रश्मिका-विजय के वेडिंग पोस्ट पर लगी फैंस के LIKE की झड़ी, सिड-कियारा, रालिया और विरुष्का को भी छोड़ा पीछे

अब तक, भारतीय सेलिब्रिटी की शादी की तस्वीरों को सबसे ज्यादा पसंद किए जाने का रिकॉर्ड कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​के नाम था. उनकी शादीकी तस्वीरों को मिलाकर 27.5 मिलियन से अधिक लाइक मिले थे, जिनमें से कियारा की मशहूर "परमानेंट बुकिंग" वाली तस्वीर को अकेले 15.7 मिलियन लाइक मिले थे, जबकि सिद्धार्थ की पोस्ट को 11.8 मिलियन लाइक मिले थे.

हैदराबाद: विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना ने गुरुवार को उदयपुर में हुई अपनी पारंपरिक शादी की मनमोहक तस्वीरें साझा कीं और महज तीन घंटों में ही दोनों की पोस्ट को 29.9 मिलियन लाइक्स मिल गए. विजय की पोस्ट को 13.6 मिलियन और रश्मिका की पोस्ट को 16.3 मिलियन लाइक्स मिले. इसके साथ ही, इस जोड़े ने इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा लाइक की गई भारतीय सेलिब्रिटी शादियों की तस्वीरों का एक नया रिकॉर्ड बना दिया है.

इनसे पहले भी कई सेलिब्रिटी कपल्स ने ऑनलाइन खूब धूम मचाई थी. आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की तस्वीरों को 14 मिलियन से ज्यादा लाइक्स मिले थे, जबकि कैटरीना कैफ और विक्की कौशल की तस्वीरों को 12.6 मिलियन से ज़्यादा लाइक्स मिले थे. अथिया शेट्टी और केएल राहुल की शादी की तस्वीरों को 8.3 मिलियन लाइक्स मिले थे, और अनुष्का शर्मा और विराट कोहली की शादी की तस्वीरों को लगभग 7.8 मिलियन लाइक्स मिले थे, लेकिन विजय और रश्मिका के लाइक्स ने अब इन सभी को पीछे छोड़ दिया है, और वो भी रिकॉर्ड समय में.



इस जोड़े की शादी किसी कहानी से कम नहीं लग रही. रश्मिका ने अनामिका खन्ना द्वारा डिजाइन की गई गहरे लाल रंग की बॉर्डर वाली खूबसूरत रस्ट साड़ी पहनी थी. विजय आइवरी रंग की धोती और सिंदूरी अंगवस्त्रम में बेहद आकर्षक लग रहे थे. फंक्शन निजी था, जिसमें करीबी परिवार और दोस्त ही शामिल हुए थे.

हालांकि, सिर्फ तस्वीरें ही नहीं, बल्कि कैप्शन भी दिलों को पिघलाने वाले थे. विजय ने एक भावुक नोट लिखा, जो उनकी डायरी के पन्ने जैसा था. उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें छोटे-छोटे, रोजमर्रा के पलों में, खाने के समय, कसरत करते समय और शांत शामों में उनकी याद आती थी. उन्होंने लिखा, 'इसलिए, मैंने अपनी सबसे अच्छी दोस्त को अपनी पत्नी बना लिया'. और पोस्ट के अंत में शादी की तारीख और एक मुस्कुराता हुआ इमोजी लगाया.

रश्मिका का कैप्शन भी उतना ही भावपूर्ण था. उन्होंने गर्व से उनका परिचय देते हुए कहा, 'मेरे पति, श्री विजय देवरकोंडा'. उन्होंने उन्हें वह व्यक्ति बताया जिन्होंने उन्हें सच्चे प्यार और शांति का अर्थ सिखाया. उन्होंने लिखा कि उनके जीवन, संघर्षों और उपलब्धियों का अब और भी अधिक अर्थ है क्योंकि वह उनके साथ हैं. उन्होंने उत्साह से लिखा, 'आइए हम साथ मिलकर सबसे बेहतरीन जीवन जिएं'.



फैंस ने कमेंट सेक्शन में ढेरों प्यार बरसाया. फिल्म जगत से भी शादी को हार्दिक शुभकामनाएं मिलीं. करण जौहर ने लिखा, 'आप दोनों को बहुत-बहुत बधाई!! ढेर सारी खुशियां और आनंद मिले!! प्यार और आशीर्वाद. कृति सेनन ने भावुक संदेश साझा करते हुए कहा, 'इस तस्वीर में कितना प्यार और खुशी है, आप दोनों को खूबसूरत यादों से भरा जीवन मिले'. उन्होंने रश्मिका को अब तक मिले सबसे नेक दिल लोगों में से एक बताया.

सामंथा रुथ प्रभु ने उनकी तस्वीरें दोबारा साझा कीं और जोड़े को बधाई दी. आयुष्मान खुराना ने टिप्पणी की, 'हार्दिक बधाई दोस्तों. अनन्या पांडे, नेहा धूपिया, ईशान खट्टर, विजय वर्मा, दीया मिर्जा और विद्या बालन जैसी अन्य हस्तियों ने भी अपना प्यार भेजा.