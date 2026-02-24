ETV Bharat / entertainment

रश्मिका मंदाना-विजय देवरकोंडा प्री वेडिंग: शादी से पहले 'विरोश' के बीच हुआ क्रिकेट मैच, मैदान से सामने आईं Unseen तस्वीरें

रश्मिका मंदाना-विजय देवरकोंडा ( IANS )

हैदराबाद: रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा आखिरकार 26 फरवरी, 2026 को उदयपुर में शादी के बंधन में बंधने वाले हैं. इस कपल ने इसी हफ्ते सोशल मीडिया पर अपनी शादी की पुष्टि की और अपने खास दिन को 'विरोश की शादी' नाम दिया. अब, वे 23 फरवरी को प्री-वेडिंग फंक्शन शुरू करते हुए अपने ग्रैंड वेडिंग वेन्यू से झलकियां साझा कर रहे हैं. एक्टर रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने उदयपुर में अपनी शादी की रस्में ऑफिशियली शुरू कर दीं. 26 फरवरी को उनकी शादी शहर से करीब 25 किलोमीटर दूर खूबसूरत अरावली पहाड़ियों में आईटीसी होटल्स के मेमेंटोस में होगी. पहले दिन पूल पार्टी हुई और उसके बाद परिवार के साथ एक छोटा प्री-वेडिंग डिनर हुआ. पूल में आरामदायक वॉलीबॉल और करीबी लोगों के साथ एक शानदार जापानी डिनर के बाद, विजय और रश्मिका ने आज, 24 फरवरी को उदयपुर में अपने प्री-वेडिंग फंक्शन के रूप में करीबी परिवार के सदस्यों और दोस्तों के साथ एक क्रिकेट मैच होस्ट किया, जिसका नाम 'विरोश प्रीमियर लीग' रखा गया, जहां उन्होंने एक-दूसरे के साथ मस्तीभरा मुकाबला किया.