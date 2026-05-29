फरहान-रणवीर की लड़ाई में सलमान खान की एंट्री, अब 'भाईजान' सुलझाएंगे 'डॉन 3' का विवाद?
इस मामले में फिलहाल FWICE ने हस्तक्षेप किया है और धुरंधर स्टार पर उनके प्रतिबंध ने नए सिरे से बहस छेड़ दी है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 29, 2026 at 12:09 PM IST
हैदराबाद: जब रणवीर सिंह और फरहान अख्तर ने डॉन सीरीज के तीसरे भाग में साथ काम करने का एलान किया, तो इस घोषणा पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आईं और ज्यादातर लोगों ने रणवीर सिंह को जमकर ट्रोल किया. फैंस चा रहे थे कि डॉन 2 की तरह शाहरुख खान ही डॉन 3 भी करेंगे, लेकिन डॉन 3 में रणवीर सिंह को टीजर में देख शाहरुख के फैंस बिगड़ गए. इसके बाद से यह फिल्म बंद डिब्बे में चली गई.
वहीं, धुरंधर की ऐतिहासिक सफलता ने रणवीर सिंह के लिए सब कुछ बदल दिया और वे इंडस्ट्री के सबसे लोकप्रिय स्टार बन गए. फिर उनके इस फ्रेंचाइजी से बाहर निकलने की खबर सामने आई और हर जगह फैल गई.
इस मामले में फिलहाल FWICE ने हस्तक्षेप किया है और धुरंधर स्टार पर उनके प्रतिबंध ने नए सिरे से बहस छेड़ दी है और इस थमने का नाम न लेने वाले हंगामे के बीच, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, सलमान खान ने विवाद को शांत करने के लिए हस्तक्षेप किया है.
सलमान खान ने क्या किया?
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो, 'सलमान खान, रणवीर सिंह को पसंद करते हैं और अख्तर परिवार को भी उतना ही पसंद करते हैं. उन्होंने दोनों पक्षों से बात की और उनसे कहा कि वे अपने-अपने प्रोजेक्ट्स के भविष्य को नुकसान पहुंचाए बिना अपने मुद्दों को सुलझा लें. उन्होंने फरहान को समझाया कि मतभेद दशकों से इंडस्ट्री में आम बात है और उन्होंने रणवीर से भी लंबी बातचीत की और उनका नजरिया समझा. वे सुलह कराने की कोशिश कर रहे हैं ताकि किसी को भी बुरा न लगे'.
डॉन 3, जो एक नए चेहरे के साथ सफल फ्रैंचाइजी को तीसरी बार रीबूट करने वाली थी, की शूटिंग अभी शुरू नहीं हुई थी. निर्माताओं का दावा है कि प्री-प्रोडक्शन चरण में पहले ही 45 करोड़ रुपये से अधिक खर्च हो चुके हैं.
FWICE के अशोक पंडित ने क्या कहा
धुरंधर अभिनेता के बाहर निकलने के बाद , FWICE मेंबर अशोक पंडित ने फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज के कार्यालय में फरहान अख्तर के पहुंचने पर एक बयान जारी किया. उन्होंने कहा, 'यह बहुत गंभीर मामला है, और यह चलन बहुत गलत है. शूटिंग शुरू होने से 10 दिन पहले आप किसी प्रोजेक्ट से पीछे नहीं हट सकते. हम पहले एक आंतरिक बैठक कर रहे हैं, और उसके बाद फैसला लेंगे.