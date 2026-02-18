शादी की अफवाहों पर रश्मिका मंदाना के Ex बॉयफ्रेंड के फ्रेंड का रिएक्शन, कहा- उसने हमें...
रश्मिका मंदाना के एक्स-बॉयफ्रेंड रक्षित शेट्टी के करीबी दोस्त प्रमोद शेट्टी ने रश्मिका की शादी पर रिएक्शन दिया है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 18, 2026 at 8:01 PM IST
हैदराबाद: एक्टर विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की शादी की अफवाहें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं. इसी बीच, अभिनेता प्रमोद शेट्टी से पूछा गया है कि क्या वह रश्मिका मंदाना की शादी में शामिल होंगे. क्या आप जानते हैं कि प्रमोद शेट्टी ने इस बारे में क्या कहा?
प्रमोद शेट्टी आने वाली फिल्म 'शेषा 2016' के प्रमोशन इवेंट में शामिल हुए थे. मीडिया से बात करते हुए प्रमोद शेट्टी ने कहा, 'हमें पता है कि रश्मिका मंदाना ने हमें शादी का इनविटेशन नहीं दिया. अब, रक्षित शेट्टी कोई बच्चा नहीं है जो बुरा महसूस करने के लिए चॉकलेट खाए.'
सोशल मीडिया पर विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की शादी का इनविटेशन कार्ड वायरल हो रहा है. जब मीडिया ने प्रमोद से पूछा गया कि क्या आपको इनवाइट किया गया है, तो इस पर उन्होंने कहा, 'मुझे अभी तक रश्मिका की शादी का इनविटेशन नहीं मिला है, मैंने कहा था कि अगर आएगा तो मैं जाऊंगा.'
इसके तुरंत बाद, वह जोर से हंसे, और कहा, 'मुझे पता है कि उन्होंने मुझे इनवाइट नहीं किया.' जब उनसे पूछा गया कि शादी का इनविटेशन क्यों नहीं मिला, तो उन्होंने कहा, 'सब जानते हैं कि शादी का इनविटेशन नहीं आया है. इसमें नया क्या है?'
रक्षित शेट्टी के न दिखने के सवाल का जवाब देते हुए, प्रमोद ने कहा, 'वह फीनिक्स की तरह आगे बढ़ रहा है. उसने अभी हाल ही में एक बयान दिया है, है ना? वह कहीं नहीं गया है. वह एक फिल्म लिख रहा है. वह थोड़ा समय निकालेगा और वह वापस आएगा और आमजा के लिए एक फिल्म बनाएगा. उसे हमारी तरह उतनी जल्दी नहीं है.'
जब उससे पूछा गया कि क्या उसके दोस्त को कोई गिल्टी हो रही है, तो प्रमोद ने कहा, 'वो सब एक समय पर चला गया. तुम अभी भी बच्चे क्यों हो, इस बारे में रो रहे हो? तुम चॉकलेट क्यों नहीं खाते? सब खत्म हो गया है.'
हाल ही में वायरल हुए रश्मिका विजय के शादी के इनविटेशन में कहा गया है कि शादी का फंक्शन 26 फरवरी को होगा. कहा जा रहा है कि 4 मार्च को हैदराबाद में एक ग्रैंड रिसेप्शन ऑर्गनाइज किया जाएगा. यह एक वायरल इनविटेशन है और कपल ने अभी तक इसके बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी है.