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रणवीर सिंह बर्थडे: ₹3000 करोड़ की फ्रेंचाइजी से नंबर 1 बनने तक, इन माइलस्टोन्स ने साबित किया 'धुरंधर' का स्टारडम

रणवीर सिंह बर्थडे ( Poster )

हैदराबाद: रणवीर सिंह आज 6 जुलाई को अपना 41वां जन्मदिन मना रहे हैं. एक बात तो बिल्कुल तय है कि वह सिर्फ एक कामयाब दौर का मजा नहीं ले रहे हैं, बल्कि वह हिंदी सिनेमा का एक नया युग (एरा) लिख रहे हैं. बॉक्स ऑफिस का इतिहास बदलने से लेकर बॉलीवुड की ग्लोबल पहचान को बढ़ाने तक, रणवीर ने हर एक मील के पत्थर के साथ बेंचमार्क को और ऊपर उठाया है. उनका यह सफर खुद को बार-बार बदलने, लगातार अच्छा करने और रिकॉर्ड तोड़ कामयाबी की कहानी रही है, जो उन्हें इस जनरेशन का बेस्ट एक्टर बनाती है. ​आइए डालते हैं एक नजर उन अचीवमेंट्स पर जो रणवीर सिंह को इंडियन सिनेमा का असली 'धुरंधर' एक्टर बनाते हैं. ​1. ₹1000 करोड़ का हिंदी नेट क्लब किया शुरू रणवीर सिंह ने 'धुरंधर: द रिवेंज' के साथ सिर्फ एक ब्लॉकबस्टर फिल्म ही नहीं दी, बल्कि उन्होंने कामयाबी का एक बिल्कुल नया पैमाना खड़ा कर दिया. भारत में ₹1000 करोड़ का नेट कलेक्शन पार करने वाली पहली हिंदी फिल्म बनकर, उन्होंने एक ऐसा मील का पत्थर स्थापित किया, जो पहले कभी हासिल नहीं हुआ था. उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर फिल्मों की कमाई की परिभाषा ही बदल दी. ​2. खड़ी की इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी फ्रेंचाइजी बनने में सालों लग जाते हैं, लेकिन इस लेवल पर लगातार कामयाबी बहुत कम ही देखने को मिलती है. रणवीर सिंह के लीड रोल वाली 'धुरंधर' फ्रेंचाइजी ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर ₹3000 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया है, जो यह साबित करता है कि रणवीर में ऐसे किरदार और कहानियां रचने की काबिलियत है, जिन्हें देखने के लिए दर्शक बार-बार खींचे चले आते हैं.