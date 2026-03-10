ETV Bharat / entertainment

'दादा अर पोती नै जन्मदिन की घणिए बधाई': रणदीप हुड्डा के घर में गूंजी किलकारी, लिन ने बेबी गर्ल को दिया जन्म

रणदीप हुड्डा-लिन लैशराम ( ANI )

हैदराबाद: रणदीप हुड्डा आज, 10 मार्च को डबल सेलिब्रेशन कर रहे है. आज उनके पिता रणबीर हुड्डा का जन्मदिन है. वहीं, आज उनके घर में किलकारी गूंजी है. उनकी पत्नी लिन ने एक बेटी को जन्म दिया है, जिससे हुड्डा फैमिली में डबल सेलिब्रेशन का माहौल छा गया है. मंगलवार को रणदीप हुड्डा ने अपने इंस्टाग्राम पर 2 खास तस्वीरें पोस्ट की. उन्होंने बड़े ही खास अंदाज में फैंस को गुड न्यूज दी. तस्वीरें शेयर करते हुए रणदीप हुड्डा ने कैप्शन में लिखा है, 'दादा अर पोती नै जन्मदिन की घणिए बधाई.' उन्होंने आगे पोस्ट में लिखा है, 'आज, जब मैं पिता बन गया हूं, तो आपके लिए मेरी तारीफ और भी बढ़ गई है, पापा. और सबसे जरूरी बात - लिन, मुझे पिता बनाने और हमारी छोटी बच्ची को इस दुनिया में लाने के लिए आपका शुक्रिया. एक छोटी बच्ची और जिंदगी भर का प्यार.'