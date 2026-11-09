रश्मिका-विजय ने शादी के बाद जापान में मनाई पहली दिवाली, सामने आईं रोमांटिक तस्वीरें, देखें
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने फरवरी 2026 में शाही अंदाज में शादी रचाई थी.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 9, 2026 at 10:27 AM IST
हैदराबाद: साउथ सिनेमा का स्टार कपल रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने मौजूदा साल की 26 फरवरी को शाही अंदाज में शादी रचाई थी. अब विजय और रश्मिका ने अपने पहली दिवाली के मौके पर खूबसूरत तस्वीरें शेयर कर फैंस को विश किया है. रश्मिका-विजय ने सोशल मीडिया पर खूबसूरत ट्रिप की यादगार तस्वीरें शेयर कर अपने फैंस को दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं दी हैं. इन तस्वीरों में रश्मिका ना सिर्फ अपने स्टार पति बल्कि देवर और सास-ससुर संग भी नजर आ रही हैं. चलिए जानते हैं कपल ने कहां मनाई दिवाली
रश्मिका मंदाना ने विश की दिवाली
रश्मिका मंदाना ने अपने इंस्टा अकाउंट पर दिवाली की खूबसूरत तस्वीरें शेयर कर लिखा है, आप सभी को हमारी ओर से हैप्पी दिवाली, 'मुझे उम्मीद है कि आप जो भी छोटे-बड़े काम करते हैं, उनमें आपको खुशी मिले. आपको हमेशा अच्छा स्वास्थ्य, ढेर सारी खुशियां और असीम प्यार मिले. आपको और आपके परिवार को मेरी ओर से बहुत-बहुत शुभकामनाएं ,आपकी दिवाली बहुत ही सुंदर हो'. इस पोस्ट के साथ रश्मिका ने ढेर सारी तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वह पति विजय, देवर आनंद देवराकोंडा और सास ससुर संग मस्ती करती दिख रहीं. आखिरी तस्वीर में विजय-रश्मिका रोमांटिक अंदाज दिख रहा है.
विजय ने बताया कहां मनाई दिवाली?
वहीं, विजय ने भी दिवाली के मौके पर तस्वीरें शेयर कर अपने फैंस को फेस्टिवल ऑफ लाइट्स की ढेरों शुभमकामनाएं दी हैं. विजय ने लिखा है, जब आपको जापान में 'होमा' (होमम) करने का कोई तरीका मिल जाए... हैप्पी दिवाली! देवरकोंडा परिवार की ओर से आप सभी को ढेर सारा प्यार, बहुत सारी गले मिलने वाली झप्पियां और आप सभी को व आपके पूरे परिवार को दिवाली की शुभकामनाएं'. विजय ने दिवाली विश पोस्ट में जापन ट्रिप की खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं. विजय ने पत्नी रश्मिका संग रोमांटिक तस्वीरें भी शेयर की हैं.
बता दें, हाल ही में कपल मशहूर फिल्ममेकर करण जौहर के पॉपुलर शो कॉफी विद करण सीजन 9 में पहुंचा था, जहां रश्मिका ने बताया था कि उन्होंने पूरे साल विजय को शादी करने के लिए मनाया था. रश्मिका ने शादी से पहले की रिलेशनशिप पर कई खुलासे किए थे, जिसकी वजह से विजय रश्मिका के फैंस के निशाने पर आ गये थे. रश्मिका के फैंस ने विजय को रेड फ्लैग का टैग दे दिया था और सलाह दी थी कि एक्ट्रेस अपने पति को छोड़ दे. सोशल मीडिया पर ट्रोल होने के बाद कपल ने एक कंबाइंड पोस्ट डाला अपनी बात को बेबाकी से रखा था. अब आपको बता दें, शादी के बाद कपल की यह पहली दिवाली है.