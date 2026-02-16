रश्मिका मंदाना-विजय देवरकोंडा की शादी का कार्ड लीक, वेडिंग डेट से वेन्यू तक, जानें सबकुछ
रश्मिका मंदाना-विजय देवरकोंडा की शादी का कार्ड लीक हो गया है. सोशल मीडिया पर इस कार्ड की तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 16, 2026 at 5:13 PM IST
हैदराबाद: रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा एक बार फिर अपनी शादी को लेकर सुर्खियों में हैं. यह जोड़ी जल्द ही शादी करने वाले हैं. हालांकि, उनके फैंस यह जानने का इंतजार कर रहे हैं कि कपल कब शादी कर रहा है. अब, सोशल मीडिया पर एक वेडिंग कार्ड वायरल हो गया है जिसमें विजय और रश्मिका की शादी का इनविटेशन होने का दावा किया गया है.
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी की तारीख की अफवाह ने एक बार फिर इंटरनेट पर धूम मचा दी है. इस महीने की शुरुआत में सोशल मीडिया पर शादी की चर्चा चरम पर थी, जब उदयपुर के सिटी पैलेस के वीडियो वायरल हुए, जिसमें शानदार सजावट दिख रही थी.
एक सोशल मीडिया यूजर्स ने दावा किया कि पैलेस एक स्टार वेडिंग के लिए तैयार हो रहा है. उस यूजर ने बताया था कि विजय और रश्मिका 2 फरवरी को शादी करने वाले हैं. हालांकि, यह खबर झूठी निकली. लेकिन एक बार फिर विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना अपनी शादी के कयासों को लेकर चर्चा में आए है. उनका शादी का कार्ड सोशल मीडिया पर सामने आया.
Wait is over...— Amitta Agarwal (@Amitta_Agarwal) February 16, 2026
Rashmika Mandanna & Vijay Deverakonda wedding card ✨#RashmikaMandanna #VijayDeverakonda #RashmikaMandanna pic.twitter.com/EFC5rbOpX1
इंटरनेट पर चल रहे वेडिंग कार्ड के मुताबिक, कपल 26 फरवरी को एक छोटे से वेडिंग सेरेमनी में शादी करेंगे, और वेडिंग रिसेप्शन 4 मार्च को हैदराबाद में होगा. रश्मिका और विजय के इस अटकल वाले वेडिंग कार्ड पर लिखा है, 'मैं कुछ खास खबरें शेयर करने और आपको हमारी ज़िंदगी के एक बड़े पल का हिस्सा बनने के लिए इनवाइट करने के लिए लिख रहा हूं. हमारे परिवारों के प्यार और आशीर्वाद से, रश्मिका और मैं 26.02.26 को एक छोटी और छोटी सी सेरेमनी में शादी करेंगे.'
Wow, look what I stumbled upon! 👀 It seems like Vijay Deverakonda and Rashmika Mandanna's wedding card is making the rounds. Such beautiful design! 💖 Can't wait to see what's next for them. ✨ #VijayDeverakonda #RashmikaMandanna pic.twitter.com/qpaPnx52hZ— Supreme Rebel 🌊 (@supremerebel7) February 16, 2026
इसमें आगे लिखा है, 'जैसा कि हम इस नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं और अपने इस मिलन का जश्न मना रहे हैं. साथ ही खूबसूरत यादें बना रहे हैं. हमारे लिए उन लोगों के साथ जश्न मनाना सच में बहुत मायने रखेगा जो हमारी यात्रा का हिस्सा रहे हैं. आपकी मौजूदगी और आशीर्वाद इस मौके को हमारे लिए और भी खास बना देंगे.'
कुछ समय से अफवाहें चल रही हैं कि विजय और रश्मिका उदयपुर में एक शानदार सेरेमनी में शादी करेंगे. माना जा रहा है कि यह जोड़ी पिछले कई सालों से रिलेशनशिप में हैं, लेकिन दोनों में से किसी ने भी अपने रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में खुलकर बात नहीं की है.
शादी की उड़ती अफवाहों के बीच, रश्मिका और विजय को रविवार रात मुंबई आते हुए देखा गया. हालांकि एक्टर्स की अलग-अलग तस्वीरें ली गईं, लेकिन बाद में उन्हें एक ही कार में बैठते हुए देखा गया था.
नोट: हालांकि, इस वायरल वेडिंग कार्ड के असली होने की अभी पुष्टि नहीं हुई है.