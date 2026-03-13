'धुरंधर' के हमजा ने मचाया तहलका, अब 'धुरंधर: द रिवेंज' के साथ नंबर 1 की ओर बढ़ते रणवीर सिंह
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 13, 2026 at 10:34 AM IST
हैदराबाद : जल्द रिलीज होने वाली ‘धुरंधर: द रिवेंज’ को लेकर दर्शकों के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. जैसे-जैसे फिल्म की रिलीज नजदीक आ रही है, वैसे-वैसे हमजा के किरदार को लेकर उत्सुकता भी अपने चरम पर पहुंच रही है.
जब से ‘धुरंधर’ सिनेमाघरों में आई, तब से दर्शक बार-बार इसके सबसे दमदार पलों को याद कर रहे हैं. वे सीन जिनमें रणवीर सिंह अपने सबसे तीव्र और प्रभावशाली अंदाज में नजर आए.
जो फिल्म पहले थिएटरों में एक बड़ी सफलता बनी, वही बाद में घर-घर में चर्चा का विषय बन गई. फैंस लगातार सोशल मीडिया पर इसके क्लिप्स, तस्वीरें और रिएक्शन शेयर करते रहे. इस सबके केंद्र में है रणवीर सिंह का दमदार किरदार हमजा. एक ऐसा पात्र जिसकी खामोशी कई बार शब्दों से ज्यादा गूंजती है. अपनी तीखी अभिव्यक्तियों और संयमित अभिनय के जरिए रणवीर ने ऐसे पल रचे जो फिल्म खत्म होने के बाद भी लंबे समय तक याद रहते हैं.
अब जब सीक्वल को लेकर उत्सुकता बढ़ रही है, तो इंडस्ट्री के जानकार इसे साल की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक बता रहे हैं. रिकॉर्ड तोड़ प्रीव्यू रिस्पॉन्स और अलग-अलग बाजारों में भारी एडवांस बुकिंग ने ‘धुरंधर: द रिवेंज’ के प्रति उत्साह को और बढ़ा दिया है. अगर रिलीज के बाद भी यही रफ्तार बनी रहती है, तो कई लोगों का मानना है कि रणवीर सिंह भारतीय सिनेमा के नंबर 1 स्टार की कुर्सी पर मजबूती से काबिज हो सकते हैं, जहां बॉक्स ऑफिस की सफलता के साथ-साथ दमदार अभिनय की विरासत भी होगी. जैसे-जैसे फैंस अगले अध्याय के लिए तैयार हो रहे हैं, आइए एक बार फिर ‘धुरंधर’ के रणवीर सिंह के सबसे पसंदीदा दृश्यों को याद करते हैं.
बदले की डायरी
फिल्म के सबसे डरावने और भावुक दृश्यों में से एक में हमजा एक अंधेरे कमरे में अकेले बैठकर हमलों के बाद अपनी डायरी लिखता है. जैसे-जैसे दुख उस पर हावी होता है, वैसे-वैसे खिड़की से आती लाल रोशनी के साथ यह दृश्य धीरे-धीरे गम से गुस्से में बदल जाता है.
रणवीर सिंह इस भावनात्मक बदलाव को बेहद सटीकता से दिखाते हैं. एक ऐसे इंसान की कहानी जो अपने दर्द को भीतर ही भीतर बदले की आग में बदल देता है. यही वह पल है जहां से हमज़ा एक अडिग ताकत बनना शुरू करता है.
26/11 का खौफनाक सपना
एक बेहद बेचैन कर देने वाले दृश्य में हमजा अपने खून से सने हाथों को देखता है, जबकि बैकग्राउंड में 2008 के मुंबई हमलों की असली ऑडियो गूंजती है. इस पूरे दृश्य में अफरातफरी, सदमा और बेबसी भरा गुस्सा रणवीर के चेहरे के भावों के जरिए सामने आता है. कांपते होंठ और दूर तक जाती नजरें उस भयावह घटना के आघात को बखूबी दर्शाती हैं, जिससे यह फिल्म का सबसे भावनात्मक और प्रभावशाली पल बन जाता है.
खून से सने हाथ और टूटा दिल
एक और दमदार दृश्य में हमजा अपने सफर के भावनात्मक बोझ से जूझता दिखाई देता है. उसके हाथों पर खून है और सामने उसकी मां की याद का प्रतीक उसे देख रहा होता है.
रणवीर इस दर्द को बेहद शांत लेकिन गहरी तीव्रता के साथ निभाते हैं. उनकी आंखों में भरा दुख और बदले के परिणामों से जूझता मन इस पल को बेहद व्यक्तिगत बना देता है. यह सीन इस हाई-स्टेक्स स्पाई ड्रामा में भावनात्मक गहराई जोड़ देता है.
एक्शन का तूफान
जहां फिल्म भावनात्मक दृश्यों से भरपूर है, वहीं इसमें जबरदस्त एक्शन भी देखने को मिलता है. एक बेहद चर्चित सीक्वेंस में हमजा बंदूकें लेकर दुश्मनों के बीच घुस पड़ता है और घूंसे-लातों की बारिश के बीच लड़ाई छेड़ देता है. इस दौरान फिल्म का धमाकेदार टाइटल ट्रैक और उनका आइकॉनिक हेयर-फ्लिप सीन माहौल को और रोमांचक बना देता है.
यहां रणवीर की शारीरिक मेहनत साफ नजर आती है. हर मूव और हर वार बेहद कच्चा और तीखा महसूस होता है, जिससे यह फिल्म का सबसे बिजली जैसा जोश भर देने वाला पल बन जाता है.
रहमान डकैत से आमना-सामना
तनाव अपने चरम पर तब पहुंचता है, जब हमजा का सामना रहमान डकैत से होता है, जिसका किरदार अक्षय खन्ना निभाते हैं. इसके बाद जो होता है, वह खामोश दुश्मनी और अनकहे धोखे से भरा एक टकराव है.
रणवीर हमजा के शांत चेहरे के पीछे छिपे तूफान को बखूबी दिखाते हैं. उनकी हल्की मुस्कान और तीखे संवाद इस दृश्य में जबरदस्त तनाव पैदा करते हैं. यह इच्छाशक्ति की लड़ाई है, जहां हर नजर एक चेतावनी जैसी लगती है.
‘धुरंधर’ को दर्शकों से लगातार मिल रहे प्यार के साथ रणवीर सिंह के अभिनय की सराहना भी समय के साथ और बढ़ती जा रही है. अब ‘धुरंधर: द रिवेंज’ रिलीज़ से पहले ही प्रीव्यू और एडवांस बुकिंग के रिकॉर्ड तोड़ रही है, जिससे साफ है कि कुछ बड़ा होने वाला है.