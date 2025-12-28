'धुरंधर' की सफलता के बीच न्यूयॉर्क में वेकेशन मनाते दिखें रणवीर सिंह-दीपिका पादुकोण, फैंस संग तस्वीरें हुई वायरल
धुरंधर की सफलता के बीच रणवीर सिंह दीपिका पादुकोण संग क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं. इस बीच वेकेशन से उनकी तस्वीरें सामने आई हैं.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 28, 2025 at 3:48 PM IST|
Updated : December 28, 2025 at 3:58 PM IST
हैदराबाद: बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह अपनी नई फिल्म धुरंधर की सफलता का आनंद ले रहे हैं. उनकी यह स्पाई थ्रिलर फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी है. रिलीज के सिर्फ 23 दिनों में ही आदित्य धर की निर्देशित फिल्म 700 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर गई है और अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों की टॉप 10 लिस्ट में शामिल हो गई है.
धुरंधर की सफलता के बीच रणवीर सिंह स्टार वाइफ दीपिका पादुकोण के साथ छुट्टियों पर चले गए हैं. इसी बीच, फैंस ने इस कपल को न्यूयॉर्क में देखा. चेतना शारदा नाम की एक इंस्टाग्राम यूजर उनकी तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें रणवीर फैंस के साथ पोज देते हुए मुस्कुराते हुए नजर आ रहे थे.
एक दूसरी फोटो में, दीपिका पादुकोण रणवीर की बहन रितिका भवनानी के साथ खड़ी होकर खुश दिख रही थीं. इन फोटो को इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए, यूजर ने लिखा, 'न्यूयॉर्क में रणवीर सिंह जैसे शानदार इंसान से मिलना एक खूबसूरत सरप्राइज और यादगार पल था.'
धुरंधर का दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर कुल कलेक्शन 1026.5 करोड़ रुपये हो गया है. वहीं, धुरंधर अब घरेलू बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्मों की लिस्ट में टॉप पर आ गई है. इस स्पाई थ्रिलर फिल्म ने शाहरुख खान की जवान और पठान, स्त्री 2, छावा, रणबीर कपूर की एनिमल और सनी देओल की गदर 2 जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है.
रविवार को मेकर्स ने 'धुरंधर' के 23वें दिन का कलेक्शन साझा किया है. मेकर्स के मुताबिक, फिल्म ने 22वें दिन की अपेक्षा 23वें दिन अच्छी कमाई की है. रणवीर सिंह-अक्षय खन्ना की स्पाई थ्रिलर ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 20.90 करोड़ रुपये कमाए, जिसके बाद 'धुरंधर' की भारतीय बॉक्स ऑफिस पर कुल 706.40 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है.
धुरंधर में रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर. माधवन, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन, राकेश बेदी सहित कई कलाकार हैं. मेकर्स ने सिनेमा से उतरने से पहले ही फिल्म के दूसरे पार्ट की पुष्टि कर दी है, जिसका ऑफिशियल टाइटल धुरंधर 2 - रिवेंज है, जो 19 मार्च, 2026 को रिलीज होगी. यह फिल्म यश की फिल्म टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स के साथ क्लैश होगी.