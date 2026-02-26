ETV Bharat / entertainment

Virosh Wedding : एक दूजे के हुए विजय-रश्मिका, उदयपुर में छाया साउथ इंडियन रंग

यह शादी पारंपरिक दक्षिण भारतीय रीति-रिवाजों के अनुसार हुई.

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ((Source : @iamRashmika @TheDeverakonda))
Published : February 26, 2026 at 12:43 PM IST

Updated : February 26, 2026 at 12:55 PM IST

उदयपुर : अरावली की खूबसूरत वादियों के बीच बसे उदयपुर में गुरुवार को एक हाई-प्रोफाइल वेडिंग का आयोजन हो रहा है. साउथ फिल्म इंडस्ट्री के चर्चित सितारे विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना गुरुवार को विवाह बंधन में बंध गए हैं. यह शादी पारंपरिक दक्षिण भारतीय रीति-रिवाजों के अनुसार आयोजित की गई, जिसमें संस्कृति और आधुनिकता का अनोखा संगम देखने को मिला.

वेडिंग वेन्यू के रूप में शहर के भव्य Hotel Mementos by ITC Ekaaya को सजाया गया. शादी की तैयारियां पहले ही पूरी कर ली गई थीं और दक्षिण भारत से विशेष रूप से आमंत्रित पंडितों की टीम बुधवार को ही पहुंच गई थी. समारोह के दौरान वैदिक मंत्रोच्चार और पारंपरिक शहनाई की धुन ने माहौल को और भी खास बनाया.

रश्मिका, जो कर्नाटक की कोडवा परंपरा से जुड़ी हैं, ने अपने परिवार के साथ पारंपरिक रस्म निभाते हुए दूल्हे पक्ष को नारियल पान के पत्ते, फल और हल्दी-कुमकुम भेंट किए. वहीं, विजय देवरकोंडा के परिवार ने भी इस अवसर को यादगार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी. विजय की मां ने रश्मिका को पारिवारिक विरासत से जुड़ी खास चूड़ियां उपहार में दीं.

शादी से पहले हल्दी और मेहंदी की रस्में भी धूमधाम से संपन्न हुईं. इन खास पलों की झलक खुद कपल ने सोशल मीडिया पर साझा की, जो फैंस के बीच तेजी से वायरल हो रही है. इस समारोह को पूरी तरह निजी रखा गया है. केवल करीबी दोस्तों और चुनिंदा मेहमानों को ही आमंत्रित किया गया है, जिनमें संदीप रेड्डी वांगा, राहुल रविंद्रन और आशिका रंगनाथ जैसे नाम शामिल हैं. शादी में नो फोन पॉलिसी लागू की गई है. बताया जा रहा है कि विवाह समारोह दोपहर बाद संपन्न हो सकता है. इससे पहले 23 और 24 फरवरी को प्री-वेडिंग सेलिब्रेशन भी आयोजित किए गए थे.

संपादक की पसंद

