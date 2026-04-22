'धुरंधर 2' के लिए पहले ही तय थे रणवीर सिंह, आदित्य धर ने भी लगा दी थी मुहर, मुकेश छाबड़ा बोले- ऐसा अभिनय नहीं देखा
मुख्य भूमिका के लिए रणवीर सिंह का नाम पहले ही तय हो चुका था, इससे पहले कि वह इस परियोजना से जुड़े.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 22, 2026 at 10:43 AM IST
हैदराबाद: ‘धुरंधर’ की जबरदस्त सफलता के साथ रणवीर सिंह सच में भारतीय मनोरंजन जगत के नए सम्राट बनकर उभरे हैं. जहां यह फिल्म टिकट खिड़की पर लगातार नए कीर्तिमान बना रही है, वहीं सुपरस्टार को उनके शानदार अभिनय के लिए भरपूर प्यार और सराहना मिल रही है. उन्होंने फिल्म में ‘हमजा’ के अपने किरदार को पूरी तरह जीवंत कर दिया है और निर्देशक आदित्य धर ने उन्हें हमेशा इस भूमिका के लिए सबसे उपयुक्त माना था, जैसा कि चयन निर्देशक मुकेश छाबड़ा ने साझा किया.
एक इंटरव्यू में मुकेश छाबड़ा ने ‘धुरंधर’ फ्रेंचाइजी के लिए कलाकार चयन प्रक्रिया के बारे में बात की. उन्होंने बताया कि मुख्य भूमिका के लिए रणवीर सिंह का नाम पहले ही तय हो चुका था, इससे पहले कि वह इस परियोजना से जुड़े. उन्होंने कहा कि यह निर्णय पूरी तरह सही था. उन्होंने बताया, 'मुझे लगता है कि आदित्य को लगा था कि वह इस फिल्म के लिए बिल्कुल सही रहेंगे. देखिए उन्होंने फिल्म में कितना शानदार काम किया है, जिस समर्पण के साथ उन्होंने अभिनय किया, वह कमाल है. हाल के समय में मैंने इससे बेहतर अभिनय नहीं देखा.
‘धुरंधर’ के साथ रणवीर सिंह ने पूरे देश में जबरदस्त उत्साह पैदा कर दिया है. फिल्म ने भारत में एक हजार करोड़ रुपये से अधिक की नेट कमाई कर इतिहास रच दिया है, जिससे वह ऐसा करने वाले पहले अभिनेता बन गए हैं. अपने दमदार अभिनय के साथ वह अब तक के महानतम कलाकारों में शामिल हो गए हैं. फिल्म वर्ल्डवाइड 1800 करोड़ रुपये के करीब पहुंच चुकी है और फिल्म बहुत जल्द कमाई के बड़े रिकॉर्ड तोड़ेगी.
इसी के साथ ‘धुरंधर’ की सफलता के साथ रणवीर सिंह ने सच में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है. अब हर कोई उन्हें बड़े पर्दे पर इससे भी बड़े और भव्य प्रोजेक्ट के साथ लौटते देखने के लिए उत्साहित है. अब रणवीर सिंह की फैंस को इंतजार है कि वह अगली बार किस फिल्म में नजर आने वाले हैं. हालांकि रणवीर सिंह का नाम अब डॉन 3 से दोबारा जुड़ता नजर आ रहा है.