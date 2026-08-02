WATCH: असम में बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचे रणदीप हुड्डा, लंगर खिलाने के बाद घर-घर पहुंचा रहे राशन
रणदीप हुड्डा का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह असम के शिवसागर में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए लंगर परोसते हुए दिख रहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 2, 2026 at 1:37 PM IST
हैदराबाद: बॉलीवुड एक्टर रणदीप हुड्डा इन दिनों नेक काम में जुटे हुए हैं. वह असम में बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचे हैं, जहां वे एनजीओ 'ग्लोबल सिखों' द्वारा आयोजित बाढ़ राहत सामग्री वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए हैं. आज, रविवार (2 अगस्त) को वह 'ग्लोबल सिखों' के लोगों के साथ बाढ़ वाले इलाकों में पहुंचे. वहां नाव की मदद से बाढ़ पीड़ितों तक राहत सामग्री पहुंचाई.
रविवार को रणदीप हुड्डा का असम के शिवसागर इलाके से एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें वह बाढ़ वाले इलाके में 'ग्लोबल सिखों' के साथ लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाते दिखें. उन्होंने बताया कि शिवसागर में बीते 10 दिनों से बाढ़ की स्थिति बनी हुई है. इस इलाके में कई लोग अपने घरों में फंसे हुए हैं. उन्होंने बताया कि उनकी टीम बीते 7 दिनों से ज्यादा समय से यहां के लोगों की मदद कर रही है.
मीडिया से बात करते हुए रणदीप ने कहा, 'पानी अभी भी बहुत गहरा है. यहां 10 दिनों से बाढ़ की स्थिति बनी हुई है. कई जगहों पर बहुत से परिवार अभी भी पानी में फंसे हुए हैं. हमने जरूरी सामान बांटा और वापस आ गए. दूर-दराज के इलाकों में कई लोग अभी भी परेशानियां झेल रहे हैं.'
#WATCH | Sivasagar, Assam: On flood relief work, Actor, Randeep Hooda says, "... The water is still very deep. It has been 10 days since the flood, but many families are still stranded in the water in several places. We distributed essential items and returned. Many people in… pic.twitter.com/ZBAwYZ8nfl— ANI (@ANI) August 2, 2026
वहां के हालातों के बारे में बात करते हुए एक्टर ने आगे कहा, कई घरों में कीचड़ भरा हुआ है. अगर पानी ऐसे ही जमा रहा, तो बीमारियों के फैलने का डर होगा. पानी को जल्द से जल्द निकालने की जरूरत है. ग्लोबल सिख टीम 7 दिनों से ज्यादा समय से यहां है. उन्होंने पता लगाया है कि लोगों को किन चीजों की जरूरत है. कई लोगों को राशन तो मिल गया है, लेकिन उनके बर्तन और दूसरी जरूरी चीजें बह गई हैं. हम वो जरूरी सामान पहुंचा रहे हैं.'
शनिवार, 1 अगस्त को रणदीप हुड्डा शिवसागर के रेलवे स्टेशन पर लोगों को लंगर खिलाते हुए देखे गए थे. एक्टर ने शिवसागर रेलवे स्टेशन पर लंगर के जरिए खाना परोसने में वॉलंटियर्स का साथ भी दिया, जहां कई बेघर हुए परिवारों ने शरण ली है.
राहत कार्य के दौरान एएनआई से बात करते हुए रणदीप ने कहा, 'यह शिवसागर रेलवे स्टेशन है और आस-पास के इलाकों से कई प्रभावित परिवार यहां आए हैं. इसलिए, हम खाना बनाकर उनके लिए लाते हैं और पिछले सात दिनों से रोज ऐसा कर रहे हैं. इंसानियत सबसे ऊपर है.
#WATCH | Sivasagar, Assam: On flood-affected people, Actor Randeep Hooda says, " this is the sivasagar railway station, and many affected families have come here from the surrounding areas. so, we make the food and bring it to them, and we have been doing this every day for the… pic.twitter.com/GOQNfzOEvN— ANI (@ANI) August 1, 2026
'मैं पिछले कई सालों से 'ग्लोबल सिखों' की टीम के साथ काम कर रहा हूं और वे जमीनी स्तर पर जो काम करते हैं, वह अद्भुत है. मैं सभी से अपील करूंगा कि वे लोगों की मदद के लिए जिस भी तरह से हो सके, योगदान दें - न सिर्फ यहां, बल्कि जहां भी कोई समस्या हो. इंसान होने के नाते, दूसरे इंसानों की मदद करना हमारा फर्ज है. इसीलिए हम यहां हैं.'
इस बीच, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शुक्रवार को मशहूर बिजनेसमैन गौतम अडानी का धन्यवाद किया. उन्होंने बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए राहत और पुनर्वास के कामों में मदद के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में 11 करोड़ रुपये का योगदान दिया था.