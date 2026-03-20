हमजा से जस्किरत तक, रणवीर सिंह ने 'धुरंधर 2' में शानदार परफॉर्मेंस से हिलाया, ये 10 बातें कर देंगी हैरान
रणवीर फिल्म की शुरुआत और अंत दोनों में ऐसी छाप छोड़ते हैं, जो दिल में रह जाती है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 20, 2026 at 5:15 PM IST
हैदराबाद: रणवीर सिंह सिर्फ धुरंधर 2 में एक्टिंग नहीं कर रहे, वो इस किरदार को जी रहे हैं. फिल्म की शुरुआत से लेकर अंत तक उनकी परफॉर्मेंस एक्टिंग नहीं, एक अनुभव जैसी लगती है. यह वह काम है जो सिर्फ अवॉर्ड नहीं जीतता, बल्कि पीढ़ियों तक याद रखा जाता है. आइए जानते हैं क्यों इस परफॉर्मेंस को नेशनल अवॉर्ड और ऑस्कर लेवल का माना जा रहा है.
1. गहरी भावनाओं से जुड़ा किरदार
रणवीर फिल्म की शुरुआत और अंत दोनों में ऐसी छाप छोड़ते हैं, जो दिल में रह जाती है. उनकी कमजोरी, संयम और खामोश टूटन, सब कुछ आपको हर पल महसूस होता है. उनका इमोशनल ग्राफ तेज नहीं, बल्कि परतदार है और यही इसे खास बनाता है.
2. हमजा और जस्किरत का बेहतरीन संतुलन
दो अलग किरदारों के बीच स्विच करना आसान नहीं होता, लेकिन रणवीर इसे इतनी सहजता से करते हैं कि आप भूल जाते हैं कि यह एक ही अभिनेता है. उनकी बॉडी लैंग्वेज, आवाज और ऊर्जा में बदलाव बेहद सटीक है.
3. आंखों से एक्टिंग
कुछ परफॉर्मेंस बोले जाते हैं या देखे जाते हैं. उनकी आंखों में गुस्सा, दर्द, प्यार और पागलपन सब एक साथ दिखता है. कई सीन बिना डायलॉग के सिर्फ उनकी आंखों से असर छोड़ते हैं.
4. जबरदस्त एक्शन अवतार
इस बार रणवीर पहले से बिल्कुल अलग अंदाज में नजर आते हैं. रॉ, आक्रामक और बेकाबू. हर एक्शन सीन बनावटी नहीं, बल्कि असली लगता ह, जैसे भावनाओं का विस्फोट हो. क्लाइमैक्स में तो हर पंच में गुस्सा, दर्द और मकसद साफ दिखता है.
5. ‘बब्बर शेर’ जैसी स्क्रीन प्रेजेंस
वो सीन में आते नहीं. उसे अपने नाम कर लेते हैं. एक शेर जैसी ताकत और खामोश लेकिन खतरनाक दबदबा हर फ्रेम को खास बना देता है.
6. दमदार डायलॉग डिलीवरी
उनका हर डायलॉग असर छोड़ता है. चाहे इंटेंसिटी हो या शब्दों के बीच की खामोशी. रणवीर हर लाइन को ऊंचाई देते हैं.
7. हर तरफ से प्यार
दर्शक झूम रहे हैं, क्रिटिक्स तारीफ कर रहे हैं और इंडस्ट्री जश्न मना रही है. इतनी एकमत तारीफ बहुत कम देखने को मिलती है.
8. रिकॉर्ड तोड़ असर
धुरंधर 2 सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक फेनोमेनन बन चुकी है. बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड टूट रहे हैं, जो साबित करता है कि दमदार परफॉर्मेंस बड़ी सफलता ला सकती है.
9. करियर बदल देने वाली परफॉर्मेंस
यह सिर्फ एक अच्छी भूमिका नहीं यह वही रोल है जिसका इंतजार हर अभिनेता करता है. रणवीर ने न सिर्फ अपने लिए, बल्कि पूरे भारतीय सिनेमा के लिए नया स्तर तय किया है.
10. पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन
शारीरिक रूप से लेकर मानसिक स्तर तक, रणवीर इस किरदार में पूरी तरह ढल जाते हैं. यहां स्टार नहीं दिखता सिर्फ किरदार, उसका संघर्ष और उसका जुनून दिखता है. क्योंकि जब कोई परफॉर्मेंस पूरे देश को हिला दे और दुनिया का ध्यान खींच ले तो उसे सिर्फ सराहा नहीं जाता. उसे हमेशा याद रखा जाता है.