ETV Bharat / entertainment

अनंत अंबानी के बर्थडे पार्टी के बाद रणवीर सिंह ने किया नागपुर का दौरा, RSS चीफ डॉ. मोहन भागवत से की मुलाकात?

मुंबई: 'धुरंधर 2' स्टार रणवीर सिंह अनंत अंबानी के जन्मदिन के जश्न के लिए जामनगर में थे. खबर है कि एक्टर शुक्रवार को नागपुर गए, और उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हेडक्वार्टर का दौरा किया. वहां वे आरएसएस के सरसंघचालक (चीफ) डॉ. मोहन भागवत से मुलाकात की.

फिल्म 'धुरंधर 2' की जबरदस्त सफलता के बाद रणवीर सिंह सातवें आसमान पर हैं. खबर है कि नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हेडक्वार्टर गए हैं. पता चला है कि रणवीर सिंह ने मोहन भागवत से एक घंटे तक बातचीत की. यह विज़िट बहुत कॉन्फिडेंशियल रखी गई थी. शुक्रवार दोपहर नागपुर पहुंचने के बाद, एक्टर रणवीर सिंह रेशमबाग में डॉ. हेडगेवार मेमोरियल मंदिर भी गए, जहां उन्होंने डॉ. हेडगेवार और गोलवलकर गुरुजी की मेमोरियल पर श्रद्धांजलि दी. हालांकि इस विजिट पर अब तक एक्टर और आरएसएस की ओर से कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है.

चार घंटे का दौरा

रणवीर सिंह पहले भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के काम में हिस्सा लेते देखे गए हैं. संघ के सौ साल पूरे होने के मौके पर हुए प्रोग्राम की बधाई देने के लिए एक वीडियो जारी किया गया था. फिल्म 'धुरंधर' की बड़ी सफलता के बाद उनका नागपुर दौरा चर्चा में आ गया है. उन्होंने करीब चार घंटे के दौरे में संघ हेडक्वार्टर का दौरा किया.