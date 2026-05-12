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महादेव का अवतार लेगा 'धुरंधर', ट्रिलॉजी में भगवान शिव बनने जा रहे रणवीर सिंह, पढ़ें डिटेल्स

रणवीर सिंह अब अमीश त्रिपाठी की 'द इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा' पर बेस्ड फिल्म में भगवान शिव की भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं.

Ranveer Singh To Play Lord Shiva
रणवीर सिंह (POSTER)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 12, 2026 at 12:16 PM IST

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हैदराबाद: रणवीर सिंह जल्द ही अपने करियर के सबसे शानदार रोल में से एक रोल निभाने जा रहे हैं. हालिया खबरों के अनुसार, अभिनेता अमीश त्रिपाठी के बेस्टसेलर उपन्यास 'द इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा' की एपिक फिल्म में भगवान शिव की भूमिका निभाने वाले हैं. अगर ये खबरें सच हैं, तो यह प्रोजेक्ट लोकप्रिय शिव पुस्तकों से प्रेरित एक बड़े पैमाने की सिनेमाई की शुरुआत होगी.

खबरों के मुताबिक, अभिनेता ने अपने प्रोडक्शन बैनर, मां कसम फिल्म्स के तहत उपन्यास के अधिकार हासिल कर लिए हैं और इस फ्रेंचाइज को विकसित करने के लिए बिरला स्टूडियोज के साथ साझेदारी की है. बताया जा रहा है कि निर्माता इस फिल्म को तीन फिल्मों में फैले एक लॉन्ग टर्म माइथोलॉजी सिनेमाई रूप में तैयार कर रहे हैं.

मीडिया रिपोर्ट्स में एक सूत्र के हवाले से कहा गया है, "रणवीर लंबे समय से 'मेलुहा' को बड़े पर्दे पर लाने के लिए उत्सुक थे. हाल हई डील और प्रोजेक्ट पर आधिकारिक तौर पर काम शुरू हो गया है. सूत्र ने आगे बताया, "लेखन का काम शुरू हो चुका है और टीम कहानी को अंतिम रूप देने में समय ले रही है. पहले भाग की शूटिंग 2028 में शुरू होने की उम्मीद है'.

हालांकि यह प्रोजेक्ट अभी शुरुआती दौर में है, लेकिन इस खबर ने रणवीर सिंह और अमीश त्रिपाठी की किताबों के फैंस के बीच काफी हलचल मचा दी है. उम्मीद है कि यह तीन भागों में बनने वाली फिल्म रोमांच से भरपूर भगवान शिव को आधुनिक सिनेमाई शैली में नए सिरे से पेश करने वाली है.

2010 में प्रकाशित 'द इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा' एक बड़ी सफलता साबित हुई और इसने भारतीय पौराणिक कथाओं के नजरिए को बदल दिया था. कहानी हिमालय के योद्धा शिव की है, जो प्राचीन मेलुहा राज्य में आते हैं और माना जाता है कि वे पौराणिक नीलकंठ हैं - इस भूमि के भविष्यवक्ता रक्षक. बाद में इस ट्रिलॉजी का विस्तार 'द सीक्रेट ऑफ द नागास' और 'द ओथ ऑफ द वायुपुत्रास' के साथ हुआ.

इन किताबों ने पौराणिक कथाओं, इतिहास और कल्पना को एक नए तरीके से मिश्रित किया और भारतीय प्रकाशन इतिहास में सबसे तेजी से बिकने वाली सीरीज में से एक बन गईं, जिनकी कथित तौर पर 25 लाख से अधिक कॉपी बिक चुकी हैं.

इस बीच, रणवीर सिंह के पास पहले से ही कई प्रोजेक्ट्स हैं. धुरंधर फिल्मों की कथित सफलता के बाद, अभिनेता 2027 में फिल्म निर्माता आदित्य धर की अगली फिल्म पर काम शुरू करने वाले हैं. वे जय मेहता द्वारा निर्देशित ज़ॉम्बी थ्रिलर 'प्रलय' से भी जुड़े हुए हैं. हालांकि 'द इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा' के रूपांतरण को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन खबरों ने ऑनलाइन काफी एक्साइटमेंट बढ़ा दी है.

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THE IMMORTALS OF MELUHA
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