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FWICE के बैन के बाद रणवीर सिंह का पहला पोस्ट, हंसते हुए दोस्ती पर शेयर किया इस शख्स संग फोटो, देखें

रणवीर सिंह ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर डेक्लन के साथ एक खुशहाल तस्वीर शेयर की है.

Ranveer Singh First Post After FWICE Ban
FWICE बैन के बाद रणवीर सिंह का पहला पोस्ट (POSTER)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 30, 2026 at 12:45 PM IST

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हैदराबाद: डॉन 3 से बाहर होने को लेकर चल रहे विवाद के बीच रणवीर सिंह ने अपनी पहली पोस्ट शेयर की है. फरहान अख्तर के साथ उनका विवाद, खासकर FIWCE के शामिल होने के बाद, और भी गहराता जा रहा है. ऐसे में रणवीर ने इस मामले पर चुप्पी साध रखी है और अपने जीवन की सकारात्मक चीजों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जैसे कि आर्सेनल के डेक्लन राइस से मिलना.

रणवीर सिंह ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर अर्सलन स्टार डेक्लन राइज के साथ एक खुशहाल तस्वीर शेयर की है. उन्होंने लिखा, 'बीती रात' और साथ में दिल वाले इमोजी भी लगाए. उन्होंने तस्वीर के साथ 'तेरे जैसा यार कहां' गाना भी जोड़ा. फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉईज (FWICE) विवाद के बाद यह उनकी पहली सोशल मीडिया पोस्ट है.

बता दें कि फिल्म संगठन ने 25 मई को रणवीर सिंह के खिलाफ असहयोग का आदेश जारी किया था, क्योंकि उन पर डॉन 3 से अचानक बाहर निकलने का आरोप था. संगठन का दावा है कि अभिनेता ने व्यक्तिगत रूप से पेश होकर अपना पक्ष रखने के कई अनुरोधों का जवाब नहीं दिया. डॉन 3 का निर्माण कर रही फरहान अख्तर की एक्सेल एंटरटेनमेंट ने रणवीर से फिल्म छोड़ने से पहले हुए प्री-प्रोडक्शन खर्चों के मुआवजे के तौर पर 45 करोड़ रुपये की मांग की है.

Ranveer Singh First Post After FWICE Ban
FWICE बैन के बाद रणवीर सिंह का पहला पोस्ट (Ranveer Singh IG Post)

रणवीर सिंह की प्रतिक्रिया

'प्रतिबंध' के बाद, रणवीर के प्रवक्ता ने एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया कि अभिनेता अटकलों को हवा नहीं देना चाहते और मानते हैं कि इस तरह के पेशेवर मतभेदों को निजी तौर पर सुलझाना ही सबसे अच्छा है. बयान के एक हिस्से में कहा गया, 'डॉन 3 से जुड़े हालिया घटनाक्रमों के दौरान, उन्होंने जानबूझकर चुप्पी साधे रखी है, क्योंकि उनका मानना ​​है कि पेशेवर चर्चाओं और व्यक्तिगत संबंधों को गरिमा, परिपक्वता और आपसी सम्मान के साथ ही सुलझाया जा सकता है.

सलमान खान झगड़ा सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं?

इस बीच, खबर है कि सलमान खान ने हस्तक्षेप करते हुए रणवीर सिंह और फरहान अख्तर से अपना झगड़ा सुलझाने को कहा है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सलमान खान धुरंधर एक्टर रणवीर सिंह को पसंद करते हैं और अख्तर परिवार को भी उतना ही पसंद करते हैं. उन्होंने दोनों पक्षों से बात की और उनसे कहा कि वे अपने-अपने प्रोजेक्ट्स के भविष्य को नुकसान पहुंचाए बिना अपने मुद्दों को सुलझा लें.

उन्होंने फरहान को समझाया कि रचनात्मक मतभेद दशकों से इंडस्ट्री में आम बात है, और उन्होंने रणवीर से भी लंबी बातचीत की, ताकि उनका नजरिया समझ सकें. सूत्र ने आगे बताया, 'वह सुलह कराने की कोशिश कर रहे हैं ताकि किसी को भी ठेस न पहुंचे'. खबरों के मुताबिक, रणवीर किरदार का एक अधिक गंभीर और आक्रामक रूप चाहते थे, जिसमें कड़े शब्दों और हिंसा का इस्तेमाल शामिल हो, जबकि फरहान अपने मूल विचार के करीब रहना चाहते थे.

क्या डॉन 3 विवाद के चलते प्रलय की रिलीज में देरी हुई है?

FWICE द्वारा लगाए गए 'बैन' ने रणवीर की अपकमिंग फिल्म 'प्रलय' को भी सुर्खियों में ला दिया. विवाद के चलते फैंस फिल्म के भविष्य को लेकर चिंतित थे. हालांकि, सूत्रों का कहना है कि इस वजह से फिल्म में कोई देरी नहीं होगी. बॉम्बे टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, रणवीर सिंह इस साल अगस्त में जय मेहता के निर्देशन में बन रही इस फिल्म की शूटिंग शुरू करेंगे.

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