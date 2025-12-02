ETV Bharat / entertainment

रणवीर सिंह का माफीनामा, 'कांतारा' एक्टर ऋषभ शेट्टी की उतारी थी नकल, अब बोले 'धुरंधर' एक्टर- मैं तहे दिल से माफी मांगता हूं

रणवीर सिंह ने कांतारा एक्टर ऋषभ शेट्टी की नकल उतारने पर तह दिल से माफी मांग ली है.

Ranveer Singh apology
रणवीर सिंह माफीनामा और ऋषभ शेट्टी (IANS/Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 2, 2025 at 12:30 PM IST

Updated : December 2, 2025 at 12:38 PM IST

हैदराबाद: रणवीर सिंह इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'धुरंधर' से ही नहीं बल्कि एक विवाद के चलते भी चर्चा में हैं. हाल ही में उन्होंने इंडियन सिनेमा की शानदार फिल्म 'कांतारा: चैप्टर 1' के स्टार एक्टर ऋषभ शेट्टी के फिल्म के एक सीन की नकल उतारी थी. रणवीर सिंह ने ऐसा हाल ही में हुई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया (IFFI 2025) की क्लोजिंग सेरेमनी पर किया था. इसके बाद से एक्टर बुरी तरह ट्रोल हुए और एक्टर ऋषभ शेट्टी भी इससे खासा नाराज हो गए थे. जब IFFI 2025 से रणवीर सिंह का एक्टर की नकल उतारने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो एक्टर को चौतरफा आलोचना का सामना भी करना पड़ा. इसी के चलते आज 2 दिसंबर को रणवीर सिंह ने अपनी इस हरकत पर एक माफीनामा शेयर किया है.

रणवीर सिंह का माफीनामा (Ranveer Singh IG Story)

रणवीर सिंह का माफीनामा

रणवीर सिंह ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर एक पोस्ट जारी कर अपनी गलती सुधारने का काम किया है. एक्टर ने अपने पोस्ट में लिखा है, 'मेरा इरादा फिल्म में ऋषभ के अविश्वसनीय प्रदर्शन को उजागर करना था, हर अभिनेता, मैं जानता हूं कि उस खास सीन को उस तरह से निभाने में कितना समय लगेगा, जैसा उन्होंने किया, जिसके लिए मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूं, मैंने हमेशा अपने देश की हर संस्कृति, परंपरा और विश्वास का गहरा सम्मान किया है, अगर मैंने किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, तो मैं तहे दिल से माफी मांगता हूं'.

कांतारा: चैप्टर 1 की कमाई

बता दें, कांतारा : चैप्टर 1 बीती 2 अक्टूबर को रिलीज हुई थी और फिल्म मौजूदा साल की सबसे कमाऊ फिल्म बनकर उभरी है. कांतारा : चैप्टर 1 ने बॉलीवुड एक्टर विक्की कौशल की साल 2025 की सबसे कमाऊ फिल्म 'छावा' की कमाई का रिकॉर्ड तोड़ा था. आईएमडीबी के अनुसार, 130 करोड़ रुपये के बजट में बनी फिल्म कांतारा : चैप्टर 1 ने भारत में 622.5 करोड़ रुपये और वर्ल्ड वाइड 853.4 करोड़ रुपये की कमाई की थी. वहीं, 150 करोड़ रुपये के बजट में बनी फिल्म छावा ने भारत में 604.1 करोड़ रुपये और वर्ल्ड वाइड 808.7 करोड़ रुपये का बिजनेस किया था.

कब रिलीज होगी धुरंधर?

फिल्म 'धुरंधर'आगामी 5 दिसंबर को वर्ल्ड वाइड रिलीज होने जा रही है. फिल्म का निर्देशन 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' के डायरेक्टर आदित्य धर ने किया है. फिल्म में संजय दत्त, अक्षय खन्ना, आर. माधवन और अर्जुन रामपाल अहम रोल में नजर आने वाले हैं. फिल्म में रणवीर सिंह के अपोजिट 20 साल की एक्ट्रेस सारा अर्जुन को कास्ट किया गया है.

Last Updated : December 2, 2025 at 12:38 PM IST

संपादक की पसंद

