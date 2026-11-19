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'मैसा' के लिए रश्मिका मंदाना ने बहाया जमकर पसीना, रोजाना की थी 8-10 घंटे की कड़ी ट्रेनिंग, देखें

रश्मिका मंदाना ( POSTER )

हैदराबाद: मेकर्स ने पहला बिहाइंड-द-सीन्स एपिसोड रिलीज कर दिया है, जिसमें फैंस रश्मिका मंदाना की लिए रोल वाली, भारत की पहली फीमेल-लिए पैन-इंडिया एक्शन फिल्म के पीछे की मार्शल आर्ट्स की तैयारी की झलक देख का रहे हैं. फिल्म के हाल ही में रिलीज हुए टीजर को देश भर से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है. दर्शकों से लेकर आलोचकों तक से फिल्म ने अपनी रॉ एनर्जी, ग्रैंड स्केल और इंटेंस एटमॉस्फियर के लिए खूब तारीफ अपने नाम की है. सबसे ज्यादा खास बात यह है कि इस चीज ने मैसा को एक अनोखे सिनेमैटिक कहानी में स्थापित कर दिया है.

बहुत भारतीय फिल्म मास एक्शन ड्रामा की कहानी में मजबूत मां और बेटे के रिश्ते को दिखाती हैं, जैसे बाहुबली और केजीएफ, लेकिन मैसा इससे अलग है क्योंकि इसमें मेकर्स नए और एक मजबूत भावनात्मक पक्ष को पेश करने वाले हैं. दरअसल, फिल्म में आदिवासी भूमि की पृष्ठभूमि पर बाप और बेटी के बीच की मजबूत जोड़ी देखने मिलने वाली है.

प्री रिलीज के बीच, अब टीम ने फैंस को दिखाया है कि जबरदस्त एक्शन को कर दिखाने में कितनी मेहनत लगी है. ऐसे में मेकर्स ने अपना पहला बिहाइंड द सीन वीडियो शेयर करते हुए नोट में लिखा है, 'जबरदस्त ट्रेनिंग सेशंस से उन्हें उनकी लिमिट्स तक पुश करने तक, देखें #RashmikaMandanna की #MYSAA बनाने की अनोखे सफर की झलक एपिसोड 1: मैसा बनाना अब आ गया है. फिल्म के बारे में बात करते हुए डायरेक्टर रविंद्र पुले ने खुलकर कहा है कि यह कोई ग्लासी एक्शन फिल्म नहीं है, बल्कि यह असल में जमीन से जुड़ी और आपका शरीर क्या कर सकता है उसपर है. रश्मिका को गन सीन और लुक टेस्ट्स के लिए तैयार करने के लिए टीम ने तेलंगाना पुलिस एकेडमी में सेशन उनके लिए करवाए, ताकि शुरुआत से ही वे सही तरह से ऐम और हैंडल कर पाएं.