेहनत, एनर्जी और स्किल्स भोजपुरी में लगाने का फैसला किया, जहां मुझे सभी सोलो लीड रोल मिल रहे थे. मैंने हर दिन दो से तीन शिफ्ट में काम करना शुरू कर दिया, मैं पागल हो गया था. मुझे काम की बहुत भूख थी. मैं एक साल में 17 फिल्में करता था. मैं अच्छा पैसा कमा रहा था, अपने परिवार, अपने माता-पिता को सुरक्षित कर रहा था, एक घर, एक बंगला, एक कार... मैं दिन-रात काम करता था'.

बिग बॉसे से मिली बड़ी पॉपुलैरिटी

और फिर 2006 में बिग बॉस आया जिसने किशन को एक रीजनल भोजपुरी स्टार से पूरे भारत में एक जाना-माना नाम बना दिया. किशन इस शो को क्रेडिट देते हैं कि इसने उस लेबल को हटा दिया जो उन्हें सिर्फ भोजपुरी फिल्मों तक ही सीमित रखता था. पूरे देश में लिविंग रूम में दिखाए जाने से मेनस्ट्रीम ऑडियंस को उनकी रॉ पर्सनैलिटी, देसी रूट्स और ह्यूमर देखने को मिला, जिससे वह पूरे भारत में एक जाना-माना नाम बन गए. रियलिटी शो के पहले सीजन में आने से वह रीजनल रुकावट टूट गई और कई तरह से उनकी राह बदल गई. पूरे देश में उनकी मौजूदगी ने टॉप मेनस्ट्रीम डायरेक्टर्स का ध्यान खींचा.

शो में फाइनलिस्ट बनने के तुरंत बाद, उन्हें मणिरत्नम और श्याम बेनेगल जैसे मशहूर फिल्ममेकर्स के प्रोजेक्ट्स में अहम रोल मिले, जिससे उनका हिंदी फिल्म करियर फिर से शुरू हो गया. शो में किशन का असली, बिना किसी फिल्टर वाला काम, उन्हें इंडियन पॉप कल्चर में मजबूती दी और उन्हें युवा और शहरी लोगों के बीच रेलिवेंट बनाए रखा. किशन कहते हैं, 'बिग बॉस से मुझे श्याम बेनेगल और मणिरत्नम मिले. इससे मुझे पूरे देश का पागलपन और क्रेज मिला. लोगों को पता चला कि यह लड़का मजेदार है, ह्यूमरस है..और वहीं से मुझे फिर से हिंदी फिल्मों में एंट्री मिली, लेकिन ये सारे अवॉर्ड, रिवॉर्ड, प्यार, इज़्ज़त, सम्मान, पैसा, महंगाई...ये सब हाल के सालों में हुआ है'.

जरूर, बिग बॉस से उन्हें जो मेनस्ट्रीम क्रेडिबिलिटी मिली, उसने एक अलग-अलग तरह के दूसरे इनिंग्स की नींव रखी, जिससे उन्हें बड़े पैन-इंडिया रोल्स (जैसे लापता लेडीज और साउथ इंडियन सिनेमा) मिले, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पर नेशनल पॉलिटिक्स में सफल एंट्री हुई, और आखिरकार लगभग दो दशक बाद बिग बॉस 18 में एक सेगमेंट होस्ट करने के लिए फ्रैंचाइज में वापसी हुई. और बर्खास्त किए जाने के दशकों बाद, किशन अपनी शर्तों पर मुख्यधारा के हिंदी सिनेमा और ओटीटी प्लेटफार्मों पर लौटे, मुक्केबाज़, मामला लीगल है और ऑस्कर के लिए प्रस्तुत लापता लेडीज़ जैसी परियोजनाओं के लिए व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसा और पुरस्कार अर्जित किए.

फ्यूचर प्लान के बारे में क्या बोले रवि किशन? (IMAGE/ANI)

फ्यूचर प्लान के बारे में क्या बोले रवि किशन?

अपने फ्यूचर प्लान्स और फिल्मों के बारे में बात करते हुए एक्टर ने बताया, 'जो भी अच्छा रोल लेकर आएगा, मैं उसे लपक लूंगा. मुझे जिंदगी में वो किक पसंद है. चाहे मेकर्स, डायरेक्टर नए हों या सीनियर, सभी का वेलकम है. मैं सुबह तैयार होकर सेट पर आने का वो जोश महसूस करना चाहता हूं. मुझे शूट के लिए एक्साइटेड रहने की जरूरत है. मैं वो रात बिना सोए बिताना चाहता हूं, जल्दी से अपना वर्कआउट करना चाहता हूं, पूजा करना चाहता हूं और सेट पर दौड़ना चाहता हूं. मुझे अपने डायलॉग्स बोलने में मजा आता है...जब मैं अपने काम को एन्जॉय करता हूं, तो मेरी आंखों में वो चमक आ जाती है और तभी ऑडियंस को भी मजा आएगा. इसलिए, लोग कहते हैं, 'रवि किशन आ गए, चलो तालियां बजाओ'.