रणवीर सिंह-दीपिका पादुकोण की ये दिवाली रही सूनी, 'धुरंधर' एक्टर के नाना का निधन, सामने आईं तस्वीरें
रणवीर सिंह के नाना का निधन दिवाली वाले दिन दिवाली पूजा पर हुआ था. अब उनके निधन की खबर पब्लिक की गई है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 11, 2026 at 12:22 PM IST
हैदराबाद: दिवाली बीती 8 नवंबर को देशभर में मनाई गई थी और इस वक्त पूरे देश में जश्न का माहौल था. इस बीच रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की यह दिवाली बिल्कुल सूनी निकली. दिवाली के दिन रणवीर सिंह के नाना डॉ. राम हिंगोरानी का 96 साल की उम्र में निधन हो गया था. एक्टर का परिवार अभी भी दुख मना रहा है. रणवीर सिंह की कजिन सौम्या हिंगोरानी ने सोशल मीडिया एक इमोशनल पोस्ट शेयर कर यह दुखभरी खबर दी है. हालांकि, रणवीर ने अभी तक सोशल मीडिया पर अपने नानाजी के निधन पर कोई रिएक्शन शेयर नहीं किया है.
रणवीर सिंह की कजिन का पोस्ट
रणवीर सिंह की कजिन सौम्या ने अपने दादा के साथ कई तस्वीरें और वीडियो शेयर किए हैं और पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, 96 साल की शानदार उम्र, यह एक ऐसा जीवन है जिसे सेलिब्रेट किया जाना चाहिए, न कि जिस पर शोक मनाया जाए. मेरे दादू, डॉ. राम, दिवाली के दिन शांति से हमें छोड़कर मेरी दादी के पास चले गए. उन्होंने जाने के लिए इससे बेहतर और शुभ समय नहीं चुना हो सकता था. दिन का सबसे सुनहरा पल, लक्ष्मी पूजा के दौरान मुझे यकीन है कि वे दोनों अपनी कुर्सियों पर बैठे होंगे, व्हिस्की की चुस्कियां ले रहे होंगे और साथ बैठकर हमें देख रहे होंगे. दुनिया के सबसे बेहतरीन दादू होने के लिए आपका शुक्रिया. हमें सब कुछ देने के लिए धन्यवाद, मेरे लिए आइसक्रीम का एक स्कूप बचा कर रखना, जब तक हम फिर से साथ न नाचें हरि ओम'.
बता दें, मंगलवार रात को सौम्या ने उनके निधन के बारे में जानकारी दी और उनकी जिंदगी की कुछ तस्वीरें और वीडियो शेयर किए. रणवीर के लिए, उनके नाना सिर्फ एक प्यारे परिवार के बड़े सदस्य से कहीं ज़्यादा थे. एक्टर ने अक्सर फैंस को अपने रिश्ते की झलक दिखाई है, और उनमें से कुछ पल जितने एंटरटेनिंग रहे हैं, उतने ही प्यारे भी.
2023 में रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के प्रमोशन के दौरान, रणवीर ने अपने नाना जी का एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें वे फिल्म के पॉपुलर ट्रैक 'व्हाट झुमका' पर डांस कर रहे थे. टीम रॉकी की टी-शर्ट पहने, उस समय 93 साल के रणवीर फिल्म के मूड में थे. उन्होंने एक मजेदार रिक्वेस्ट भी की, 'टिक्की छोड़ो, मेरे लिए टकीला लाओ'. रणवीर भी साथ दिए बिना नहीं रह सके. फैंस को यह दिखाया कि वह अपने 'रॉकस्टार' दादाजी को कितना पसंद करते थे।
हाल ही में परिवार को कुछ खुशखबरी भी मिली थी कि रणवीर और उनकी पत्नी दीपिका पादुकोण ने दशहरे के दौरान अपनी दूसरी बेटी देवी की पहली झलक दिखाई . कपल ने सितंबर 2024 में अपनी पहली बेटी दुआ का स्वागत किया था.
वर्कफ्रंट की बात करें तो, रणवीर अपनी अगली फिल्म प्रलय की तैयारी कर रहे हैं, जिसे जय मेहता ने डायरेक्ट किया है. यह सर्वाइवल थ्रिलर मुंबई में सेट है, जहां जॉम्बी फैल जाता है और लोग अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहे हैं. यह फिल्म एक्टर की धुरंधर फ्रेंचाइजी की सफल फिल्म के बाद आई है.