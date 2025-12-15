ETV Bharat / entertainment

नजर और सब्र: लगातार फ्लॉप हुए रणवीर सिंह ने 'धुरंधर' की सफलता के बीच किया क्रिप्टिक पोस्ट, बोले- किस्मत...'

इसका मोटा-मोटा मतलब यह है कि किस्मत की आदत होती है कि सही समय आने पर वह खुद ही बदल जाती है, बस इंसान को सब्र रखना चाहिए और वर्तमान पर ध्यान देना चाहिए. उन्होंने पोस्ट के आखिर में हाथ जोड़ने वाला इमोजी लगाया है.

सबसे एनर्जेटिक इंसान के तौर पर मशहूर एक्टर रणवीर ने 15 दिसंबर को अपने इंस्टाग्राम हैंडल के स्टोरी पर एक बहुत ही फिलॉसॉफिकल मैसेज शेयर किया है. उन्होंने ब्लैक बैकग्राउंड पर हिंग्लिश में लिखा, 'किस्मत की एक बहुत खूबसूरत आदत है, कि वो वक्त आने पर बदलती है. लेकिन फिलहाल... नजर और सब्र.'

मुंबई: रणवीर सिंह बॉलीवुड के सबसे वर्सेटाइल एक्टर्स में से एक हैं. वह आजकल अपनी हालिया रिलीज हुई फिल्म, धुरंधर की जबरदस्त सफलता का आनंद ले रहे हैं. दो साल की गैप के बाद, एक्टर पर्दे पर एक ऐसे किरदार के साथ लौटे हैं जो दर्शकों से जुड़ा, लेकिन अपनी हाई एनर्जी की वजह से नहीं, बल्कि एक्टर की शांत किरदार की वजह से. यह फिल्म रिलीज के दिन से ही दर्शकों से खूब तारीफें बटोर रही हैं. हालांकि, इस सारी सफलता के बीच, रणवीर ने एक क्रिप्टिक पोस्ट शेयर की है, जिसने कई लोगों को हैरान कर दिया है.

इस पोस्ट को बहुत ज्यादा अटेंशन मिला है, क्योंकि उनका ये पोस्ट तब आया है, जब धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर शानदार तरीके से रन कर रही है. यह फिल्म 5 दिसंबर को रिलीज हुई और पहले दिन से यह रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है.

धुरंधर को रिलीज हुई 10 दिन हो गए हैं और इन 10 दिनों में धुरंधर ने दुनिया में 552.70 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है. जबकि भारत में इसने 364.60 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है.

आदित्य धर की डायरेक्ट और लिखी गई धुरंधर में रणवीर सिंह के अलावा, अर्जुन रामपाल, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर. माधवन और सारा अर्जुन जैसे कलाकार भी हैं. फिल्म को माउथ-टू-माउथ पब्लिसिटी से काफी हाइप मिल रही है और एक्टर्स को भी इतने लेयर्ड किरदार निभाने के लिए तारीफ मिल रही है.

रणवीर सिंह की पिछली ब्लॉकबस्टर-फ्लॉप फिल्में

लंबे समय के बाद रणवीर सिंह की कोई फिल्म ब्लॉकबस्टर गई है. 2023 में वह करण जौहर की फिल्म 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' में नजर आए थे. यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही. उनकी पिछली ब्लॉकबस्टर फिल्म 'सिम्बा' (2018) और 'पद्मावत' (2018) थी. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 'सिम्बा' ने 240.31 करोड़ रुपये कमाए थे, जबकि पद्मावत ने 302.5 करोड़ रुपये का कारोबार किया था.

रिपोर्ट्स के अनुसार, 2018 के बाद उन्होंने 'गली बॉय' (2019) किया, जो 140.25 करोड़ रुपये के साथ बॉक्स ऑफिस पर हिट रही. इसके बाद '83' (2021), जयेशभाई जोरदार (2022) और सर्कस (2022) में अभिनय किया, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपना कमाल नहीं दिखा पाई और फ्लॉप हो गई.