शादी नहीं, टैलेंट है असली पहचान: रश्मिका मंदाना ने बदली परंपरा, ब्याह के बाद भी नहीं छोड़ेंगी एक्टिंग
रश्मिका मंदाना के पास कई ऐसी फिल्मों की लिस्ट है, जिन पर वह शादी के बाद काम करेंगी.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 26, 2026 at 9:04 PM IST
हैदराबाद: एक समय था जब भारतीय सिनेमा में किसी एक्ट्रेस की शादी का मतलब था करियर का लगभग अंत. शादी के बाद कई नामी हसीनाएं बड़े पर्दे से धीरे-धीरे गायब हुई हैं, क्योंकि उन्हें दमदार भूमिकाएं नहीं मिलती थी. असिन थोट्टूमकल और इलियाना डी'क्रूज ने शादी के बाद फिल्में छोड़ दीं. ट्विंकल खन्ना ने राइटिंग और बिजनेस की राह चुनी. माधुरी दीक्षित कुछ समय के लिए विदेश चली गईं. भाग्यश्री गायत्री जोशी और आयशा टाकिया ने भी शादी के बाद एक्टिंग से दूरी बना ली, जबकि एक्टर्स लगातार बॉक्स ऑफिस पर राज करते रहे. लेकिन आज तस्वीर बदल रही है. इस बदलाव का एक बड़ा उदाहरण हैं रश्मिका मंदाना.
रश्मिका के पास इस समय करीब 12 फिल्में हैं. जो कि अलग-अलग चरणों में हैं. यह संख्या अपने आप में बहुत कुछ कहती है. यह दिखाती है कि इंडस्ट्री धीरे-धीरे बदल रही है और अब शादी टैलेंट के आड़े नहीं आ रहा है.
कॉकटेल 2 से नई शुरुआत
रश्मिका मंदाना हाल ही में फिल्म कॉकटेल 2 की शूटिंग पूरी कर चुकी हैं. इस फिल्म में वह शाहिद कपूर के साथ नजर आएंगी. फिल्म में कृति सेनन भी हैं और इसका निर्देशनहोमी अदजानिया कर रहे हैं.
गौरतलब है कि मूल फिल्म कॉकटेल (2012) में सैफ अली खान, दीपिका पादुकोण और डायना पेंटी मुख्य भूमिकाओं में थे और यह फिल्म बड़ी हिट साबित हुई थी. कॉकटेल 2 के 2026 में रिलीज होने की उम्मीद है. रिपोर्ट्स के मुताबिक रश्मिका और शाहिद एक और रोमांटिक ड्रामा में साथ नजर आ सकते हैं. यह दर्शाता है कि फिल्म निर्माता उनकी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री पर भरोसा जता रहे हैं.
रणबाली और पुष्पा 3 में दमदार किरदार
रश्मिका फिल्म रणबाली में अपने स्टार पति विजय देवरकोंडा के साथ नजर आएंगी. यह ब्रिटिश शासनकाल की पृष्ठभूमि पर आधारित पीरियड एक्शन ड्रामा है, जो अत्याचार और बहादुरी की कहानी दिखाएगा. यह दोनों की तीसरी फिल्म साथ में होगी.
वहीं, वह पुष्पा 3: द रैम्पेज में श्रीवल्ली के किरदार में वापसी करेंगी. इस फिल्म में उनके साथ अल्लू अर्जुन होंगे और निर्देशन सुकुमार करेंगे. खबरों के अनुसार तीसरे भाग में उनका रोल और भी बड़ा किया गया है, यहां तक कि उनकी स्क्रीन स्पेस हीरो के बराबर हो सकती है.
एटली की फिल्म में नजर आएंगी रश्मिका
रश्मिका निर्देशक एटली की फिल्म AA22xA6 का भी हिस्सा हैं, जिसमें वह एक नेगेटिव किरदार निभा सकती हैं. यदि ऐसा होता है तो यह उनके करियर में बड़ा बदलाव होगा.
एनिमल पार्क
इसके अलावा रश्मिका मंदाना एनिमल पार्क में रणबीर कपूर के साथ नजर आएंगी. फिल्म का निर्देशन संदीप रेड्डी वांगा कर रहे हैं. रश्मिका ने कहा है कि यह सीक्वल पहले से भी ज्यादा क्रेजी होगा.
रश्मिका की अन्य फिल्में
रश्मिक की झोली में फिल्म मैसा भी है, जिसमें वह एक मजबूत आदिवासी महिला का किरदार निभा रही हैं. वहीं आरसी17 में वह राम चरण के साथ नजर आएंगी. वह अनुराग बासु के एक प्रोजेक्ट से भी जुड़ी हैं. इसके अलावा 'एक साथ दो दो' नाम की फिल्म भी उनकी झोली में है, हालांकि इस पर लंबे समय से कोई अपडेट नहीं है.