ETV Bharat / entertainment

बॉबी देओल और श्रीलीला के बाद अब रणवीर सिंह का एजेंट अवतार आउट, एक्टर का दिखा जबरदस्त लुक

रणवीर सिंह के अगले प्रोजेक्ट से शानदार लुक आया है, जिसमें एक्टर में असलीपन दिखा है, कोई दिखावा नहीं, कोई नाटक नहीं, बस जोश भरोसा.

Ranveer Singh As Agent
रणवीर सिंह (POSTER)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 15, 2025 at 3:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: रणवीर सिंह ने अभी-अभी अपनी अब तक की सबसे जबरदस्त लुक से पर्दा उठा दिया है. यह एक ऐसी झलक है जो ताकत, मकसद और जोश से रूबरू करते हुए उसका एहसास दिला रही है. इस जबरदस्त लुक में वह पूरा फाइट गियर पहने, आंखें सीधी और पक्की रखे हुए, वह हर तरह से उस काम पर जाने वाले शख्स लग रहे हैं, जो जंग के लिए पूरी तरह से फोकस्ड, निडर और तैयार है.

यहां रणवीर में असलीपन दिख रहा है, कोई दिखावा नहीं, कोई नाटक नहीं, बस जोश और भरोसा. यही वह रणवीर हैं जिन्हें दर्शक देखने के लिए इंतजार कर रहे थे, पूरी तरफ से बेबाक, आजाद और पूरी तरह अपने आप पर मजबूत.

यह सिर्फ एक नया लुक नहीं है, बल्कि कुछ बड़ा शुरू होने जैसा लग रहा है. एक दुनिया जो धीरे-धीरे आकार ले रही है, जिसमें पहले ही बॉबी देओल और श्रीलीला शामिल हैं, और दर्शकों के लिए नए कनेक्शंस और घटनाओं की ओर इशारा कर रहे हैं, जिन्हें वे अब समझना शुरू कर रहे हैं.

हिम्मत, तनाव, माहौल! सब कुछ एक बड़ी और महत्वाकांक्षी दुनिया की ओर इशारा करता है. कुछ बड़ा आने वाला है, और यह पहला लुक बस उसकी चिंगारी है. ऐसे ने अब बस एक सवाल बचता है और वो यह हुआ कि यह इंटरनेट पर कितने समय में धूम मचाने वाला है?

इससे पहले बॉबी देओल का प्रोफेसर व्हाइट नॉस का धांसू लुक सामने आया था, जिसमें बॉबी के बड़े-बड़े बालों का वाला लुक देखने को मिला था. बीते दिन साउथ एक्ट्रेस श्रीलीला बतौर एजेंट मिर्ची एक्शन अवतार देखने को मिला था.

इन तीनों स्टारकास्ट के इन पोस्टर्स ने दर्शकों की बेताबी को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है और उन्हें इंतजार है 19 अक्टूबर का, क्योंकि इस प्रोजेक्ट से 19 अक्टूबर को ही पर्दा हटने वाला है.

ये भी पढ़ें:

'अल्फा' से बॉबी देओल का फर्स्ट लुक आउट?, एक्टर ने शेयर किया पोस्टर तो फैंस ने लगाए कयास

'एजेंट मिर्ची' बनीं श्रीलीला, सीक्रेट प्रोजेक्ट से बॉबी देओल के बाद आया एक्शन वाला फर्स्ट लुक, देखें पोस्टर

TAGGED:

RANVEER SINGH AS AGENT
RANVEER SINGH POSTER
RANVEER SINGH FILMS
रणवीर सिंह
RANVEER SINGH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ट्रंप ने इटली की PM मेलोनी से कही 'मन की बात', कहा- आप खूबसूरत हैं

धनतेरस 2025: मां लक्ष्मी की बरसेगी कृपा, घर लाएं ये छोटी-छोटी और सस्ती वस्तुएं

EPFO का 7 करोड़ से ज्यादा मेंबर्स को दीवाली गिफ्ट, कम डॉक्यूमेंटस से निकालिए रकम, मिनिमम बैलेंस का भी जानें नियम

सुल्तान जोहोर हॉकी कप: आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से, क्या नो हैंडशेक की पॉलिसी हॉकी में भी रहेगी जारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.