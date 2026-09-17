एमएस सुब्बुलक्ष्मी के परिवार से मिलीं रश्मिका मंदाना, बायोपिक में करेंगी दिग्गज गायिका का किरदार
रश्मिका मंदाना और फिल्म 'एमएस: ए लेगेसी ऑन स्क्रीन' के मेकर्स ने दिवंगत कर्नाटक वेटरन सिंगर एमएस सुब्बुलक्ष्मी के परिवार से मुलाकात की.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 17, 2026 at 3:53 PM IST
हैदराबाद: फिल्म 'एमएस: ए लेगेसी ऑन स्क्रीन' के निर्माण के दौरान का एक खास पल ऑनलाइन वायरल हो रहा है. इसमें रश्मिका मंदाना और फिल्म के निर्माता दिवंगत दिग्गज गायिका एमएस सुब्बुलक्ष्मी के परिवार से मिल रहे हैं. टीम द्वारा साझा किए गए एक वीडियो में रश्मिका, बन्नी वासु और रॉकलाइन वेंकटेश को फिल्म की रिलीज से पहले एक मंदिर में गायिका के परिवार से मिलते हुए दिखाया गया है.
फिल्म निर्माताओं ने इस मुलाकात को प्रेम, सम्मान और कृतज्ञता का क्षण बताया और एमएस सुब्बुलक्ष्मी के परिवार को प्रोजेक्ट के लिए उनके निःस्वार्थ समर्थन के लिए धन्यवाद दिया. मंदिर का सटीक स्थान अभी तक आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं किया गया है. हालांकि, वीडियो क्लिप्स ने ऑनलाइन अटकलों को जन्म दिया है, कुछ सोशल मीडिया यूजर्स का मानना है कि यह मुलाकात चेन्नई के किसी मंदिर में हुई थी, जबकि अन्य का मानना है कि यह मदुरै में हो सकती है, जो एमएस सुब्बुलक्ष्मी के प्रारंभिक जीवन से जुड़ा मंदिर नगर है. फिल्म निर्माताओं ने स्थान स्पष्ट नहीं किया है.
A beautiful moment before the beginning of M.S. A Legacy On Screen. ✨#MSBiopic pic.twitter.com/URiSbwhN4e— Bunny Vas (@TheBunnyVas) September 17, 2026
यह दौरा फिल्म निर्माताओं द्वारा फिल्म के आधिकारिक शुभारंभ के तुरंत बाद हुआ है, जिसमें रश्मिका एमएस सुब्बुलक्ष्मी की भूमिका निभा रही हैं. अखिल भारतीय स्तर पर निर्मित इस बायोपिक का निर्माण अल्लू अरविंद, रॉकलाइन वेंकटेश और बन्नी वासु ने संयुक्त रूप से किया है और इसका निर्देशन जर्सी फिल्म के निर्देशक गौतम तिन्ननुरी ने किया है, जबकि संगीत अनिरुद्ध रविचंदर ने दिया है.
फिल्म का शुभारंभ एमएस सुब्बुलक्ष्मी की 110वीं जयंती पर हुआ, जिसमें कमल हासन ने पहली क्लैप दी. लॉन्च इवेंट में रश्मिका ने महान कर्नाटक गायिका का किरदार निभाने की जिम्मेदारी के बारे में बात की और इस भूमिका के लिए चुने जाने पर आभार व्यक्त किया. रश्मिका ने लॉन्च के दौरान कहा, 'आप सबके सामने बोलने में मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है. इस समय मेरे दिल में सिर्फ एक ही भावना है, और वो है आभार. उन्होंने इस भूमिका के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का वादा भी किया.
कार्यक्रम के चीफ गेस्ट कमल हासन ने एमएस सुब्बुलक्ष्मी का किरदार निभाने के दबाव की तुलना माइकल जैक्सन जैसे वैश्विक आइकन का किरदार निभाने के दबाव से की. उन्होंने उनकी संगीत विरासत की प्रशंसा करते हुए कहा कि विभिन्न भाषाओं में उनके गीतों ने लोगों को एकजुट करने में मदद की.
इस बीच, रश्मिका ने हाल ही में विजय देवरकोंडा अभिनीत रणबाली के लिए अपने हिस्से की शूटिंग पूरी की और वर्तमान में एमएस सुब्बुलक्ष्मी की बायोपिक के अलावा मैसा और अल्लू अर्जुन की राका की शूटिंग कर रही हैं.