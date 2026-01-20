ETV Bharat / entertainment

'धुरंधर 2' को मिला टाइटल, सेंसर बोर्ड ने टीजर को दिया A सर्टिफिकेट, जानें कितना है रनटाइम

हैदराबाद: धुरंधर की अपार सफलता के बाद अब दर्शकों को धुरंधर 2 का बेसब्री से इंतजार है. धुरंधर आगामी मार्च महीने में रिलीज होने के लिए तैयार है. इस बीच खबर आई है कि आगामी 23 जनवरी को रिलीज हो रही फिल्म बॉर्डर 2 के इंटरवल में धुरंधर 2 का टीजर देखने को मिल सकता है. अब धुरंधर के सीक्वल को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. धुरंधर के सीक्वल का टाइटल और टीजर की डिटेल सामने आ चुकी है. धुरंधर के सीक्वल का टीजर सेंसर बोर्ड से भी पास हो चुका है और इसे बोर्ड ने ए सर्टिफिकेट दिया है.

रिपोर्ट्स की मानें तो, धुरंधर के सीक्वल का टाइटल 'धुरंधर 2: द रिवेंज' बताया जा रहा है. हालांकि मेकर्स ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है. कहा जा रहा है कि आने वाले हफ्ते में धुरंधर 2 से बड़ा अपडेट दर्शकों को मिल सकता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, बीती 19 जनवरी को सेंसर बोर्ड ने फिल्म धुरंधर 2 के टीजर को पास कर दिया है, लेकिन इसे A सर्टिफिकेट दिया है. टीजर का रनटाइम 1 मिनट 48 सेकेंड का बताया जा रहा है. मेकर्स ने इस बार टीजर को छोटा रखा है और वो फिल्म को लेकर ज्यादा खुलासा नहीं करने के मूड मे हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो यह भी कहा जा रहा है धुरंधर 2 का टीजर 23 जनवरी को रिलीज हो रही फिल्म बॉर्डर 2 के साथ रिलीज किया जाएगा.

धुरंधर बीती 5 दिसंबर 2025 को रिलीज हुई थी और फिल्म वर्ल्डवाइड 1300 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर चुकी है और घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 900 करोड़ रुपये के करीब पहुंच चुकी है. धुरंधर अभी भी बॉक्स ऑफिस पर टिकी है और अपनी रिलीज के 46 दिन पूरे कर चुकी है. आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म में रणवीर सिंह, सारा अर्जुन, अर्जुन रामपाल, आर माधवन, अक्षय खन्ना, संजय दत्त और राकेश बेदी अहम रोल में नजर आए हैं. फिल्म में हर एक्टर ने अपने रोल में जान फूंक दी है. धुरंधर इन सभी स्टार के करियर की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन गई है. वहीं, धुरंधर बॉलीवुड की दूसरी सबसे कमाऊ फिल्म है, जो आमिर खान की दंगल से पीछे है और शाहरुख खान की जवान और पठान का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है.