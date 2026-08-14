ETV Bharat / entertainment

शाहरुख खान के बाद ला ट्रोब ऑनरेरी डॉक्टरेट पाने वाली दूसरी भारतीय सेलेब बनीं रानी मुखर्जी, हुईं इमोशनल

रानी मुखर्जी उस समय इमोशनल हो गईं जब उन्हें ऑस्ट्रेलिया की ला ट्रोब यूनिवर्सिटी से डॉक्टर ऑफ लेटर्स की ऑनरेरी डिग्री मिली. सम्मान लेते समय वह स्टेज पर रो पड़ीं, फिर अपने आंसू पोंछे और मुस्कुराईं. एक पैपराजी ने यह इमोशनल पल अपने कैमरे में कैद कर लिया और यह अब यह सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जब रानी को डिग्री दी गई तो वह बहुत इमोशनल लग रही थीं.

हैदराबाद: इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न (IFFM) 2026 के 17वें एडिशन के शुरू होने पर, एक्ट्रेस रानी मुखर्जी को फेस्टिवल के पहले दिन ऑस्ट्रेलिया की ला ट्रोब यूनिवर्सिटी ने डॉक्टर ऑफ लेटर्स की ऑनरेरी डिग्री दी. उन्हें इंडियन सिनेमा में उनके तीन दशकों के काम और ऑफ-स्क्रीन योगदान के लिए सम्मानित किया गया. खास बात यह है कि रानी से पहले, शाहरुख खान को 2019 में डॉक्टरेट की डिग्री दी गई थी. इसके अलावा, उनके नाम पर एक स्कॉलरशिप भी दी गई थी. डिग्री लेते समय, रानी स्टेज पर इमोशनल होती दिखीं.

ऑनरेरी डॉक्टरेट मिलने पर अपनी खुशी शेयर करते हुए रानी ने एक स्टेटमेंट में लिखा, 'ला ट्रोब यूनिवर्सिटी से यह ऑनरेरी डॉक्टरेट मिलना मेरी जिंदगी के सबसे खास पलों में से एक है. किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने हमेशा यह माना है कि फिल्में दिमाग बदलने से पहले दिल बदल सकती हैं, यह पहचान मेरे लिए बहुत मायने रखती है.'

उन्होंने आगे कहा, 'मैंने हमेशा ऐसी फिल्में चुनी हैं जिन्होंने सबसे पहले मेरे दिल पर असर डाला हो. एक ऐसी कहानी जिसे बताने की जरूरत हो. एक ऐसी कहानी जो इंस्पायर करे और एम्पावर करे. मैंने हमेशा चुपचाप भारत की पावरफुल लड़कियों और महिलाओं को ऐसे सिनेमा के जरिए रिप्रेजेंट करने का काम किया है जिसका दिल सही जगह पर हो. हर आर्टिस्ट परफॉर्मेंस से कहीं ज्यादा जिम्मेदारी निभाता है. हम चुपचाप अपने कल्चर के एंबेसडर बन जाते हैं.'

अपने दशकों लंबे करियर में, रानी ने ब्लैक, हम तुम, युवा, बंटी और बबली, नो वन किल्ड जेसिका, मर्दानी फ्रेंचाइजी, हिचकी और मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे जैसी कुछ यादगार फिल्में दी हैं. दिलचस्प बात यह है कि रानी ने पिछले साल मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे में अपनी परफॉर्मेंस के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवॉर्ड भी जीता था.

रानी अगली बार शाहरुख खान के साथ किंग में स्क्रीन शेयर करेंगी. सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में दीपिका पादुकोण, सुहाना खान, अभिषेक बच्चन, जयदीप अहलावत, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला और राघव जुयाल जैसे कलाकार भी हैं. किंग 24 दिसंबर, 2026 को थिएटर में रिलीज होगी.