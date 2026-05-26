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'डॉन 3' विवाद और 'FWICE' बैन के बीच रणवीर सिंह ने चामुंडेश्वरी मंदिर में टेका माथा, कोर्ट ने दिया था आदेश

'डॉन 3' विवाद और 'FWICE' बैन के बीच रणवीर सिंह ने चामुंडेश्वरी मंदिर में टेका माथा, ( ETV Bharat )

मैसूर: बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह ने मंगलवार को मैसूरु में चामुंडी पहाड़ियों पर स्थित प्रसिद्ध चामुंडेश्वरी मंदिर का दौरा किया और 'डॉन 3' विवाद और हाल ही में एफडब्ल्यूआईसीई (फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज़) द्वारा किए गए बहिष्कार के आह्वान के बीच विशेष प्रार्थना की. अभिनेता का यह मंदिर दौरा कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें चार सप्ताह के भीतर मंदिर जाने का निर्देश दिए जाने के कुछ सप्ताह बाद हुआ है. उच्च न्यायालय ने ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'कंतारा चैप्टर-1' में एक पवित्र दैवीय अनुष्ठान की कथित नकल से जुड़े एक मामले का निपटारा किया था. पिछले साल गोवा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (IFFI) के समापन समारोह में अपने प्रदर्शन के बाद रणवीर विवादों में घिर गए थे. उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी, जिसमें उन पर कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में गहन धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखने वाले दैव या भूता कोला अनुष्ठान का अपमान करने का आरोप लगाया गया था. शिकायत के बाद बेंगलुरु के हाई ग्राउंड्स पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई थी. वकील प्रशांत मेथल ने अदालत में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि रणवीर के कृत्य से इस अनुष्ठान के अनुयायियों की भावनाओं को ठेस पहुंची है. बाद में अभिनेता ने एफआईआर रद्द करने के लिए कर्नाटक उच्च न्यायालय में याचिका दायर की. सुनवाई के दौरान, रणवीर ने बिना शर्त माफी मांगी और स्पष्ट किया कि उनका इरादा कभी किसी का अपमान करने का नहीं था. उन्होंने कहा कि वह केवल कांतारा में ऋषभ शेट्टी के दमदार अभिनय की सराहना कर रहे थे. अभिनेता ने इससे पहले इंस्टाग्राम स्टोरी के माध्यम से कहा था, "अगर मैंने किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, तो मैं तहे दिल से माफी मांगता हूं.