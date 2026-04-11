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अनंत अंबानी के बर्थडे पार्टी के बाद रणवीर सिंह ने किया नागपुर का दौरा, RSS चीफ डॉ. मोहन भागवत से की मुलाकात?

खबर है कि धुरंधर स्टार रणवीर सिंह अनंत अंबानी के बर्थडे पार्टी के बाद नागपुर गए थे, जहां उन्होंने आरएसएस चीफ से मुलाकात की.

Ranveer Singh
रणवीर सिंह (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 11, 2026 at 5:12 PM IST

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मुंबई: 'धुरंधर 2' स्टार रणवीर सिंह अनंत अंबानी के जन्मदिन के जश्न के लिए जामनगर में थे. खबर है कि एक्टर शुक्रवार को नागपुर गए, और उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हेडक्वार्टर का दौरा किया. वहां वे आरएसएस के सरसंघचालक (चीफ) डॉ. मोहन भागवत से मुलाकात की.

फिल्म 'धुरंधर 2' की जबरदस्त सफलता के बाद रणवीर सिंह सातवें आसमान पर हैं. खबर है कि नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हेडक्वार्टर गए हैं. पता चला है कि रणवीर सिंह ने मोहन भागवत से एक घंटे तक बातचीत की. यह विज़िट बहुत कॉन्फिडेंशियल रखी गई थी. शुक्रवार दोपहर नागपुर पहुंचने के बाद, एक्टर रणवीर सिंह रेशमबाग में डॉ. हेडगेवार मेमोरियल मंदिर भी गए, जहां उन्होंने डॉ. हेडगेवार और गोलवलकर गुरुजी की मेमोरियल पर श्रद्धांजलि दी. हालांकि इस विजिट पर अब तक एक्टर और आरएसएस की ओर से कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है.

चार घंटे का दौरा
रणवीर सिंह पहले भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के काम में हिस्सा लेते देखे गए हैं. संघ के सौ साल पूरे होने के मौके पर हुए प्रोग्राम की बधाई देने के लिए एक वीडियो जारी किया गया था. फिल्म 'धुरंधर' की बड़ी सफलता के बाद उनका नागपुर दौरा चर्चा में आ गया है. उन्होंने करीब चार घंटे के दौरे में संघ हेडक्वार्टर का दौरा किया.

'धुरंधर 2' की कमाई
इस बीच, रणवीर सिंह की फिल्मों 'धुरंधर' और 'धुरंधर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड कमाई की है. सीक्वल ने अब तक भारत में 1276 करोड़ रुपये और दुनिया भर में कुल 1680 करोड़ रुपये कमाए हैं.

'धुरंधर 2' की स्टार कास्ट

'धुरंधर 2' में रणवीर ने हमजा और जसकीरत सिंह रंगी का किरदार निभाया है. उनके साथ इस फिल्म में सारा अर्जुन, आर. माधवन, संजय दत्त, राकेश बेदी और अर्जुन रामपाल भी अहम भूमिका में हैं. फिल्म को दर्शकों, समीक्षकों और फिल्मी हस्तियों से खूब तारीफ मिल रही है. फिल्म न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी अच्छा कर रही है. फिल्म प्रेमी इंतजार कर रहे हैं कि 'धुरंधर 2' कब जियो हॉटस्टार पर रिलीज होगी. बता दें जियो हॉटस्टार ने इस फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग राइट्स खरीद लिए हैं.

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