रानी मुखर्जी की मां का निधन, 75 की उम्र में ली अंतिम सांस, सेलेब्स और फैंस जता रहे शोक
रानी मुखर्जी की मां बंगाली फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी थीं और पार्श्व गायिका के रूप में काम कर चुकी थीं.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 22, 2026 at 3:51 PM IST
हैदराबाद: अभिनेत्री रानी मुखर्जी की मां कृष्णा मुखर्जी का आज मंगलवार 22 सितंबर को 75 साल की उम्र में निधन हो गया. यश राज फिल्म्स ने 22 सितंबर, मंगलवार को एक बयान जारी कर इस खबर की पुष्टि की. परिवार ने शोक की इस घड़ी में निजता बनाए रखने का अनुरोध किया है. उनके निधन का कारण अभी तक बताया नहीं किया गया है. रानी मुखर्जी की मां के निधन पर उनके रिश्तेदार, सेलेब्स और फैंस दुख व्यक्त कर रहे हैं.
यशराज के बयान में कहा गया है, 'बड़े दुख के साथ हम यह सूचित करते हैं कि रानी मुखर्जी की मां श्रीमती कृष्णा मुखर्जी, 75 वर्ष, का आज दोपहर निधन हो गया. परिवार आपके प्यार, प्रार्थनाओं और समर्थन के लिए हार्दिक आभारी है और इस अपार दुख की घड़ी में निजता बनाए रखने का विनम्र अनुरोध करता है'.
Heartbreaking news for the Bollywood fraternity as Rani Mukerji’s mother, Krishna Mukerji, has passed away at the age of 75.— Diganta Guha (@diganta_guha) September 22, 2026
In an emotional statement issued on Tuesday afternoon, the family confirmed her passing and expressed sincere gratitude for the outpouring of love and… pic.twitter.com/yXhUbpOnmz
कृष्णा मुखर्जी को सालों से कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में बेटी के साथ देखा गया था और वे सार्वजनिक जीवन में एक परिचित चेहरा थी. रानी अक्सर अपनी मां के साथ अपने घनिष्ठ रिश्ते के बारे में बात करती रही हैं. कृष्णा मुखर्जी भी बंगाली फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी थीं और पार्श्व गायिका के रूप में काम कर चुकी थीं. एक्ट्रेस की मां के निधन पर फैंस और सेलेब्स शोक व्यक्त कर रहे हैं.
बता दें, हाल ही में 62वें महाराष्ट्र राज्य फिल्म पुरस्कार समारोह में रानी को प्रतिष्ठित 'राज कपूर स्पेशल कंट्रीब्यूशन अवार्ड' से सम्मानित किया गया था. अभिनेत्री को यह सम्मान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सांस्कृतिक मामलों के मंत्री एडवोकेट आशीष शेलार की मौजूदगी में दिया. पुरस्कार स्वीकार करते हुए, 'वीर-जारा' अभिनेत्री ने सिनेमा के साथ अपने गहरे जुड़ाव के बारे में बात की और महाराष्ट्र को वह जगह बताया, जहां फिल्मों के साथ उनका भावनात्मक रिश्ता बस गया है.
STORY | Rani Mukerji's mother Krishna Mukerji dies at 75— Press Trust of India (@PTI_News) September 22, 2026
Krishna Mukerji, mother of actor Rani Mukerji, passed away on Tuesday afternoon at the age of 75.
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उन्होंने कहा, मेरे लिए महाराष्ट्र सिर्फ एक राज्य नहीं है. महाराष्ट्र मेरी जन्मभूमि है. यह वह भूमि है, जहां मैंने अपना करियर बनाया और यह मेरे जीवन का एक अविभाज्य हिस्सा है'.
रानी, जिनके नाम गुलाम, कुछ कुछ होता है, साथिया, हम तुम और ब्लैक जैसी लोकप्रिय फिल्में हैं, को पिछली बार मर्दानी 3 में देखा गया था, जो 2026 में रिलीज हुई थी.