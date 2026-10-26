ETV Bharat / entertainment

'कॉफी विद करण' विवाद: ट्रोलिंग पर करारा जवाब देने के बाद रश्मिका-विजय का लीगल एक्शन, साइबर क्राइम में दर्ज कराई शिकायत

रश्मिका मंदाना-विजय देवरकोंडा ( IANS )

हैदाराबाद: 'कॉफी विद करण' सीजन 9 में नजर आने के बाद टॉलीवुड के स्टार कपल रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा को उनके रिश्ते को लेकर काफी ट्रोल किया जा रहा है. इस मामले में पर कपल ने आज (26 अक्टूबर) अपना पहला रिएक्शन दिया. इस रिएक्शन के बाद कपल ने ऑनलाइन हो रही आलोचना पर लीगल एक्शन लिया है. कपल के मैनेजर पी. निशांत कुमार ने हैदराबाद साइबर क्राइम अधिकारियों के पास एक शिकायत दर्ज कराई है. यह शिकायत इस जोड़े से जुड़ी मनगढ़ंत कंटेंट, इम्पर्सनेशन और उन्हें निशाना बनाकर किए गए ऑनलाइन हरासमेंट को लेकर है.

विरोष की टीम द्वारा जारी किए गए एक प्रेस नोट के अनुसार, इस शिकायत में सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही झूठी और भ्रामक कंटेंट की जांच की मांग की गई है. बताया गया है कि टीम ने जांच के लिए संबंधित लिंक और अन्य जरूरी कंटेंट अधिकारियों को सौंप दी है.

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि दोनों सितारों के बारे में भ्रामक बातें फैलाने के लिए उनके स्क्रीनशॉट के साथ छेड़छाड़ की गई है, मनगढ़ंत कंटेंट सामग्री बनाई गई है और किसी और के नाम या पहचान का गलत इस्तेमाल (इम्पर्सनेशन) किया गया है. उनकी टीम ने स्पष्ट किया है कि इस कदम का मकसद अभिव्यक्ति की आजादी या जायज आलोचना को रोकना नहीं है, बल्कि पूरी तरह से झूठी जानकारी और ऑनलाइन होने वाली संभावित गैर-कानूनी गतिविधियों के लिए जवाबदेही तय करना है. टीम ने सोशल मीडिया यूजर्स से यह भी आग्रह किया है कि वे बिना पुष्टि किए गए दावों को साझा करने से बचें, और कहा है कि जहां भी जरूरी होगा, उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी. अधिकारियों से कहा गया है कि वे सौंपे गए सबूतों की जांच करें और ऑनलाइन हरासमेंट के मामले की छानबीन करें.