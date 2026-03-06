ETV Bharat / entertainment

नया गाना गाकर बुरे फंसे बादशाह, गाते-गाते भूल गए मर्यादा? हरियाणा महिला आयोग ने थमाया नोटिस

रैपर-सिंगर बादशाह को उनके नए गाने 'टटिहरी' के लिए हरियाणा महिला आयोग की ओर से समन भेजा गया है.

Badshah
बादशाह (IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 6, 2026 at 5:55 PM IST

हैदराबाद: रैपर-सिंगर बादशाह को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है. वह अपने नए गाने टटिहरी को लेकर हरियाणा महिला आयोग के निशाने पर आ गए हैं. हरियाणा महिला आयोग ने नए रिलीज हुए हरियाणवी गाने 'टटिहरी' में आपत्तिजनक लिरिक्स को लेकर एक फॉर्मल समन जारी किया है. यह विवाद 1 मार्च, 2026 को गाना रिलीज होने के बाद खड़ा हुआ है.

इस मामले पर हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया का बयान भी सामने आया है. आयोग ने उन शिकायतों पर संज्ञान लिया जिनमें दावा किया गया था कि गाने में महिलाओं और नाबालिगों से जुड़े गलत रेफरेंस हैं.

बादशाह के गाने पर चर्चा करते हुए रेणु ने कहा कि पैनल ने इस मामले पर खुद से संज्ञान लिया है, क्योंकि शिकायतें मिली थीं कि गाने के लिरिक्स अश्लील हैं और सांस्कृतिक सीमाओं और शील का उल्लंघन करते हैं. यह विवाद 1 मार्च, 2026 के आसपास ट्रैक के रिलीज होने के बाद से ही बढ़ रहा है.

6 मार्च को जारी एक ऑफिशियल समन के मुताबिक, यह मामला बादशाह के खिलाफ फाइल की गई शिकायतों से जुड़ा है जिनका असली नाम आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया है. बता दें बादशाह का असली नाम आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया है.

यह डॉक्यूमेंट पानीपत के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को भेजा गया है, जिसमें अधिकारियों को तय सुनवाई के दौरान सभी संबंधित पार्टियों की मौजूदगी पक्का करने का निर्देश दिया गया है.

यह शिकायत पानीपत में नारी तू नारायणी उत्थान समिति की प्रेसिडेंट सविता आर्य और शिव आरती इंडिया फाउंडेशन के डायरेक्टर शिव कुमार ने की है. दोनों शिकायत करने वालों ने आरोप लगाया है कि टटिहरी की लिरिक्स में गंदी बातें हैं और इसमें महिलाओं और नाबालिगों को ऑब्जेक्टिफाई किया गया है.

आयोग ने इन आरोपों पर ध्यान दिया है और मामले की जांच के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है. आयोग ने 13 मार्च, 2026 को सुबह 11:30 बजे सुनवाई तय की है. यह सुनवाई पानीपत में डीसी ऑफिस के कॉन्फ्रेंस हॉल में होगी, जिसकी अध्यक्षता रेणु भाटिया करेंगी.

