'डॉन 3' छोड़ने पर रणवीर-फरहान के बीच जंग?, फिर FWICE की एंट्री, एक क्लिक में जानें केस की पूरी टाइमलाइन
डॉन 3 से बाहर होने के बाद रणवीर सिंह को बहिष्कार का सामना क्यों करना पड़ा. आइए विस्तार से जानते हैं.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 26, 2026 at 2:33 PM IST|
Updated : May 26, 2026 at 2:41 PM IST
हैदराबाद: रणवीर सिंह धुरंधर फ्रेंचाइजी की सफलता के बाद मुसीबत में नजर आ रहे हैं. धुरंधर से मोटी कमाई करने के बाद रणवीर का रुतबा बढ़ता दिख रहा है. उनकी इन दोनों फिल्मों ने 3 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की और अब उनके पास कई फिल्मों के ऑफर हैं. इस बीच अभिनेता पेशेवर और व्यक्तिगत रूप से अपने सबसे अच्छे दौर में हैं, लेकिन डॉन 3 विवाद उनके लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ है.
डॉन फ्रैंचाइज के फैंस उस समय बेहद उत्साहित हो गए थे, जब फरहान अख्तर ने शाहरुख खान की डॉन 2 की रिलीज के एक दशक से अधिक समय बाद रणवीर सिंह के साथ डॉन 3 की घोषणा की थी. फरहान अख्तर के निर्देशन में बनी इस फ्रैंचाइजी की तीसरी किस्त में मुख्य भूमिका निभाने के लिए रणवीर को शाहरुख खान और डॉन के मूल किरदार अमिताभ बच्चन की जगह लेने के लिए चुना गया था. फरहान अख्तर द्वारा अपने बिजनेस पार्टनर रितेश सिधवानी के साथ एक्सेल एंटरटेनमेंट बैनर के तहत निर्मित इस फिल्म को उस समय मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जब रणवीर लगभग तीन साल तक इस प्रोजेक्ट से जुड़े रहने के बाद दिसंबर 2025 में इससे बाहर हो गए.
रणवीर के डॉन 3 से बाहर निकलने का मामला अब 45 करोड़ रुपये के विवाद में तब्दील हो गया है, जिसके चलते अभिनेता को फिल्म संगठन फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (FWICE) द्वारा जारी असहयोग नोटिस (NCD) का सामना करना पड़ रहा है. फिल्म निर्माता संगठन के हस्तक्षेप से मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, आइए डॉन 3 विवाद में अब तक सामने आई हर बात पर विस्तार से नजर डालते हैं.
FWICE का यह फैसला फरहान द्वारा रणवीर के डॉन 3 से बाहर होने को लेकर फेडरेशन से शिकायत करने के एक महीने से अधिक समय बाद आया है. एक्सेल एंटरटेनमेंट ने अगस्त 2023 में डॉन 3 की घोषणा की थी, जिसमें एक टीजर में रणवीर को नए डॉन के रूप में दिखाया गया था.
फरहान अख्तर ने इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन डायरेक्टर्स एसोसिएशन (आईएफटीडीए) में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद मामला आधिकारिक तौर पर एफडब्ल्यूआईसीई को सौंप दिया गया.
फिल्म निर्माता फरहान अख्तर ने 11 अप्रैल 2026 को आईएफटीडीए के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद मामले को आगे की कार्रवाई और उचित हस्तक्षेप के लिए आधिकारिक तौर पर एफडब्ल्यूआईसीई को सौंप दी गई. निष्पक्षत और पारदर्शिता के अनुरूप एफडब्ल्यूआईसीई ने सभी संबंधित पक्षों की बात सुनने के लिए बैठकें आयोजित कीं. फरहान अख्तर और फिल्म के निर्माता भी मौजूद थे. कार्यवाही के दौरान, फरहान अख्तर और रितेश सिधवानी ने एफडब्ल्यूआईसीई को बताया कि फिल्म के पूर्व-निर्माण में वे पहले ही लगभग 45 करोड़ रुपये खर्च कर चुके हैं. उन्होंने इस बात पर गहरी चिंता व्यक्त की कि इतने उन्नत चरण में इतने प्रमुख अभिनेता का अचानक परियोजना से हट जाना निर्माता को भारी वित्तीय नुकसान पहुंचा सकता है और फिल्म प्रोडक्शन पर प्रभाव पड़ सकता है'.
फिल्म संस्था ने इस पूरे मामले पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की. प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, आईएफटीडीए प्रमुख अशोक पंडित ने एक समाचार एजेंसी से बात की और बताया कि उन्होंने यह निर्णय क्यों लिया.
डॉन 3 के निर्माताओं का दावा है कि रणवीर सिंह ने फिल्म की शूटिंग शुरू होने से तीन हफ्ते पहले ही प्रोजेक्ट से अपना नाम वापस ले लिया था।
अशोक पंडित के अनुसार, फरहान ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि रणवीर ने फिल्म की टीम के शूटिंग के लिए रवाना होने से ठीक तीन सप्ताह पहले प्रोजेक्ट से अपना नाम वापस ले लिया, जिसके परिणामस्वरूप प्रोडक्शन हाउस को काफी वित्तीय नुकसान हुआ.
अभिनेता को तीन बार नोटिस भेजा गया
अशोक पंडित ने कहा, 'शिकायत मिलते ही हमने इसे औपचारिक रूप से मामला दर्ज कर लिया... इसके बाद हमने रणवीर सिंह को तीन नोटिस जारी किए, हमने हर दस दिन में एक नोटिस भेजकर उनसे बातचीत करने का आग्रह किया और तीन रिमाइंडर भी भेजे. हालांकि, हमें कोई जवाब नहीं मिला. कोई जवाब न मिलने पर हमने सामूहिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने का निर्णय लिया ताकि उद्योग जगत को हमारे फेडरेशन द्वारा लिए गए निर्णय से अवगत कराया जा सके. प्रेस कॉन्फ्रेंस की घोषणा करते ही हमें श्री सिंह का एक ईमेल मिला, जिसमें उन्होंने कहा कि यह मामला हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता और हमें इसमें हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है. हमने उनके इस रुख पर ध्यान दिया और आगे बढ़ने का निर्णय लिया. परिणामस्वरूप, आज सामूहिक रूप से बैठक करके, हमारे एसोसिएशन ने रणवीर सिंह के खिलाफ 'असहयोग' का निर्देश जारी करने का निर्णय लिया है,"
VIDEO | On the fallout between filmmaker Farhan Akhtar and actor Ranveer Singh, FWICE chief advisor Ashoke Pandit says, " well, it's very simple. if the director association had received a complaint from farhan akhtar and ritesh sidhwani, saying that they've invested 45 crores in… pic.twitter.com/nDGzoE7Hc7— Press Trust of India (@PTI_News) May 25, 2026
'इस नेगेटिव ट्रेंड को जड़ पकड़ने नहीं देना चाहिए'
अशोक पंडित ने आगे कहा, 'इसका मतलब यह है कि हमारे किसी भी कर्मचारी या सदस्य, चाहे वे किसी भी काम से जुड़े हों, उनकी किसी भी प्रोजेक्ट पर काम नहीं करेंगे... हमने सभी प्रोड्यूसर्स से अपील की है कि वे हमारा साथ दें, एकजुटता दिखाएं, इस आचरण के खिलाफ आवाज उठाएं और कड़ा निर्णय लें. हमारा मानना है कि यह एक नकारात्मक प्रवृत्ति है, एक ऐसी मिसाल जिसे जड़ पकड़ने नहीं दिया जाना चाहिए'.
रणवीर सिंह के लिए असहयोग के निर्देश का क्या मतलब है?
असहयोग का मतलब है कि एफडब्ल्यूआईसीई की सभी 38 श्रेणियों से संबंधित कोई भी सदस्य उन सभी प्रोजेक्ट्स पर काम नहीं करेगा, जिनमें रणवीर शामिल हैं. इस बहिष्कार के कारण रणवीर की सभी प्रोजेक्ट्स तब तक रुकी रह सकते हैं, जब तक कि दोनों पक्षों के हित में सौहार्दपूर्ण और अंतिम समाधान तक नहीं पहुंच जाता. गौरतलब है कि रणवीर के खिलाफ असहयोग का यह निर्देश ऐसे समय में आया है जब वे अपने करियर के शिखर पर हैं और उनकी धुरंधर फ्रेंचाइजी ब्लॉकबस्टर साबित हुई है.
रणवीर सिंह ने क्या कहा?
FWICE द्वारा रणवीर के खिलाफ असहयोग की घोषणा के बाद, अभिनेता ने इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ी और उनके आधिकारिक प्रवक्ता ने एक बयान जारी करते हुए कहा, 'रणवीर सिंह फिल्म जगत और डॉन फ्रैंचाइजी से जुड़े सभी लोगों के प्रति सर्वोच्च सम्मान रखते हैं. डॉन 3 से जुड़े हालिया घटनाक्रमों के दौरान, उन्होंने जानबूझकर चुप्पी साधे रखी, क्योंकि उनका मानना है कि पेशेवर चर्चाओं और व्यक्तिगत संबंधों को गरिमा, परिपक्वता और आपसी सम्मान के साथ ही संभाला जाना चाहिए.
"समय के साथ कई तरह की बातें और अटकलें सामने आई हैं, लेकिन रणवीर ने कभी भी सार्वजनिक रूप से जवाब देना या अटकलों में योगदान देना जरूरी नहीं समझा. उनका पूरा ध्यान अपने काम और आगे के प्रोजेक्ट्स पर है. वे इस फ्रेंचाइजी से जुड़े सभी लोगों के प्रति गहरा सम्मान और सद्भावना रखते हैं और इसकी निरंतर सफलता की कामना करते हैं. ऐसे क्षणों में संयम और शालीनता बनाए रखना हमेशा से उनका सचेत निर्णय रहा है और वे इसी रुख को बनाए रखेंगे'.
इस बीच, फरहान ने एक पुराने इंटरव्यू में डॉन 3 से जुड़े विवाद पर बात करते हुए कहा कि पिछले कुछ सालों में बहुत कुछ हुआ है और उन्होंने 'अप्रत्याशित की उम्मीद करना' सीख लिया है. अभिनेता-निर्देशक ने यह भी कहा कि 'जब तक आप इसे फिल्म में नहीं देख लेते, तब तक किसी भी बात को निश्चित नहीं माना जा सकता'. उन्होंने यह भी माना कि यह दौर पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण रहा है.
यह कहने की जरूरत नहीं है कि डॉन 3 विवाद हाल के समय में उद्योग के सबसे बड़े विवादों में से एक बन गया है क्योंकि इसमें कई मतभेद, वित्तीय नुकसान, कॉन्ट्रैक्ट और सितारों, निर्माताओं और फिल्म निकायों के बीच शक्ति संतुलन शामिल है.
बता दें, रणवीर और फरहान ने इससे पहले 2015 में रिलीज हुई फिल्म 'दिल धड़कने दो' में साथ काम किया था, जिसका निर्देशन जोया अख्तर ने किया था. इस फिल्म में दोनों ने स्क्रीन शेयर की थी और जोया अख्तर ने ही फिल्म की प्रोड्यूसर भी थीं. जोया की अगली डायरेक्टोरियल फिल्म 'गली बॉय' में भी दोनों ने फिर साथ काम किया, जिसका सह-निर्माण फरहान ने किया था. 'डॉन 3' उनकी तीसरी कोलैबोरेशन होती. यह देखना बाकी है कि डॉन 3 अंततः एक नए मुख्य अभिनेता के साथ आगे बढ़ेगी या सुलह की संभावना अभी भी बनी हुई है.