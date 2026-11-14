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रणवीर-दीपिका वेडिंग एनिवर्सरी: 'राम-लीला' के सेट से 4 लोगों के खूबसूरत परिवार तक, देखें कपल की लाइफ जर्नी

रणवीर-दीपिका वेडिंग एनिवर्सरी ( IANS )

हैदराबाद: तेरह साल पहले, संजय लीला भंसाली की फिल्म ‘गोलियों की रासलीला राम-लीला’ ने दर्शकों को ऐसी जोड़ी से रूबरू कराया, जो आगे चलकर भारतीय सिनेमा के सबसे पसंदीदा कपल्स में से एक बन गई. रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की ‘राम’ और ‘लीला’ के रूप में शानदार केमिस्ट्री किसी जादू से कम नहीं थी. दोनों की ऑन-स्क्रीन जोड़ी ने पहली ही नजर में दर्शकों का दिल जीत लिया था. हालांकि, उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि पर्दे पर दिखाई गई यह प्रेम कहानी एक दिन बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत वास्तविक प्रेम कहानियों में से एक बन जाएगी.

इस खास मौके को और भी यादगार बनाती है यह बात कि ‘राम-लीला’ के 13 साल पूरे होने का यह खास पड़ाव कपल की शादी की सालगिरह के साथ मेल खाता है. फिल्म के सेट पर एक-दूसरे के करीब आने से लेकर साथ मिलकर एक खूबसूरत जिंदगी बसाने तक, रणवीर और दीपिका ने एक लंबा और खूबसूरत सफर तय किया है. दीपवीर की शादी 14-15 नवंबर 2018 को लेक कोमो, इटली (विला डेल बालबियानेलो) में हुई थी.