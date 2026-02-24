रश्मिका मंदाना-विजय देवरकोंडा प्री वेडिंग: शादी से पहले 'विरोश' के बीच हुआ क्रिकेट मैच, मैदान से सामने आईं Unseen तस्वीरें
रश्मिका मंदाना-विजय देवरकोंडा ने परिवार के साथ क्रिकेट मैच की एक झलक साझा की है, जिसका नाम 'विरोश प्रीमियर लीग' है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 24, 2026 at 7:41 PM IST|
Updated : February 24, 2026 at 7:47 PM IST
हैदराबाद: रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा आखिरकार 26 फरवरी, 2026 को उदयपुर में शादी के बंधन में बंधने वाले हैं. इस कपल ने इसी हफ्ते सोशल मीडिया पर अपनी शादी की पुष्टि की और अपने खास दिन को 'विरोश की शादी' नाम दिया. अब, वे 23 फरवरी को प्री-वेडिंग फंक्शन शुरू करते हुए अपने ग्रैंड वेडिंग वेन्यू से झलकियां साझा कर रहे हैं.
एक्टर रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने उदयपुर में अपनी शादी की रस्में ऑफिशियली शुरू कर दीं. 26 फरवरी को उनकी शादी शहर से करीब 25 किलोमीटर दूर खूबसूरत अरावली पहाड़ियों में आईटीसी होटल्स के मेमेंटोस में होगी. पहले दिन पूल पार्टी हुई और उसके बाद परिवार के साथ एक छोटा प्री-वेडिंग डिनर हुआ.
पूल में आरामदायक वॉलीबॉल और करीबी लोगों के साथ एक शानदार जापानी डिनर के बाद, विजय और रश्मिका ने आज, 24 फरवरी को उदयपुर में अपने प्री-वेडिंग फंक्शन के रूप में करीबी परिवार के सदस्यों और दोस्तों के साथ एक क्रिकेट मैच होस्ट किया, जिसका नाम 'विरोश प्रीमियर लीग' रखा गया, जहां उन्होंने एक-दूसरे के साथ मस्तीभरा मुकाबला किया.
मंगलवार को, विजय और रश्मिका ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर मैच की एक झलक दिखाई, जिसमें उन्होंने 'विरोश प्रीमियर लीग' लिखा हुआ क्रीम कलर का लकड़ी का बल्ला और अपनी शादी की तारीख, 26.02.26 लिखा एक डेकोरेटिव बॉक्स दिखाया, जिस पर लाल क्रिकेट बॉल का ग्राफक बना था.
डिटेल्स में दो छोटे तिकोने झंडे भी शामिल थे, एक भूरा और एक बेज, जिन पर 'विरोश प्रीमियर लीग' का प्रिंट था, और एक सफेद मेडल जिसके रिबन पर खास तारीख 26.02.26 खुदी हुई थी.
विजय और रश्मिका ने रविवार को अपने खास दिन के बारे में अनाउंसमेंट की. कपल ने बताया कि उनकी शादी को ऑफिशियली 'द वेडिंग ऑफ विरोश' कहा जाएगा. इस नाम की एक इमोशनल वैल्यू है.
इवेंट प्लानर्स के सजेस्ट किए जाने या फैमिली ट्रेडिशन से इंस्पायर्ड होने के बजाय, यह सीधे उनके फैंस से आया है. सालों पहले, दोनों के फैंस ने उनके नामों को मिलाकर 'विरोश' बनाया था. यह शब्द कपल के लिए प्यार और सपोर्ट का सिंबल बन गया. एक फैन-मेड निकनेम के तौर पर शुरू हुआ था, वह अब उनकी शादी के सेलिब्रेशन की ऑफिशियल आइडेंटिटी बन गया है.