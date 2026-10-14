नवरात्रि में रश्मिका मंदाना ने किया नेक काम, 'रणबाली' की रिलीज से पहले 400 परिवारों को लिया गोद
नवरात्रि के शुभ मौके पर टॉलीवुड एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना ने एलान किया है कि वे 400 परिवारों को गोद ले रही हैं.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 14, 2026 at 12:43 PM IST
हैदराबाद: रश्मिका मंदाना इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म रणबाली को लेकर सुर्खियों में हैं. उनकी यह फिल्म 16 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. रिलीज से पहले वह अपने पति-एक्टर विजय देवरकोंडा के साथ तिरुपति गई और वहां भगवान वेंकटेश्वर का आशीर्वाद लिया. इस तीर्थ यात्रा के एक दिन बाद यानी आज (14 अक्टूबर) उन्होंने अपने नेक काम का खुलासा किया है. एक्ट्रेस ने अपने चाहने वालों को बताया है कि उन्होंने 400 परिवारों को गोद लिया है.
बुधवार को रश्मिका मंदाना ने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरों की एक सीरीज शेयर की और इसे एक लंबे नोट से जोड़ा. उन्होंने अपने नोट में जयम्मा और उनके बीच की समानता के बारे में बताया है. साथ ही उन्होंने वो राज खोला है, जिसे उनकी टीम और कुछ खास लोग ही जानते थे.
श्रीवल्ली ने जयम्मा के किरदार के बारे में जिक्र करते हुए अपने नोट में लिखा है, "आप जो किरदार निभाते हैं, उनमें कुछ ऐसी बातें होती हैं जो आप पर असर डालती हैं. आप में से बहुत से लोग पूछते रहते हैं कि क्या 'जयम्मा' और मुझमें कोई समानता है, और मेरा जवाब है 'हां'. और यह उनमें से एक है. यह हमेशा से मैं रही हूं और वह भी ऐसी ही है. और आप लोग मुझे जो प्यार देते हैं, उसके लिए मैं हमेशा ऐसे काम करती रहूंगी."
इसके बाद एक्ट्रेस अपने उस राज के बारे में बताया, जिसे वह काफी समय से छिपाकर रखी थी. उन्होंने अपने नोट में लिखा है, "मैंने इसे हमेशा छिपाकर रखा क्योंकि मुझे लगता था कि अगर मुझे, मेरी टीम को और हममें से कुछ लोगों को इसके बारे में पता है. तो बस इतना ही काफी है. लेकिन अब मैं इस बारे में खुलकर बात कर रही हूं क्योंकि मुझे लगता है अगर इससे आप प्यारे लोगों को भी ऐसा कुछ करने की प्रेरणा मिले. तो मुझे खुशी होगी. इसलिए मैंने सोचा कि क्यों न अभी से शुरुआत की जाए. इसी काम से."
उन्होंने आगे अपने नोट के जरिए बताया कि उन्होंने 400 परिवार को गोद लिया है. उन्होंने लिखा है, "मैंने आज 400 परिवारों को गोद लिया है और मैं एक बार में 400 परिवारों की 3 महीने तक मदद करना चाहती हूं और अगले एक साल तक इसे जारी रखना चाहती हूं. मुझे उम्मीद है कि वे राशन पर होने वाले खर्च को बचा पाएंगे और उस पैसे का इस्तेमाल बचत करने और अपने भविष्य को बेहतर ढंग से प्लान करने में कर पाएंगे. दया का एक छोटा सा काम भी किसी व्यक्ति की जिंदगी बदल सकता है और इसके लिए बहुत बड़ा काम करने की जरूरत नहीं है. आइए, हम सब किसी छोटी सी चीज से शुरुआत करें."
रश्मिका ने इस नेक काम से मिलने वाली खुशी का अनुभव भी साझा किया है. उन्होंने आखिरी में लिखा है, "यकीन मानिए, ये सारी मुस्कानें उन सभी रातों की नींद की कुर्बानी, चोटों, संघर्षों, दर्द, आंसुओं और उन सभी मुश्किलों से कहीं ज्यादा कीमती हैं जिनसे मुझे पिछले कुछ सालों में गुजरना पड़ा है. यह अनमोल है."
रश्मिका मंदाना राहुल सांकृतियन के निर्देशन में बनी फिल्म रणबाली में नजर आने वाली है. इस फिल्म में उनके पति विजय देवरकोंडा भी है, जो रणबाली का किरदार निभा रहे हैं. वहीं, रश्मिका उनकी पत्नी जयम्मा का किरदार निभाती दिखेंगी. यह फिल्म 16 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इसके अलावा वह मैसा में नजर आएंगी, जो 27 नवंबर 2026 को रिलीज होगी.