जनता में हिट हुआ 'मर्दानी 3' का ट्रेलर तो खुश हुईं रानी मुखर्जी, बोलीं- लोग अपराध के खिलाफ आवाज उठाने को तैयार हैं

'मर्दानी 3' ( Screen Grab )

हैदराबाद: यश राज फिल्म्स ने कुछ दिन पहले मर्दानी 3 का ट्रेलर रिलीज किया और तभी से यह हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में सबसे बड़ी चर्चा का विषय बन गया है. हर ओर से सकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं, खासतौर पर रानी मुखर्जी के लिए, जो एक बार फिर अपने बेहद लोकप्रिय किरदार एसीपी शिवानी शिवाजी रॉय के रूप में वापसी कर रही हैं. एक निडर और साहसी पुलिस अधिकारी, जो समय के खिलाफ दौड़ में 93 लापता लड़कियों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल देती है. इस जबरदस्त प्रतिक्रिया पर आभार जताते हुए रानी मुखर्जी कहती हैं, 'शिवानी शिवाजी रॉय ऐसा किरदार नहीं है जिसे मैं कैमरा कट होते ही भूल जाऊं, मैं उसे अपने साथ लेकर चलती हूं. क्योंकि उसके जरिए मैंने समझा है कि सेवा का असली अर्थ क्या होता है. मैंने यह भी देखा है कि साहस कितना अकेला हो सकता है. मुझे हमारे देश की पुलिस फोर्स के लिए गहरा सम्मान है, जो हर दिन बिना किसी शिकायत के, बिना किसी तमगे की अपेक्षा किए, चुपचाप देश की सेवा करती है और हमारी रक्षा करती है. मर्दानी फ्रेंचाइजी उनके लिए मेरा सलाम है और मुझे गर्व और खुशी होती है यह देखकर कि मेरे देश के लोग पुलिस फोर्स को इतना प्यार दे रहे हैं. वह इस खास पल को भारतीय पुलिस बल को समर्पित करते हुए कहती हैं, 'मेरे पुलिस फोर्स के सभी भाई-बहनों को, खासतौर पर उन महिला अधिकारियों को, जिन्हें ज्यादा आंका जाता है, ज्यादा सवालों का सामना करना पड़ता है और फिर भी वे डर से ऊपर उठकर खड़ी रहती हैं. यह फिल्म आप सब की वजह से अस्तित्व में है. यह फिल्म पूरी पुलिस फोर्स को समर्पित है, खासकर उन महिला अधिकारियों को, जो ताकत, करुणा और अडिग ईमानदारी के साथ नेतृत्व करती हैं. रानी का मानना है कि ट्रेलर को मिल रही यह जबरदस्त प्रतिक्रिया इस बात का प्रमाण है कि एक देश के तौर पर हम आज भी सामाजिक अपराधों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए तैयार हैं.