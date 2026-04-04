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बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचने को तैयार रणवीर सिंह, 1000 करोड़ी क्लब में शामिल होने वाले बनेंगे पहले बॉलीवुड स्टार

आज चर्चा किसी कंपीटीटर की नहीं, बल्कि एक ही नाम की है: रणवीर सिंह बनाम रणवीर सिंह.

Ranveer Singh
बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचने को तैयार रणवीर सिंह (POSTER)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 4, 2026 at 10:46 AM IST

4 Min Read
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हैदराबाद: हर सुपरस्टार अपने करियर में एक ऐसे मुकाम पर पहुंचता है, जहां कंपटीशन खत्म हो जाता है और सिर्फ एक ही कसौटी बचती है. उसकी अपनी विरासत. रणवीर सिंह के लिए वो पल अब आ चुका है. धुरंधर और धुरंधर 2 के साथ उन्होंने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर राज किया है, बल्कि उसे नए सिरे से परिभाषित भी किया है. आज चर्चा किसी कंपीटीटर की नहीं, बल्कि एक ही नाम की है: रणवीर सिंह बनाम रणवीर सिंह.

रणवीर सिंह ने दी हिंदी सिनेमा का सबसे बड़ा ओपनिंग फिल्म

धुरंधर 2 के साथ रणवीर सिंह ने हिंदी सिनेमा के इतिहास की सबसे बड़ा ओपनिंग फिल्म दी है. इसमें पुष्पा 2, जवान, एनिमल और पठान को पछाड़ा है. उन्होंने सिर्फ रिकॉर्ड नहीं तोड़े बल्कि नया बेंचमार्क सेट किया.

रणवीर सिंह के करियर की बड़ी ओपनर फिल्म

यह सिर्फ इतिहास नहीं था, यह व्यक्तिगत सफलता भी थी. रणवीर ने धुरंधर, सिम्बा और पद्मावत जैसे अपने ही बड़े ओपनर्स को पीछे छोड़ दिया, यह साबित करते हुए कि उनकी बॉक्स ऑफिस ग्रोथ बेमिसाल है.

सीक्वल ने 11 दिनों में पार्ट 1 को पार किया

धुरंधर 2 ने सिर्फ 11 दिनों में धुरंधर के लाइफटाइम कलेक्शन को पार कर लिया. जब दोनों उपलब्धियां एक ही अभिनेता की हों, तो यह साफ हो जाता है.

रणवीर किसी और से नहीं खुद से आगे निकल रहे हैं.

रणवीर सिंह ने बनाया सबसे बड़ा वर्ल्डवाइड ओपनिंग रिकॉर्ड

रणवीर ने हिंदी सिनेमा को ग्लोबली डे 1 वर्ल्डवाइड ओपनिंग का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया. जवान, एनिमल, पठान को पीछे छोड़ते हुए. उनका स्टारडम अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं—बल्कि ग्लोबली हो चुका है.

रणवीर सिंह ने 3 दिनों में ₹500 करोड़ का सबसे तेज रिकॉर्ड बनाया

सिर्फ 3 दिनों में रणवीर की फिल्म ₹500 करोड़ के पार पहुंच गई, पुष्पा 2 और जवान के रिकॉर्ड्स को पीछे छोड़ते हुए.

रणवीर सिंह ने रिकॉर्ड समय में ₹1000 करोड़ क्लब में एंट्री ली

पहले ही हफ्ते में धुरंधर 2 ₹1000 करोड़ क्लब में शामिल हो गई, पुष्पा 2 के साथ सबसे तेज एंट्री के बराबर. यह साबित करता है कि उनकी फिल्में अब ग्लोबल इवेंट बन चुकी हैं.

रणवीर सिंह बने ₹1000 करोड़ क्लब के ग्लोबल स्टार

इस उपलब्धि के साथ रणवीर अब आमिर खान, शाहरुख खान, अल्लू अर्जुन, जूनियर एनटीआर, राम चरण और प्रभास की लाइन में आ गये हैं.

लेकिन उन्हें खास बनाता है—परफॉर्मेंस-आधारित किरदारों के साथ यह सफलता हासिल करना.

रणवीर सिंह का नॉर्थ अमेरिका पर दबदबा

रणवीर सिंह ने ओवरसीज मार्केट में नया इतिहास रचते हुए नॉर्थ अमेरिका में चार $10M+ फिल्में दी है. धुरंधर 2 और धुरंधर, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी और पद्मावत यह सिर्फ सफलता नहीं बल्कि मार्केट पर कंट्रोल है.

रणवीर सिंह: अभिनय और स्टारडम का परफेक्ट मेल

रणवीर सिर्फ आंकड़े नहीं देते—वो ऐसे परफॉर्मेंस देते हैं जो सिनेमा को ऊंचाई देते हैं, हमजा और और जसकिरत तक, उन्होंने इंडस्ट्री और दर्शकों से जबरदस्त सराहना पाई “देश का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता” कहे गए. नेशनल अवॉर्ड और ग्लोबल पहचान की चर्चा को जन्म दिया. बहुत कम सितारे कला और कमर्शियल सफलता का ऐसा संतुलन बना पाते हैं.

₹900 करोड़ और ₹1000 करोड़ की ओर ऐतिहासिक दौड़

अब ₹900 करोड़ के पार पहुंच चुकी भारत में फिल्म तेजी से ₹1000 करोड़ की ओर बढ़ रही है. अगर यह मुकाम हासिल होता है, तो यह किसी बॉलीवुड अभिनेता द्वारा हेडलाइन की गई पहली ₹1000 करोड़ हिंदी फिल्म होगी और रणवीर सिंह को एक अलग ही लीग में स्थापित कर देगी.

आखिरी शब्द: रणवीर सिंह ही हैं नया बेंचमार्क

अब कहानी साफ है—रिकॉर्ड सिर्फ टूट नहीं रहे, बल्कि नए सिरे से बन रहे हैं और इस बदलाव के केंद्र में हैं रणवीर सिंह, जहां असली मुकाबला सिर्फ एक ही है: रणवीर सिंह बनाम रणवीर सिंह.

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