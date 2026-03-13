ETV Bharat / entertainment

'धुरंधर' के हमजा ने मचाया तहलका, अब 'धुरंधर: द रिवेंज' के साथ नंबर 1 की ओर बढ़ते रणवीर सिंह

रणवीर सिंह 'धुरंधर' ( Poster )

हैदराबाद : जल्द रिलीज होने वाली ‘धुरंधर: द रिवेंज’ को लेकर दर्शकों के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. जैसे-जैसे फिल्म की रिलीज नजदीक आ रही है, वैसे-वैसे हमजा के किरदार को लेकर उत्सुकता भी अपने चरम पर पहुंच रही है. जब से ‘धुरंधर’ सिनेमाघरों में आई, तब से दर्शक बार-बार इसके सबसे दमदार पलों को याद कर रहे हैं. वे सीन जिनमें रणवीर सिंह अपने सबसे तीव्र और प्रभावशाली अंदाज में नजर आए. जो फिल्म पहले थिएटरों में एक बड़ी सफलता बनी, वही बाद में घर-घर में चर्चा का विषय बन गई. फैंस लगातार सोशल मीडिया पर इसके क्लिप्स, तस्वीरें और रिएक्शन शेयर करते रहे. इस सबके केंद्र में है रणवीर सिंह का दमदार किरदार हमजा. एक ऐसा पात्र जिसकी खामोशी कई बार शब्दों से ज्यादा गूंजती है. अपनी तीखी अभिव्यक्तियों और संयमित अभिनय के जरिए रणवीर ने ऐसे पल रचे जो फिल्म खत्म होने के बाद भी लंबे समय तक याद रहते हैं. अब जब सीक्वल को लेकर उत्सुकता बढ़ रही है, तो इंडस्ट्री के जानकार इसे साल की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक बता रहे हैं. रिकॉर्ड तोड़ प्रीव्यू रिस्पॉन्स और अलग-अलग बाजारों में भारी एडवांस बुकिंग ने ‘धुरंधर: द रिवेंज’ के प्रति उत्साह को और बढ़ा दिया है. अगर रिलीज के बाद भी यही रफ्तार बनी रहती है, तो कई लोगों का मानना है कि रणवीर सिंह भारतीय सिनेमा के नंबर 1 स्टार की कुर्सी पर मजबूती से काबिज हो सकते हैं, जहां बॉक्स ऑफिस की सफलता के साथ-साथ दमदार अभिनय की विरासत भी होगी. जैसे-जैसे फैंस अगले अध्याय के लिए तैयार हो रहे हैं, आइए एक बार फिर ‘धुरंधर’ के रणवीर सिंह के सबसे पसंदीदा दृश्यों को याद करते हैं. बदले की डायरी फिल्म के सबसे डरावने और भावुक दृश्यों में से एक में हमजा एक अंधेरे कमरे में अकेले बैठकर हमलों के बाद अपनी डायरी लिखता है. जैसे-जैसे दुख उस पर हावी होता है, वैसे-वैसे खिड़की से आती लाल रोशनी के साथ यह दृश्य धीरे-धीरे गम से गुस्से में बदल जाता है. रणवीर सिंह इस भावनात्मक बदलाव को बेहद सटीकता से दिखाते हैं. एक ऐसे इंसान की कहानी जो अपने दर्द को भीतर ही भीतर बदले की आग में बदल देता है. यही वह पल है जहां से हमज़ा एक अडिग ताकत बनना शुरू करता है. 26/11 का खौफनाक सपना