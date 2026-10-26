'कॉफी विद करण' विवाद: ट्रोलिंग पर करारा जवाब देने के बाद रश्मिका-विजय का लीगल एक्शन, साइबर क्राइम में दर्ज कराई शिकायत
ट्रोलिंग पर पहला स्टेटमेंट के बाद रश्मिका मंदाना-विजय देवरकोंडा ने लीगल रास्ता अपनाया है. उन्होंने साइबर क्राइम में शिकायत दर्ज कराई है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 26, 2026 at 7:45 PM IST
हैदाराबाद: 'कॉफी विद करण' सीजन 9 में नजर आने के बाद टॉलीवुड के स्टार कपल रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा को उनके रिश्ते को लेकर काफी ट्रोल किया जा रहा है. इस मामले में पर कपल ने आज (26 अक्टूबर) अपना पहला रिएक्शन दिया. इस रिएक्शन के बाद कपल ने ऑनलाइन हो रही आलोचना पर लीगल एक्शन लिया है. कपल के मैनेजर पी. निशांत कुमार ने हैदराबाद साइबर क्राइम अधिकारियों के पास एक शिकायत दर्ज कराई है. यह शिकायत इस जोड़े से जुड़ी मनगढ़ंत कंटेंट, इम्पर्सनेशन और उन्हें निशाना बनाकर किए गए ऑनलाइन हरासमेंट को लेकर है.
विरोष की टीम द्वारा जारी किए गए एक प्रेस नोट के अनुसार, इस शिकायत में सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही झूठी और भ्रामक कंटेंट की जांच की मांग की गई है. बताया गया है कि टीम ने जांच के लिए संबंधित लिंक और अन्य जरूरी कंटेंट अधिकारियों को सौंप दी है.
Virosh Team Files Cyber Crime Complaint Over Alleged Fake Online Narratives The Virosh team has submitted a formal complaint to Hyderabad Cyber Crime authorities over alleged fabricated content, manipulated screenshots, impersonation and online harassment targeting Vijay Deverakonda and Rashmika Mandanna. The team has urged an impartial investigation and appropriate legal action wherever warranted, emphasizing that the move is aimed at accountability, not genuine criticism or freedom of speech. #VijayDevarakonda #RashmikaMandanna— Indian Clicks (@IndianClicks) October 26, 2026
शिकायत में आरोप लगाया गया है कि दोनों सितारों के बारे में भ्रामक बातें फैलाने के लिए उनके स्क्रीनशॉट के साथ छेड़छाड़ की गई है, मनगढ़ंत कंटेंट सामग्री बनाई गई है और किसी और के नाम या पहचान का गलत इस्तेमाल (इम्पर्सनेशन) किया गया है. उनकी टीम ने स्पष्ट किया है कि इस कदम का मकसद अभिव्यक्ति की आजादी या जायज आलोचना को रोकना नहीं है, बल्कि पूरी तरह से झूठी जानकारी और ऑनलाइन होने वाली संभावित गैर-कानूनी गतिविधियों के लिए जवाबदेही तय करना है.
टीम ने सोशल मीडिया यूजर्स से यह भी आग्रह किया है कि वे बिना पुष्टि किए गए दावों को साझा करने से बचें, और कहा है कि जहां भी जरूरी होगा, उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी. अधिकारियों से कहा गया है कि वे सौंपे गए सबूतों की जांच करें और ऑनलाइन हरासमेंट के मामले की छानबीन करें.
कपल ने ट्रोलर्स को दिया जवाब
इस लीगल एक्शन से पहले रश्मिका और विजय ने अपने-अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया था. 26 अक्टूबर को, इस जोड़े ने सोशल मीडिया पर अलग-अलग पोस्ट के जरिए आलोचनाओं का जवाब दिया. रश्मिका ने अपने रिश्ते पर भरोसा जताते हुए कहा कि वह हजारों बार विजय को ही चुनेंगी. वहीं, विजय ने भी आलोचनाओं का करारा जवाब देते हुए कहा कि वे अपनी शादी से काफी खुश हैं और जो लोग उनके रिश्ते से खुश नहीं हैं, उनसे कहा कि वे अपनी राय अपने पास ही रखें.
क्या है विवाद?
रश्मिका और विजय तब ट्रोलर्स के निशाने पर आए जब उन्होंने करण जौहर के चैट शो 'कॉफी विद करण 9' के दूसरे एपिसोड में अपने रिश्ते के बारे में बात की. बातचीत के दौरान, रश्मिका ने बताया कि उन्होंने एक बार एयरपोर्ट पर विजय से कहा था, 'चलो शादी कर लेते हैं.' उनके अनुसार, विजय ने जवाब दिया, 'ओके, तुम मुझसे 100 बार पूछना.' उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने पूरे एक साल तक उनसे यही बात पूछी थी. वहीं, विजय ने कहा कि वह चाहते थे कि इतना बड़ा फैसला लेने से पहले वे थोड़ा समय लें.
इस बातचीत पर ऑनलाइन मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आईं. कुछ दर्शकों को लगा कि विजय की बातों से ऐसा लग रहा है जैसे रश्मिका की वन साइड फीलिंग्स हैं. इसके चलते सोशल मीडिया यूजर्स ने विजय को 'रेड फ्लैग' करार दिया और उन पर अपनी साथी का अनादर करने का आरोप लगाया.