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फरहान-रणवीर की लड़ाई में सलमान खान की एंट्री, अब 'भाईजान' सुलझाएंगे 'डॉन 3' का विवाद?

Etv फरहान-रणवीर की लड़ाई में सलमान खान की एंट्री ( IANS )

हैदराबाद: जब रणवीर सिंह और फरहान अख्तर ने डॉन सीरीज के तीसरे भाग में साथ काम करने का एलान किया, तो इस घोषणा पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आईं और ज्यादातर लोगों ने रणवीर सिंह को जमकर ट्रोल किया. फैंस चा रहे थे कि डॉन 2 की तरह शाहरुख खान ही डॉन 3 भी करेंगे, लेकिन डॉन 3 में रणवीर सिंह को टीजर में देख शाहरुख के फैंस बिगड़ गए. इसके बाद से यह फिल्म बंद डिब्बे में चली गई. वहीं, धुरंधर की ऐतिहासिक सफलता ने रणवीर सिंह के लिए सब कुछ बदल दिया और वे इंडस्ट्री के सबसे लोकप्रिय स्टार बन गए. फिर उनके इस फ्रेंचाइजी से बाहर निकलने की खबर सामने आई और हर जगह फैल गई. इस मामले में फिलहाल FWICE ने हस्तक्षेप किया है और धुरंधर स्टार पर उनके प्रतिबंध ने नए सिरे से बहस छेड़ दी है और इस थमने का नाम न लेने वाले हंगामे के बीच, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, सलमान खान ने विवाद को शांत करने के लिए हस्तक्षेप किया है. सलमान खान ने क्या किया?