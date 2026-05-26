'डॉन 3' विवाद और 'FWICE' बैन के बीच रणवीर सिंह ने चामुंडेश्वरी मंदिर में टेका माथा, कोर्ट ने दिया था आदेश
रणवीर सिंह ने कांतारा मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद मैसूरु के चामुंडेश्वरी मंदिर का दौरा किया.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 26, 2026 at 5:30 PM IST
मैसूर: बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह ने मंगलवार को मैसूरु में चामुंडी पहाड़ियों पर स्थित प्रसिद्ध चामुंडेश्वरी मंदिर का दौरा किया और 'डॉन 3' विवाद और हाल ही में एफडब्ल्यूआईसीई (फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज़) द्वारा किए गए बहिष्कार के आह्वान के बीच विशेष प्रार्थना की. अभिनेता का यह मंदिर दौरा कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें चार सप्ताह के भीतर मंदिर जाने का निर्देश दिए जाने के कुछ सप्ताह बाद हुआ है. उच्च न्यायालय ने ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'कंतारा चैप्टर-1' में एक पवित्र दैवीय अनुष्ठान की कथित नकल से जुड़े एक मामले का निपटारा किया था.
पिछले साल गोवा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (IFFI) के समापन समारोह में अपने प्रदर्शन के बाद रणवीर विवादों में घिर गए थे. उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी, जिसमें उन पर कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में गहन धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखने वाले दैव या भूता कोला अनुष्ठान का अपमान करने का आरोप लगाया गया था. शिकायत के बाद बेंगलुरु के हाई ग्राउंड्स पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई थी.
" he has consciously chosen to maintain silence": ranveer singh's spokesperson on don 3 controversy— ANI Digital (@ani_digital) May 25, 2026
read @ANI Story | https://t.co/i06AcatbuF#RanveerSingh #Don3 #silence pic.twitter.com/EvWiVS92D8
वकील प्रशांत मेथल ने अदालत में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि रणवीर के कृत्य से इस अनुष्ठान के अनुयायियों की भावनाओं को ठेस पहुंची है. बाद में अभिनेता ने एफआईआर रद्द करने के लिए कर्नाटक उच्च न्यायालय में याचिका दायर की. सुनवाई के दौरान, रणवीर ने बिना शर्त माफी मांगी और स्पष्ट किया कि उनका इरादा कभी किसी का अपमान करने का नहीं था. उन्होंने कहा कि वह केवल कांतारा में ऋषभ शेट्टी के दमदार अभिनय की सराहना कर रहे थे. अभिनेता ने इससे पहले इंस्टाग्राम स्टोरी के माध्यम से कहा था, "अगर मैंने किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, तो मैं तहे दिल से माफी मांगता हूं.
मामले की सुनवाई करते हुए, न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने रणवीर द्वारा अदालत को चामुंडेश्वरी मंदिर जाकर प्रार्थना करने का आश्वासन दिए जाने के बाद मामले का निपटारा कर दिया. चूंकि शुरुआत में कोई निश्चित समयसीमा नहीं बताई गई थी, इसलिए अदालत ने उन्हें चार सप्ताह के भीतर दर्शन पूरे करने का निर्देश दिया.
इस सुनवाई ने तब भी सबका ध्यान खींचा जब न्यायमूर्ति नागप्रसन्ना ने कर्नाटक पुलिस के बारे में तीखी टिप्पणी की. अभिनेता के मंदिर दर्शन के लिए सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा के दौरान, न्यायाधीश ने व्यंग्य करते हुए कहा कि पुलिस "वास्तविक अपराधों" की जांच करने के बजाय भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 के तहत मामलों पर अधिक ध्यान केंद्रित करती दिख रही है.
दिलचस्प बात यह है कि रणवीर का मंदिर दौरा ऐसे समय में हुआ है जब अभिनेता बॉलीवुड में मुश्किलों का सामना कर रहे हैं. सोमवार को, फरहान अख्तर की फिल्म 'डॉन 3' से उनके कथित बाहर निकलने के बाद, एफडब्ल्यूआईसीई ने उनके खिलाफ असहयोग का आदेश जारी किया. संगठन का आरोप है कि अभिनेता को इस मामले पर चर्चा के लिए तीन बार आमंत्रित किए जाने के बावजूद वे उनके सामने पेश नहीं हुए.
FWICE की घोषणा के तुरंत बाद, रणवीर को मुंबई हवाई अड्डे पर पारंपरिक पोशाक में देखा गया. पैपराज़ी के साथ उनके हमेशा के हंसमुख व्यवहार के विपरीत, अभिनेता ने कैमरों से बचते हुए चुपचाप मास्क पहनकर हवाई अड्डे के भीतर प्रवेश किया. अब, चामुंडी हिल्स की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद, ऐसा लगता है कि अभिनेता ने कांतारा से संबंधित मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय के निर्देश का पालन कर दिया है.