नया गाना गाकर बुरे फंसे बादशाह, गाते-गाते भूल गए मर्यादा? हरियाणा महिला आयोग ने थमाया नोटिस

बादशाह ( IANS )

हैदराबाद: रैपर-सिंगर बादशाह को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है. वह अपने नए गाने टटिहरी को लेकर हरियाणा महिला आयोग के निशाने पर आ गए हैं. हरियाणा महिला आयोग ने नए रिलीज हुए हरियाणवी गाने 'टटिहरी' में आपत्तिजनक लिरिक्स को लेकर एक फॉर्मल समन जारी किया है. यह विवाद 1 मार्च, 2026 को गाना रिलीज होने के बाद खड़ा हुआ है. इस मामले पर हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया का बयान भी सामने आया है. आयोग ने उन शिकायतों पर संज्ञान लिया जिनमें दावा किया गया था कि गाने में महिलाओं और नाबालिगों से जुड़े गलत रेफरेंस हैं. बादशाह के गाने पर चर्चा करते हुए रेणु ने कहा कि पैनल ने इस मामले पर खुद से संज्ञान लिया है, क्योंकि शिकायतें मिली थीं कि गाने के लिरिक्स अश्लील हैं और सांस्कृतिक सीमाओं और शील का उल्लंघन करते हैं. यह विवाद 1 मार्च, 2026 के आसपास ट्रैक के रिलीज होने के बाद से ही बढ़ रहा है.