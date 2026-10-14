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नवरात्रि में रश्मिका मंदाना ने किया नेक काम, 'रणबाली' की रिलीज से पहले 400 परिवारों को लिया गोद

रश्मिका मंदाना ( IANS )

हैदराबाद: रश्मिका मंदाना इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म रणबाली को लेकर सुर्खियों में हैं. उनकी यह फिल्म 16 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. रिलीज से पहले वह अपने पति-एक्टर विजय देवरकोंडा के साथ तिरुपति गई और वहां भगवान वेंकटेश्वर का आशीर्वाद लिया. इस तीर्थ यात्रा के एक दिन बाद यानी आज (14 अक्टूबर) उन्होंने अपने नेक काम का खुलासा किया है. एक्ट्रेस ने अपने चाहने वालों को बताया है कि उन्होंने 400 परिवारों को गोद लिया है.

बुधवार को रश्मिका मंदाना ने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरों की एक सीरीज शेयर की और इसे एक लंबे नोट से जोड़ा. उन्होंने अपने नोट में जयम्मा और उनके बीच की समानता के बारे में बताया है. साथ ही उन्होंने वो राज खोला है, जिसे उनकी टीम और कुछ खास लोग ही जानते थे.

श्रीवल्ली ने जयम्मा के किरदार के बारे में जिक्र करते हुए अपने नोट में लिखा है, "आप जो किरदार निभाते हैं, उनमें कुछ ऐसी बातें होती हैं जो आप पर असर डालती हैं. आप में से बहुत से लोग पूछते रहते हैं कि क्या 'जयम्मा' और मुझमें कोई समानता है, और मेरा जवाब है 'हां'. और यह उनमें से एक है. यह हमेशा से मैं रही हूं और वह भी ऐसी ही है. और आप लोग मुझे जो प्यार देते हैं, उसके लिए मैं हमेशा ऐसे काम करती रहूंगी." इसके बाद एक्ट्रेस अपने उस राज के बारे में बताया, जिसे वह काफी समय से छिपाकर रखी थी. उन्होंने अपने नोट में लिखा है, "मैंने इसे हमेशा छिपाकर रखा क्योंकि मुझे लगता था कि अगर मुझे, मेरी टीम को और हममें से कुछ लोगों को इसके बारे में पता है. तो बस इतना ही काफी है. लेकिन अब मैं इस बारे में खुलकर बात कर रही हूं क्योंकि मुझे लगता है अगर इससे आप प्यारे लोगों को भी ऐसा कुछ करने की प्रेरणा मिले. तो मुझे खुशी होगी. इसलिए मैंने सोचा कि क्यों न अभी से शुरुआत की जाए. इसी काम से."