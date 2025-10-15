बॉबी देओल और श्रीलीला के बाद अब रणवीर सिंह का एजेंट अवतार आउट, एक्टर का दिखा जबरदस्त लुक
रणवीर सिंह के अगले प्रोजेक्ट से शानदार लुक आया है, जिसमें एक्टर में असलीपन दिखा है, कोई दिखावा नहीं, कोई नाटक नहीं, बस जोश भरोसा.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 15, 2025 at 3:01 PM IST
हैदराबाद: रणवीर सिंह ने अभी-अभी अपनी अब तक की सबसे जबरदस्त लुक से पर्दा उठा दिया है. यह एक ऐसी झलक है जो ताकत, मकसद और जोश से रूबरू करते हुए उसका एहसास दिला रही है. इस जबरदस्त लुक में वह पूरा फाइट गियर पहने, आंखें सीधी और पक्की रखे हुए, वह हर तरह से उस काम पर जाने वाले शख्स लग रहे हैं, जो जंग के लिए पूरी तरह से फोकस्ड, निडर और तैयार है.
यहां रणवीर में असलीपन दिख रहा है, कोई दिखावा नहीं, कोई नाटक नहीं, बस जोश और भरोसा. यही वह रणवीर हैं जिन्हें दर्शक देखने के लिए इंतजार कर रहे थे, पूरी तरफ से बेबाक, आजाद और पूरी तरह अपने आप पर मजबूत.
यह सिर्फ एक नया लुक नहीं है, बल्कि कुछ बड़ा शुरू होने जैसा लग रहा है. एक दुनिया जो धीरे-धीरे आकार ले रही है, जिसमें पहले ही बॉबी देओल और श्रीलीला शामिल हैं, और दर्शकों के लिए नए कनेक्शंस और घटनाओं की ओर इशारा कर रहे हैं, जिन्हें वे अब समझना शुरू कर रहे हैं.
हिम्मत, तनाव, माहौल! सब कुछ एक बड़ी और महत्वाकांक्षी दुनिया की ओर इशारा करता है. कुछ बड़ा आने वाला है, और यह पहला लुक बस उसकी चिंगारी है. ऐसे ने अब बस एक सवाल बचता है और वो यह हुआ कि यह इंटरनेट पर कितने समय में धूम मचाने वाला है?
इससे पहले बॉबी देओल का प्रोफेसर व्हाइट नॉस का धांसू लुक सामने आया था, जिसमें बॉबी के बड़े-बड़े बालों का वाला लुक देखने को मिला था. बीते दिन साउथ एक्ट्रेस श्रीलीला बतौर एजेंट मिर्ची एक्शन अवतार देखने को मिला था.
इन तीनों स्टारकास्ट के इन पोस्टर्स ने दर्शकों की बेताबी को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है और उन्हें इंतजार है 19 अक्टूबर का, क्योंकि इस प्रोजेक्ट से 19 अक्टूबर को ही पर्दा हटने वाला है.