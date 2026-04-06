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भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली टॉप 5 फिल्में, लिस्ट में रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' समेत ये फिल्म भी शामिल

भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में बॉलीवुड से सिर्फ रणवीर सिंह की फिल्में शामिल हैं.

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भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली टॉप 5 फिल्में (POSTER)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 6, 2026 at 2:30 PM IST

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हैदराबाद: रणवीर सिंह स्टारर एक्शन थ्रिलर फिल्म धुरंधर 2 ने डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया है. धुरंधर 2 भारत में 1000 करोड़ रुपये की कमाई करने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म बन गई है. लिस्ट में साउथ की दो फिल्में टॉप पर हैं और धुरंधर 2 अकेली टॉप 5 लिस्ट में है. वहीं, लिस्ट में धुरंधर 2 का प्रीक्वल भी है. धुरंधर 2 बीती 19 मार्च को रिलीज हुई थी और इसने महज 18 दिनों में डोमेस्टिक और वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर कमाई के नए-नए रिकॉर्ड्स बना लिए हैं. धुरंधर 2 बॉलीवुड की दूसरी सबसे कमाऊ फिल्म भी बन गई है. इस लिस्ट में इसने शाहरुख खान की जवान को पछाड़ दिया है. अब बात करेंगे उन 5 फिल्मों की जिन्होंने डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई की है.

बाहुबली 2: द कन्क्लुजन

एस.एस राजामौली और प्रभास की फिल्म बाहुबली 2 भारत में अभी तक सबसे जादा कमाई करने वाली फिल्म बनी हुई है. साल 2017 में रिलीज हुई टॉलीवुड इंडस्ट्री की पैन इंडिया फिल्म ने भारत में 1429.83 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया था. वहीं, वर्ल्डवाइड फिल्म ने 1788.60 करोड़ रुपये की कमाई की थी. बाहुबली इंडिया की दूसरी सबसे कमाऊ फिल्म है. पहले नंबर पर अभी भी आमिर खान की दंगल (2075 करोड़ रुपये) बनी हुई है.

पुष्पा 2 द रूल

साल 2024 में रिलीज हुई अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना स्टारर एक्शन ड्रामा फिल्म पुष्पा 2 भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली दूसरी फिल्म है. पुष्पा 2 ने भारत में 1381 करोड़ रुपये और वर्ल्डवाइड 1742.10 करोड़ रुपये का कारोबार किया था.

धुरंधर 2

वहीं, बॉलीवुड की एकमात्र फिल्म धुरंधर 2, जिसने भारत में 1000 करोड़ी क्लब में एंट्री ली है, अभी भी बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है. रणवीर सिंह की फिल्म ने शाहरुख खान जैसे सुपरस्टार की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्में जवान और पठान को कमाई में पीछे छोड़ दिया है. धुरंधर 2 वर्ल्डवाइड 1622 करोड़ रुपये कमा चुकी है और बॉलीवुड की दूसरी सबसे कमाऊ फिल्म बन गई है.

केजीएफ 2

साउथ सुपरस्टार रॉकिंग स्टार यश स्टारर फिल्म केजीएफ 2 ने भी घरेलू और वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर कमाई के कम झंडे नहीं गाड़े हैं. केजीएफ 2 ने भारत में 859.70 करोड़ रुपये और वर्ल्डवाइड 1215 करोड़ रुपये कमाए थे. अब यश अपनी नई फिल्म टॉक्सिक से चर्चा में हैं, जो जून 2026 में रिलीज होने जा रही है.

धुरंधर

भारत में धुरंधर (5 दिसंबर 2025) ने 840.20 करोड़ रुपये का कारोबार किया था. धुरंधर भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड की दूसरी फिल्म है. फिल्म ने वर्ल्डवाइड 1307 करोड़ रुपये का कारोबार किया था. धुरंधर रणवीर सिंह के करियर की अब तक की दूसरी सबसे कमाऊ फिल्म है.

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