रिस्क लेकर किया धमाकेदार कमबैक और अब बने बॉलीवुड के नए सुपरस्टार, कुछ ऐसा है रणवीर सिंह का फिल्मी सफर
पहली फिल्म बैंड बाजा बारात से लेकर धुरंधर में दमदार भूमिका तक, उनका सफर सच में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाने लायक है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 22, 2026 at 4:08 PM IST
हैदराबाद: जब भी टैलेंट, मेहनत और असली काबिलियत की बात होती है, तो सबसे पहले नाम आता है रणवीर सिंह का. आज वो सिर्फ अपने काम के लिए सम्मान ही नहीं, बल्कि अपनी अलग-अलग तरह की एक्टिंग और मेहनत के लिए भी जाने जाते हैं. उन्होंने सालों में साबित किया है कि वो भारतीय सिनेमा के सबसे बेहतरीन कलाकारों में से एक हैं. उनका करियर शानदार रहा है, जिसमें यादगार परफॉर्मेंस और बॉक्स ऑफिस पर दबदबा शामिल है. उन्होंने यह भी साबित किया कि वो कहीं गए नहीं थे, बल्कि अपने बड़े असरदार कमबैक की तैयारी कर रहे थे.
अपनी पहली फिल्म बैंड बाजा बारात से लेकर धुरंधर में दमदार भूमिका तक, उनका सफर सच में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाने लायक है. एक निडर रिस्क लेने वाले से लेकर इस दौर के सुपरस्टार और अब देश के सबसे बड़े स्टार बनने तक, रणवीर सिंह लगातार स्टारडम को नई परिभाषा दे रहे हैं.
बैंड बाजा बारात – एक ऐसी शुरुआत जिसने देश को नया स्टार दिया
रणवीर सिंह ने साल 2010 में बैंड बाजा बारात से बॉलीवुड में डेब्यू किया, जहां उन्होंने दिल्ली के लड़के बिट्टू का किरदार निभाया. उनकी पहली फिल्म को दर्शकों का खूब प्यार मिला और वो तुरंत सबके पसंदीदा बन गए. उनकी एनर्जी और चार्म ने दिखा दिया कि एक बड़ा स्टार आने वाला है.
हर किरदार में अलग अंदाज़: हर दौर के सबसे बेहतरीन अभिनेता
डेब्यू के बाद से ही रणवीर सिंह ने हर तरह के किरदार निभाकर खुद को अलग साबित किया. बाजीराव मस्तानी में मराठा योद्धा बाजीराव, सिम्बा में मजेदार पुलिस ऑफिसर, गोलियों की रासलीला राम-लीला में बेखौफ राम हर किरदार में उन्होंने कमाल किया.
इसके अलावा लुटेरा में शांत प्रेमी, पद्मावत में खतरनाक अलाउद्दीन खिलजी, गली बॉय में स्लम का रैपर, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में जोशीले रॉकी और धुरंधर में हमजा. हर किरदार में उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई. ऐसा करियर और ऐसा प्रयोग शायद ही कोई और कर पाए.
ट्रांसफॉर्मेशन के बादशाह: हर किरदार में पूरी तरह ढल जाना
रणवीर सिंह हर किरदार के लिए खुद को पूरी तरह बदल लेते हैं. सिर्फ शरीर से नहीं, बल्कि दिमाग और भावनाओं से भी. गली बॉय, पद्मावत और हमजा के किरदार में यह साफ नजर आता है. वो सच में एक दमदार कलाकार हैं.
एक्सपेरिमेंट का दौर: नतीजे मिले-जुले, लेकिन भरोसा कायम
रणवीर सिंह के करियर में कुछ फिल्में ऐसी भी आईं जो बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा नहीं चलीं, जैसे सर्कस और जयेशभाई जोरदार. लेकिन इन फिल्मों में भी उन्होंने अपना पूरा योगदान दिया. असफलताओं के बावजूद, उन्होंने हमेशा कुछ नया करने की कोशिश की और आज उनकी कई परफॉर्मेंस को सराहा जा रहा है.
कमबैक की ताकत: जो दूसरों ने नहीं किया, वो कर दिखाया
उनका “कभी हार न मानने वाला” रवैया उन्हें खास बनाता है. रणवीर ने रॉकी और रानी की प्रेम कहानी जैसी हिट फिल्म देकर जोरदार वापसी की. उनके किरदार रॉकी ने लोगों का दिल फिर जीत लिया और यह साबित किया कि वो हर बार और मजबूत होकर लौटते हैं.
रणवीर का जबरदस्त उभार: ‘हमज़ा का कहर’
करीब 2 साल बाद रणवीर सिंह ने धुरंधर से जबरदस्त वापसी की और रिकॉर्ड तोड़ सफलता हासिल की. उन्होंने हमज़ा नाम के जासूस का किरदार निभाया. जो उनकी बेहतरीन एक्टिंग का एक और उदाहरण है. इस परफॉर्मेंस को भारतीय सिनेमा के इतिहास में खास जगह मिल रही है.
देश के सबसे बड़े सुपरस्टार: नया सम्राट
रणवीर सिंह ने साबित कर दिया है कि वो देश के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं. अपनी फिल्मों और जबरदस्त एनर्जी के साथ वो लगातार नए रिकॉर्ड बना रहे हैं. धुरंधर फ्रेंचाइजी के साथ उन्होंने अपनी जगह और मजबूत कर ली है.
आज रणवीर सिंह उस मुकाम पर हैं जहां वो अपनी पीढ़ी से काफी आगे हैं. उन्होंने 1000 करोड़ नेट क्लब की शुरुआत करके इतिहास रच दिया है और फिल्म के थिएटर में रहते हुए भी वो दुनिया भर के दर्शकों के लिए नए भारत का चेहरा बनकर राज कर रहे हैं.