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रश्मिका-विजय कोडागु रिसेप्शन: हाथों में हाथ डाले न्यूली वेड कपल ने पार्टी में मारी एंट्री, कूर्गी साड़ी में छाई 'श्रीवल्ली', देखें वीडियो

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में न्यूली वेड कपल को विराजपेट के सेरेनिटी कन्वेंशन हॉल में शानदार एंट्री करते हुए देखा गया. वीडियो में रश्मिका और विजय हाथों में हाथ डाले स्टेज की ओर बढ़ते दिख रहे हैं. रश्मिका ने इस मौके पर कोडवा स्टाइल में पारंपरिक सिल्क साड़ी पहनी थी, जो लोकल कल्चर को दिखाती थी. विजय देवरकोंडा ने ब्लैक ब्लेज़र, व्हाइट शर्ट और ब्लैक ट्राउजर चुना था.

हैदराबाद: रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने सोमवार, 6 अप्रैल को कर्नाटक के कोडागु (कूर्ग) में एक रिसेप्शन पार्टी होस्ट की. इस गेट-टुगेदर में उनके करीबी परिवार और दोस्त शामिल हुए. इस ग्रैंड वेडिंग रिसेप्शन से कई वीडियो और दिल छू लेने वाली तस्वीरें सोशल मीडिया पर धूम मचा रही हैं.

एक वायरल वीडियो में रश्मिका, विजय के साथ हाथ में हाथ डाले चल रही थीं, और बाकी परिवार उनके पीछे चल रहा था. दोनों के चेहरे पर खुशी साफ देखी जा सकती है. स्टेज पर पहुंचने के बाद कपल ने केक भी काटा.

रिसेप्शन में आए लोगों को संबोधित करते हुए रश्मिका ने कहा, 'मैं इसी मिट्टी की संतान हूं. कोडवा लोगों का प्यार हमेशा खास होता है. शादी के बाद अपने होमटाउन वापस आकर मुझे बहुत खुशी होती है. अपने परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर इसे मनाना मेरी खुशकिस्मती है. विजय को भी कोडवा कल्चर बहुत पसंद है. मुझे उम्मीद है कि आप सभी हम पर ऐसे ही अपना आशीर्वाद बरसाते रहेंगे.'

उन्होंने कहा, 'अगली बार जब मैं आऊंगा, तो मैं घूमना चाहूंगा और उनका बचपन और यहां की जिंदगी देखना चाहूंगा.' उन्होंने आगे कहा, 'मुझे यह जगह बहुत पसंद आ गई है, इतनी खूबसूरत जगह. मुझे हमेशा लगता था कि यहां की औरतें बहुत खूबसूरत होती हैं, उनसे मिलने से पहले भी. मुझे लगता है कि कूर्गी की औरतें खूबसूरत होती हैं, और मैंने एक से शादी की है. मैं बहुत खुश हूं.'

रश्मिका और विजय ने 26 फरवरी को उदयपुर में शादी की. इस ग्रैंड वेडिंह इवेंट में हल्दी, संगीत और तेलुगु और कोडवा रीति-रिवाजों वाली दो वेडिंग सेरेमनी के साथ-साथ एक सेलिब्रेशन आफ्टर-पार्टी भी शामिल थी. बाद में उन्होंने 4 मार्च को हैदराबाद में पॉलिटिक्स, बिजनेस और फिल्म इंडस्ट्री के जाने-माने लोगों के लिए एक ग्रैंड रिसेप्शन रखा. इसके अलावा, कपल ने फैंस के लिए एक छोटा लंच भी ऑर्गनाइज़ किया, ताकि उनका सेलिब्रेशन सबको साथ लेकर और दिल से मनाया जा सके.