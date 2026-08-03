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'मैसा' के सेट पर घायल हुईं रश्मिका मंदाना, हीप इंजरी पर किया खुलासा, बोलीं- लगातार तीसरी चोट, दर्द तो है, पर...

रश्मिका मंदाना ने आज एक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने खुलासा किया है कि वे मैसा के सेट पर चोटिल हो गई थी.

Rashmika Mandanna
रश्मिका मंदाना (IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 3, 2026 at 8:43 PM IST

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हैदराबाद: साउथ एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना मैसा के सेट पर घायल हो गई थीं. इसकी पुष्टि खुद एक्ट्रेस ने की है. एक्टर रश्मिका मंदाना ने कन्फर्म किया है कि अपनी आने वाली एक्शन ड्रामा फिल्म 'मैसा' की शूटिंग के दौरान उन्हें कूल्हे (हीप) में चोट लग गई थी. सोशल मीडिया पोस्ट में रश्मिका ने पहली बार अपनी चोट के बारे में जानकारी दी, जिसकी वजह से उन्हें काम से ब्रेक लेना पड़ा है.

सोमवार 3 अगस्त को रश्मिका मंदाना ने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें पोस्ट कीं, जिसमें उन्होंने अपनी सेल्फी, कुकीज और पज़ल की तस्वीरें, शुभकामनाओं वाला फूलों का गुलदस्ता और अपने पालतू कुत्तों की झलकियां दिखाई हैं. उन्होंने कैप्शन में एक लंबा नोट भी लिखा, जिसमें उन्होंने अपनी चोट और ठीक होने की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया.

रश्मिका मंदाना ने नोट की शुरुआत 'हाय गाइज' से की और लिखा, 'चोट लगना बहुत बुरा होता है.' साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि किसी को पता नहीं चलेगा. उन्होंने कुछ समय तक गायब रहने के लिए माफी भी मांगी और लिखा, 'माफ करना कि मैं गायब थी, लेकिन हाय! मैं आ गई हूं.'

एक्ट्रेस ने बताया कि यह उनकी तीसरी चोट है. उन्होंने अपने नोट में लिखा है, यह कुछ समय पहले हुआ था और यह मेरी लगातार तीसरी चोट है. मुझे पक्का सीखना चाहिए कि अपने शरीर को एक इंसान के शरीर की तरह समझूं, न कि किसी मशीन की तरह. लेकिन खैर, चोट असल में., उम्म... मैं कैसे समझाऊं (बायोलॉजी टीचर को आने दो) तो आपके कूल्हे (हीप) के दोनों तरफ 4 टेंडन होते हैं जो कूल्हे को पैर से जोड़ते हैं, और मेरे दाहिने कूल्हे का एक टेंडन अलग हो गया था. उसे वापस जुड़ना होगा ताकि मैं अपना पैर उठा सकूं और बाकी चीजें कर सकूं.'

उन्होंने यह भी बताया कि उन्हें ये चोट कब लगी. उन्होंने नोट में लिखा है, 'यह 'मैसा' के लिए डांस शूट के दौरान हुआ. हे भगवान, यह पक्का अब तक की सबसे जबरदस्त फिल्म रही है जो मैंने की है. लेकिन चिंता मत करो. दर्द तो है, पर ऐसा नहीं कि बर्दाश्त न हो सके. तो बस यही बात है और मुझे लगता है कि भगवान कह रहे हैं कि अगर तुम पर छोड़ दिया जाए तो तुम कभी ब्रेक नहीं लोगी, इसलिए लो. मैं तुम्हारे लिए यह कर देता हूं.'

उन्होंने बताया कि ये सब अचानक हुआ. उन्होंने हादसे के बारे में जिक्र करते हुए लिखा है, आपको पता हैं, ये सारी चोटें एकदम अचानक लगी हैं, अजीबोगरीब हादसे, सोचिए, ऐसा होने की संभावना कितनी कम होती है.'

एक्ट्रेस ने यह स्वीकार किया कि यह छुट्टी जबरदस्ती की है, लेकिन इससे उन्हें कोई शिकायत नहीं है. उन्होंने बताया कि रेस्ट टाइम में वह क्या-क्या करती हैं. उन्होंने अपने नोट में लिखा है, 'जबरदस्ती की छुट्टी, पर हां, कोई शिकायत नहीं है. मैं बहुत सारे पजल सॉल्व कर रही हूं, मुझे पता ही नहीं था कि मैं इसमें इतनी अच्छी हूं. वजन न बढ़ने देने की पूरी कोशिश कर रही हूं, क्योंकि मैं बहुत जोरदार वर्कआउट और रनिंग करती हूं जिससे मैं ठीक-ठाक शेप में रहती हूं, और अब मैं कुछ समय तक वर्कआउट या रनिंग नहीं कर पाऊंगी. और अगर मैं वर्कआउट नहीं कर सकती, तो क्या करूंगी? मैं खाऊंगी और डेजर्ट मॉन्स्टर बन जाऊंगी. तो ओह-हो, खैर, बस इतना ही, और क्या छूट गया. कुछ नहीं न, अगर कुछ होगा तो जल्द ही बताऊंगी.'

एक्टर विजय देवरकोंडा से शादी के बाद मंदाना ने 'मैसा' की शूटिंग फिर से शुरू कर दी थी. नए डायरेक्टर रविंद्र पुल्ले की डायरेक्ट की हुई और अनफॉर्मूला फिल्म्स की प्रोड्यूस की हुई 'मैसा' को गोंड जनजाति की पृष्ठभूमि पर बनी एक इमोशनल एक्शन थ्रिलर बताया जा रहा है, जिसमें रश्मिका मंदाना एक गोंड महिला का किरदार निभा रही हैं. 'मैसा' के अलावा वह 'रणबाली', 'पुष्पा 3', 'एनिमल पार्क' में भी नजर आएंगी.

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