रणवीर-दीपिका वेडिंग एनिवर्सरी: 'राम-लीला' के सेट से 4 लोगों के खूबसूरत परिवार तक, देखें कपल की लाइफ जर्नी
रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण ने साल 2018 को लेक कोमो, इटली (विला डेल बालबियानेलो) में शादी रचाई थी.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 14, 2026 at 3:38 PM IST
हैदराबाद: तेरह साल पहले, संजय लीला भंसाली की फिल्म ‘गोलियों की रासलीला राम-लीला’ ने दर्शकों को ऐसी जोड़ी से रूबरू कराया, जो आगे चलकर भारतीय सिनेमा के सबसे पसंदीदा कपल्स में से एक बन गई. रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की ‘राम’ और ‘लीला’ के रूप में शानदार केमिस्ट्री किसी जादू से कम नहीं थी. दोनों की ऑन-स्क्रीन जोड़ी ने पहली ही नजर में दर्शकों का दिल जीत लिया था. हालांकि, उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि पर्दे पर दिखाई गई यह प्रेम कहानी एक दिन बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत वास्तविक प्रेम कहानियों में से एक बन जाएगी.
इस खास मौके को और भी यादगार बनाती है यह बात कि ‘राम-लीला’ के 13 साल पूरे होने का यह खास पड़ाव कपल की शादी की सालगिरह के साथ मेल खाता है. फिल्म के सेट पर एक-दूसरे के करीब आने से लेकर साथ मिलकर एक खूबसूरत जिंदगी बसाने तक, रणवीर और दीपिका ने एक लंबा और खूबसूरत सफर तय किया है. दीपवीर की शादी 14-15 नवंबर 2018 को लेक कोमो, इटली (विला डेल बालबियानेलो) में हुई थी.
बीते सालों में उनका रिश्ता मनोरंजन जगत के सबसे चर्चित और पसंदीदा रिश्तों में से एक बन गया है. साथ में सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल होने और एक-दूसरे की उपलब्धियों का जश्न मनाने से लेकर माता-पिता बनने तक, दोनों ने प्यार, दोस्ती और साथ निभाने की एक खूबसूरत मिसाल पेश की है. आज दोनों अपनी दो बेटियों के साथ चार लोगों का एक खुशहाल परिवार हैं और अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दौर का आनंद ले रहे हैं.
प्रोफेशनल फ्रंट पर भी दोनों सितारे लगातार सफलता की नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं. रणवीर सिंह ने हाल ही में ‘धुरंधर’ फ्रेंचाइजी के साथ बड़ी सिनेमाई सफलता हासिल की है और उनके पास आगे कई दिलचस्प प्रोजेक्ट्स हैं, जिनमें ‘प्रलय’ भी शामिल है. वहीं, दीपिका पादुकोण की आने वाली फिल्मों में ‘किंग’ और ‘राका’ जैसे बहुप्रतीक्षित प्रोजेक्ट्स शामिल हैं. दोनों ही सितारे अपनी जबरदस्त लोकप्रियता, दिलचस्प फिल्मों और शानदार अभिनय के दम पर भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े नामों में अपनी जगह बनाए हुए हैं.
उनकी इस यात्रा को खास बनाती है वह खूबसूरत बात, जिस तरह उनकी निजी और पेशेवर जिंदगी एक साथ आगे बढ़ी है. कभी ‘राम’ और ‘लीला’ बनकर पर्दे पर आग लगाने वाली यह जोड़ी आज साथ के कई सालों का जश्न मना रही है, अपने परिवार को संवार रही है और अपने-अपने करियर में सफलता के नए मुकाम हासिल कर रही है.
‘राम-लीला’ के 13 साल बाद भी दोनों की ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री आज तक दर्शकों के दिलों में बसी हुई है, लेकिन उनकी वास्तविक जिंदगी की प्रेम कहानी इससे भी कहीं ज्यादा खूबसूरत बन चुकी है. सिनेमा की सबसे पसंदीदा ऑन-स्क्रीन जोड़ियों में से एक से लेकर सबसे चहेते सेलिब्रिटी कपल्स में शामिल होने तक, रणवीर और दीपिका का सफर वाकई एक खूबसूरत मुकाम पर पहुंचा है.
और यही बात इस सालगिरह को इतना खास बनाती है. यह सिर्फ ‘राम-लीला’ के 13 साल पूरे होने का जश्न नहीं है, बल्कि उस प्रेम कहानी का भी उत्सव है, जिसकी शुरुआत इसी फिल्म से हुई और जो हर गुजरते साल के साथ और भी मजबूत होती जा रही है.