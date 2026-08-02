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WATCH: सैंटी शर्मा ने 'आरक्षण हटाओ-अगस्त क्रांति' का किया एलान, रैपर के इस अभियान में शामिल हुआ ये एक्टर

रैपर सैंटी शर्मा ने 'आरक्षण हटाओ-अगस्त क्रांति' का एलान किया है. इस अभियान में उनके साथ एक एक्टर भी शामिल हुआ है.

Rapper Santy Sharma
रैपर सैंटी शर्मा (Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 2, 2026 at 12:14 PM IST

4 Min Read
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हैदराबाद: रैपर, सिंगर और सोशल मीडिया पर्सनैलिटी सैंटी शर्मा ने एक नई क्रांति का एलान कर दिया है. बीते शनिवार,1 अगस्त को सैंटी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, जिसमें उन्होंने 'आरक्षण हटाओ-अगस्त क्रांति' नाम से एक नए पब्लिक कैंपेन लॉन्च किया. इस इवेंट में मीडिया के लोग शामिल हुए और शर्मा ने उन कई मुद्दों पर बात की जिन पर हाल ही में सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है, जैसे कि आरक्षण, कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी), उनका म्यूजिक करियर और उनके भविष्य के प्लान.

सैंटी ने अपने इंस्टाग्राम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक झलक साझा की है. मीडिया के सदस्यों से बात करते हुए, सैंटी शर्मा ने कहा कि यह प्रेस कॉन्फ्रेंस उन कई सवालों का जवाब देने के लिए बुलाई गई थी जो सोशल मीडिया पर आरक्षण, सीजेपी, उनके म्यूजिक करियर और दूसरे सार्वजनिक मुद्दों पर उनकी राय को लेकर उठाए गए थे.

इस इवेंट में चर्चा के मुख्य विषयों में से एक सीजेपी था. मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए सैंटी शर्मा ने कहा कि वह छात्रों का समर्थन करते हैं और मानते हैं कि उनकी चिंताओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि वे छात्र आंदोलनों के राजनीतिकरण का समर्थन नहीं करते हैं. उन्होंने संगठन के संस्थापकों की आलोचना भी की और आरोप लगाया कि कुछ विरोध प्रदर्शनों में ऐसे लोग शामिल थे जो छात्र नहीं थे और अशांति फैलाने में शामिल थे. ये बातें शर्मा के विचारों को दर्शाती थीं और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनकी राय के तौर पर रखी गई थीं.

सैंटी ने अपनी पोस्ट के कैप्शन में विस्तार से इसके बारे में बताया है. उन्होंने लिखा है, 'सैंटी शर्मा ने 'आरक्षण हटाओ – अगस्त क्रांति' शुरू किया है. एक्टर पुनीत वशिष्ठ भी इस आंदोलन से जुड़े है. रैपर, सिंगर और सोशल मीडिया पर्सनैलिटी सैंटी शर्मा ने एक्टर पुनीत वशिष्ठ के साथ मिलकर शनिवार को मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में "आरक्षण हटाओ – अगस्त क्रांति" नाम का एक नया जन-जागरूकता अभियान शुरू किया. इस इवेंट में मीडिया के लोग शामिल हुए और शर्मा ने कई ऐसे मुद्दों पर बात की जिन पर हाल ही में सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है, जैसे आरक्षण, सीजेपी, उनका म्यूजिक करियर और उनके भविष्य के प्लान.'

अभियान के बारे में बात करते हुए आगे लिखा गया है, 'अभियान के समर्थन में इवेंट में शामिल हुए एक्टर पुनीत वशिष्ठ ने "आरक्षण हटाओ – अगस्त क्रांति" को मेरिट और समान अवसर पर चर्चा को बढ़ावा देने वाली पहल बताया. उन्होंने कहा कि उनका मानना ​​है कि आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को जाति से परे हटकर मदद मिलनी चाहिए, जबकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सभी कैंडिडेट्स के लिए समान मानक होने चाहिए. उनकी बातें इवेंट के दौरान उनके निजी विचारों को दिखाती थीं.'

प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए सैंटी शर्मा ने कहा कि इस अभियान का मकसद आरक्षण से जुड़े मुद्दों पर लोगों के बीच बातचीत शुरू करना और नागरिकों को सोशल मीडिया के ज़रिए आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है. उन्होंने घोषणा की कि यह अभियान जल्द ही एक समर्पित इंस्टाग्राम पेज और भविष्य में लोगों तक पहुंचने की पहलों के साथ ऑनलाइन भी आगे बढ़ेगा. इवेंट के दौरान एक मुख्य चर्चा सीजेपी पर केंद्रित थी.

शर्मा ने कहा कि वह छात्रों के साथ खड़े हैं और उनकी जायज चिंताओं को उठाने के अधिकार का समर्थन करते हैं. हालांकि, उन्होंने छात्र आंदोलनों के राजनीतिकरण की आलोचना भी की और संगठन के संस्थापकों की भूमिका पर आपत्ति जताई. उन्होंने कहा कि उनकी आलोचना संगठन के लिए थी, न कि छात्रों के लिए. राजनीतिक जुड़ाव के आरोपों को खारिज करते हुए शर्मा ने साफ किया कि वह किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े नहीं हैं और उन्हें किसी राजनीतिक संगठन से कोई फ़ंडिंग नहीं मिली है. उन्होंने कहा कि यह अभियान एक स्वतंत्र पहल है जो उन मुद्दों पर केंद्रित है जिन पर उन्हें लगता है कि लोगों का ध्यान जाना चाहिए.

कार्यक्रम का समापन सैंटी शर्मा के 'अगस्त क्रांति' नाम के एक आने वाले गाने के बोल की झलक दिखाने के साथ हुआ. उन्होंने बताया कि यह गाना आरक्षण और अन्य सामाजिक मुद्दों जैसे आम जनता से जुड़े विषयों पर केंद्रित होगा.

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