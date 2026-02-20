ETV Bharat / entertainment

रणवीर सिंह के लिए बढ़ रहा खतरा? लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने मांगी 10 करोड़ की फिरौती, डिमांड करने वाला US का

रणवीर सिंह से 10 करोड़ रुपये देने की मांग की गई है. पुलिस की बिश्नोई गैंग के लिंक की जांच कर रही है.

Ranveer Singh
रणवीर सिंह (IANS)
Published : February 20, 2026 at 1:52 PM IST

मुंबई: सलमान खान, कपिल शर्मा और रोहित शेट्टी जैसे सेलिब्रिटीज के बाद, रणवीर सिंह लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर हैं. अपनी लेटेस्ट ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर' की सफलता से खुश एक्टर को एक धमकी भरा वॉइस नोट मिला है, जिसमें 10 करोड़ रुपये मांगे गए हैं. यह तब हुआ जब कुछ दिन पहले सिंघम अगेन के डायरेक्टर के मुंबई के जुहू में घर के बाहर कई गोलियां चलाई गई थीं. अब, एक नई जानकारी सामने आई है.

इस केस में एक नई बात सामने आई है, वो यह है कि बॉलीवुड स्टार रणवीर सिंह को बिश्नोई गैंग से धमकी मिली है. गैंग ने एक अमेरिकन नंबर से उनके मैनेजर को वॉइस नोट भेजकर 10 करोड़ रुपये मांगे हैं. मुंबई पुलिस के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि क्राइम ब्रांच नंबर के बारे में जानकारी लेने के लिए ऑफिशियल प्रोटोकॉल के जरिए यूनाइटेड स्टेट्स में संबंधित एजेंसी से संपर्क कर रही है.

आईएएनएस के मुताबिक, अपनी जांच के दौरान, मुंबई क्राइम ब्रांच को पता चला कि बिश्नोई गैंग के एक करीबी, हैरी बॉक्सर ने रणवीर सिंह को धमकी देते हुए वॉइस नोट भेजा था और 10 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी थी. शुरुआती जांच में, क्राइम ब्रांच ने कंफर्म किया कि रणवीर सिंह के मैनेजर के व्हाट्सअप पर मिले वॉइस नोट में हैरी बॉक्सर की आवाज थी. अधिकारी अभी मामले में और सबूत इकट्ठा कर रहे हैं. क्राइम ब्रांच के मुताबिक, यह वॉइस नोट फिल्ममेकर रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग की घटना के बाद भेजा गया था.

रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग के बाद रणवीर के मैनेजर के मोबाइल नंबर पर धमकी भेजी गई थी. धमकी मिलने आने के बाद, रणवीर सिंह के आस-पास सिक्योरिटी कड़ी कर दी गई. क्राइम ब्रांच ने उनके मैनेजर का स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिया है और जांच जारी रखे हुए है. पुलिस ने अभी तक इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की है, लेकिन शुरुआती जांच शुरू कर दी है.

वर्क फ्रंट की बात करें तो, रणवीर सिंह अगले महीने अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर' के सीक्वल में नजर आएंगे. 'धुरंधर: द रिवेंज' नाम की यह फिल्म 19 मार्च को रिलीज होने वाली है. उनकी यह फिल्म कन्नड़ सुपरस्टार यश की फिल्म टॉक्सिक से क्लैश होगी.

