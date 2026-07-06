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रणवीर सिंह बर्थडे: ₹3000 करोड़ की फ्रेंचाइजी से नंबर 1 बनने तक, इन माइलस्टोन्स ने साबित किया 'धुरंधर' का स्टारडम

बैंड बाजा बारात से डेब्यू करने वाले रणवीर सिंह आज 6 जुलाई 2026 को 41 साल के हो चुके हैं.

Ranveer Singh Birthday
रणवीर सिंह बर्थडे (Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 6, 2026 at 2:32 PM IST

4 Min Read
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हैदराबाद: रणवीर सिंह आज 6 जुलाई को अपना 41वां जन्मदिन मना रहे हैं. एक बात तो बिल्कुल तय है कि वह सिर्फ एक कामयाब दौर का मजा नहीं ले रहे हैं, बल्कि वह हिंदी सिनेमा का एक नया युग (एरा) लिख रहे हैं. बॉक्स ऑफिस का इतिहास बदलने से लेकर बॉलीवुड की ग्लोबल पहचान को बढ़ाने तक, रणवीर ने हर एक मील के पत्थर के साथ बेंचमार्क को और ऊपर उठाया है. उनका यह सफर खुद को बार-बार बदलने, लगातार अच्छा करने और रिकॉर्ड तोड़ कामयाबी की कहानी रही है, जो उन्हें इस जनरेशन का बेस्ट एक्टर बनाती है. ​आइए डालते हैं एक नजर उन अचीवमेंट्स पर जो रणवीर सिंह को इंडियन सिनेमा का असली 'धुरंधर' एक्टर बनाते हैं.

​1. ₹1000 करोड़ का हिंदी नेट क्लब किया शुरू

रणवीर सिंह ने 'धुरंधर: द रिवेंज' के साथ सिर्फ एक ब्लॉकबस्टर फिल्म ही नहीं दी, बल्कि उन्होंने कामयाबी का एक बिल्कुल नया पैमाना खड़ा कर दिया. भारत में ₹1000 करोड़ का नेट कलेक्शन पार करने वाली पहली हिंदी फिल्म बनकर, उन्होंने एक ऐसा मील का पत्थर स्थापित किया, जो पहले कभी हासिल नहीं हुआ था. उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर फिल्मों की कमाई की परिभाषा ही बदल दी.

​2. खड़ी की इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी

फ्रेंचाइजी बनने में सालों लग जाते हैं, लेकिन इस लेवल पर लगातार कामयाबी बहुत कम ही देखने को मिलती है. रणवीर सिंह के लीड रोल वाली 'धुरंधर' फ्रेंचाइजी ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर ₹3000 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया है, जो यह साबित करता है कि रणवीर में ऐसे किरदार और कहानियां रचने की काबिलियत है, जिन्हें देखने के लिए दर्शक बार-बार खींचे चले आते हैं.

​3. ओवरसीज में पहुंच को दिया नया रूप

रणवीर सिंह इंडियन सिनेमा के सबसे मजबूत ग्लोबल स्टार्स में से एक बनकर उभरे हैं. 'पद्मावत', 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी', 'धुरंधर', और 'धुरंधर: द रिवेंज' जैसी फिल्मों के साथ, जिन्होंने नॉर्थ अमेरिका में $10 मिलियन से ज्यादा का बिजनेस किया है, उन्होंने एक ऐसी कंसिस्टेंसी दिखाई है, जो किसी भी इंडियन एक्टर के पास नहीं है. यह सफर अब और भी बड़ा हो रहा है, क्योंकि 'धुरंधर' अब जापान में रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है.

​4. हिंदी सिनेमा को दी अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग

रणवीर सिंह स्टारर 'धुरंधर: द रिवेंज' के नाम बॉलीवुड इतिहास के सबसे बड़े ओपनिंग डे का रिकॉर्ड दर्ज है. इस जबरदस्त एक्शन ब्लॉकबस्टर फिल्म ने अपने पहले ही दिन भारत में सभी भाषाओं को मिलाकर ₹102 करोड़ से ज्यादा का नेट कलेक्शन किया था.

​5. किसी भी इंडियन फिल्म के लिए सबसे बड़ा स्ट्रीमिंग डेब्यू दिया

थिएटर्स का इतिहास बदलने के बाद, रणवीर सिंह का यह रिकॉर्ड तोड़ सफर ओटीटी (OTT) पर भी जारी रहा. 'धुरंधर: द रिवेंज' स्ट्रीमिंग के पहले हफ्ते में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली इंडियन फिल्म बन गई, जिसने अपने ओपनिंग वीकेंड के दौरान ओटीटी पर रिकॉर्ड तोड़ 50 मिलियन (5 करोड़) व्यूअर्स को अट्रैक्ट किया.

​अपने पिछले जन्मदिन से लेकर इस जन्मदिन तक, रणवीर सिंह ने अपने करियर का सबसे ऐतिहासिक साल जिया है. बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड्स को फिर से लिखने और हिंदी सिनेमा के लिए नए माइलस्टोन्स सेट करने से लेकर, बेटी दुआ का पहला जन्मदिन मनाने और यह अनाउंस करने तक कि 'बेबी नंबर 2' आने वाला है, यह साल उनके लिए प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों ही मोर्चों पर जीतों का साल रहा है. अब जब वह अपना एक और जन्मदिन मना रहे हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है कि यह रणवीर सिंह का अब तक का सबसे बड़ा जन्मदिन है.

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