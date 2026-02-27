ETV Bharat / entertainment

'रामायण' में लक्ष्मण की भूमिका मिलने पर बोले रवि दुबे- 'ठीक एक साल बाद, उसी मंदिर के दर्शन के बाद मुझे...

रामायण फिल्म पोस्टर ( POSTER )

हैदराबाद: रवि दुबे लंबे समय से भारतीय मनोरंजन उद्योग के सबसे प्रतिभाशाली और बहुमुखी कलाकारों में गिने जाते हैं. उन्होंने न केवल एक अभिनेता के रूप में अपनी मजबूत पहचान बनाई है, बल्कि अपने बैनर ड्रीमियाटा एंटरटेनमेंट के जरिए एक सफल निर्माता के तौर पर भी खास मुकाम हासिल किया है. वर्षों में वे कई प्रशंसित प्रोजेक्ट्स का हिस्सा रहे हैं, जिन्होंने उनकी बहुमुखी प्रतिभा और रचनात्मक दृष्टि को दर्शाया है. अब वह भारतीय सिनेमा की सबसे भव्य और महत्वाकांक्षी फिल्मों में से एक रामायण के लिए तैयार हैं, जिसका निर्देशन नितेश तिवारी कर रहे हैं. इस पौराणिक गाथा में रवि दुबे लक्ष्मण की भूमिका निभाते नजर आएंगे. दिलचस्प बात यह है कि इस किरदार को पाने से पहले उनके जीवन में एक खास संयोग हुआ था, जिसे उन्होंने हाल ही में साझा किया. रवि ने बताया कि फिल्म में कास्ट होने से ठीक एक साल पहले वह लखनऊ में एक शूटिंग के दौरान लक्ष्मण मंदिर गए थे. उन्होंने कहा, फिल्म के लिए लॉक होने से करीब एक साल पहले मैं लखनऊ में शूट कर रहा था. हम एक तरह का गुरिल्ला शूट कर रहे थे. मैं बाइक चला रहा था और मेरी हीरोइन पीछे बैठी थी. हम सड़कों पर चक्कर लगा रहे थे. उसी दौरान मैं अपने डायरेक्टर से फोन पर बात कर रहा था. डायरेक्टर ने ‘कट’ कहा, तो हमने बाइक वहीं पार्क कर दी और अगले निर्देश का इंतजार करने लगे. तभी मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक मंदिर था, वह लक्ष्मण जी का मंदिर था'.