रणवीर सिंह का माफीनामा, 'कांतारा' एक्टर ऋषभ शेट्टी की उतारी थी नकल, अब बोले 'धुरंधर' एक्टर- मैं तहे दिल से माफी मांगता हूं

हैदराबाद: रणवीर सिंह इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'धुरंधर' से ही नहीं बल्कि एक विवाद के चलते भी चर्चा में हैं. हाल ही में उन्होंने इंडियन सिनेमा की शानदार फिल्म 'कांतारा: चैप्टर 1' के स्टार एक्टर ऋषभ शेट्टी के फिल्म के एक सीन की नकल उतारी थी. रणवीर सिंह ने ऐसा हाल ही में हुई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया (IFFI 2025) की क्लोजिंग सेरेमनी पर किया था. इसके बाद से एक्टर बुरी तरह ट्रोल हुए और एक्टर ऋषभ शेट्टी भी इससे खासा नाराज हो गए थे. जब IFFI 2025 से रणवीर सिंह का एक्टर की नकल उतारने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो एक्टर को चौतरफा आलोचना का सामना भी करना पड़ा. इसी के चलते आज 2 दिसंबर को रणवीर सिंह ने अपनी इस हरकत पर एक माफीनामा शेयर किया है.

रणवीर सिंह ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर एक पोस्ट जारी कर अपनी गलती सुधारने का काम किया है. एक्टर ने अपने पोस्ट में लिखा है, 'मेरा इरादा फिल्म में ऋषभ के अविश्वसनीय प्रदर्शन को उजागर करना था, हर अभिनेता, मैं जानता हूं कि उस खास सीन को उस तरह से निभाने में कितना समय लगेगा, जैसा उन्होंने किया, जिसके लिए मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूं, मैंने हमेशा अपने देश की हर संस्कृति, परंपरा और विश्वास का गहरा सम्मान किया है, अगर मैंने किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, तो मैं तहे दिल से माफी मांगता हूं'.