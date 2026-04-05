शादी के बाद रश्मिका का पहला बर्थडे, विजय ने 'जयम्मा' पर लुटाया प्यार, 'राणाबाली' के BTS वीडियो में दिखा कपल का कॉजी अंदाज
विजय देवरकोंडा ने स्टार वाइफ रश्मिका मंदाना के लिए एक दिल को छू लेने बर्थडे नोट लिखा है, जिसे पढ़कर फैंस खुश हो गए.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 5, 2026 at 4:05 PM IST|
Updated : April 6, 2026 at 9:45 AM IST
हैदराबाद: रश्मिका मंदाना आज 5 अप्रैल को अपना 30वां जन्मदिन मना रही हैं. चूंकि शादी के बाद उनका यह पहला जन्मदिन है. इसलिए उनके स्टार पति ने उनके इस खास दिन को और भी खास बनाया है. एक्टर ने अपने आने वाले प्रोजेक्ट 'राणाबली' का एक बिहाइंड-द-सीन्स (BTS) वीडियो शेयर किया और उसे एक खास और मिनिमल कैप्शन के साथ जोड़ा है.
रविवार को, विजय देवरगोंडा ने अपने इंस्टाग्राम पर राणाबली का बीटीएस वीडियो शेयर किया है. दिल को छू लेने वाला बीटीएस क्लिप एक नोट के साथ शुरू होता है, जिसमें लिखा है, 'ग्रे रंग में रंगी दुनिया में, वह उसकी एकमात्र रंग थी.'
वीडियो में जयम्मा की पुरानी तस्वीरों की झलक दिखाई जाती है. इसके बाद सेट पर टीम रश्मिका का स्वागत करती है. क्लिप में वह क्रिएटिव टीम के साथ अपने किरदार जयम्मा पर चर्चा करती दिख रही हैं, जिसमें उनके लुक, स्टाइलिंग, पोज और उनकी परफॉर्मेंस के दूसरे पहलू शामिल हैं. जयम्मा का किरदार निभाते हुए, रश्मिका मुस्कुराती हुई और अपने रोल में पूरी तरह डूबी हुई दिख रही हैं.
वीडियो के आखिर में, विजय और रश्मिका एक हल्के-फुल्के पल शेयर करते हुए दिखाए गए हैं. वह घास की ढेर में एक साथ लेटे हुए, राणाबली पर अपने काम की एक मजेदार और कैंडिड सीन करते हुए नजर आते हैं. विजय ने इस खास बीटीएस वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है, 'आई लव यू जयम्मा.' विजय के इस पोस्ट को रश्मिका ने रीपोस्ट किया है.
इसके अलावा मैसा के मेकर्स ने फिल्म का नया पोस्टर शेयर कर एक्ट्रेस को बर्थडे विश किया है. अनफॉर्मूला फिल्म्स ने एक्ट्रेस का एक ज़बरदस्त लुक दिखाते हुए लिखा है, 'उसने मोहनी रूप से राज किया. उसने दया से जीता. अब वह प्योर रेज के साथ आ रही है.' पोस्टर में आगे लिखा था, 'टीम मैसा हमेशा स्टनिंग रश्मिका मंदाना को जबरदस्त हैप्पी बर्थडे विश करती है.' इमेज में, रश्मिका गुस्से से घूरती हुई दिख रही हैं, उनके चेहरे पर चोट और खून के निशान हैं, जो उनके इंटेंस कैरेक्टर को दिखाता है.
राणाबली 2026 में आने वाली एक इंडियन पीरियड एक्शन ड्रामा है, जिसमें विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना हैं, और इसे राहुल सांकृत्यायन ने डायरेक्ट किया है. ब्रिटिश राज (1854–1878) के बैकग्राउंड पर बनी यह फिल्म एक फ्रीडम फाइटर की कहानी है, जो रायलसीमा की सच्ची और दबी हुई ऐतिहासिक घटनाओं से प्रेरित है. राणाबली 11 सितंबर, 2026 को थिएटर में रिलीज होगी.
इसके अलावा, रश्मिका तेलुगु पैन इंडियन पीरियड ड्रामा मैसा के लिए भी तैयारी कर रही हैं. रविंद्र पुले द्वारा लिखी और डायरेक्ट की गई एक्शन थ्रिलर फिल्म इसी साल रिलीज होगी. उनकी झोली में कॉकटेल-2 भी है, जो 19 जून 2026 को रिलीज होगी.