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रश्मिका-विजय ने शादी के बाद जापान में मनाई पहली दिवाली, सामने आईं रोमांटिक तस्वीरें, देखें

विजय-रश्मिका दिवाली सेलिब्रेशन ( IANS )

हैदराबाद: साउथ सिनेमा का स्टार कपल रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने मौजूदा साल की 26 फरवरी को शाही अंदाज में शादी रचाई थी. अब विजय और रश्मिका ने अपने पहली दिवाली के मौके पर खूबसूरत तस्वीरें शेयर कर फैंस को विश किया है. रश्मिका-विजय ने सोशल मीडिया पर खूबसूरत ट्रिप की यादगार तस्वीरें शेयर कर अपने फैंस को दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं दी हैं. इन तस्वीरों में रश्मिका ना सिर्फ अपने स्टार पति बल्कि देवर और सास-ससुर संग भी नजर आ रही हैं. चलिए जानते हैं कपल ने कहां मनाई दिवाली

रश्मिका मंदाना ने विश की दिवाली

रश्मिका मंदाना ने अपने इंस्टा अकाउंट पर दिवाली की खूबसूरत तस्वीरें शेयर कर लिखा है, आप सभी को हमारी ओर से हैप्पी दिवाली, 'मुझे उम्मीद है कि आप जो भी छोटे-बड़े काम करते हैं, उनमें आपको खुशी मिले. आपको हमेशा अच्छा स्वास्थ्य, ढेर सारी खुशियां और असीम प्यार मिले. आपको और आपके परिवार को मेरी ओर से बहुत-बहुत शुभकामनाएं ,आपकी दिवाली बहुत ही सुंदर हो'. इस पोस्ट के साथ रश्मिका ने ढेर सारी तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वह पति विजय, देवर आनंद देवराकोंडा और सास ससुर संग मस्ती करती दिख रहीं. आखिरी तस्वीर में विजय-रश्मिका रोमांटिक अंदाज दिख रहा है.