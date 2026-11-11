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रणवीर सिंह-दीपिका पादुकोण की ये दिवाली रही सूनी, 'धुरंधर' एक्टर के नाना का निधन, सामने आईं तस्वीरें

Etv Bharat ( ANI )

हैदराबाद: दिवाली बीती 8 नवंबर को देशभर में मनाई गई थी और इस वक्त पूरे देश में जश्न का माहौल था. इस बीच रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की यह दिवाली बिल्कुल सूनी निकली. दिवाली के दिन रणवीर सिंह के नाना डॉ. राम हिंगोरानी का 96 साल की उम्र में निधन हो गया था. एक्टर का परिवार अभी भी दुख मना रहा है. रणवीर सिंह की कजिन सौम्या हिंगोरानी ने सोशल मीडिया एक इमोशनल पोस्ट शेयर कर यह दुखभरी खबर दी है. हालांकि, रणवीर ने अभी तक सोशल मीडिया पर अपने नानाजी के निधन पर कोई रिएक्शन शेयर नहीं किया है.

रणवीर सिंह की कजिन का पोस्ट