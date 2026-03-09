ETV Bharat / entertainment

PHOTOS: बहुत जल्द गुड न्यूज देंगे रणदीप हुड्डा, दिल छू लेंगी एक्टर की पत्नी संग मैटरनिटी फोटोशूट की तस्वीरें

रणदीप हुड्डा-लिन लैशराम ने मैटरनिटी फोटोशूट की तस्वीरें शेयर की हैं. यह जोड़ी जल्द ही पेरेंट्स बनने वाले हैं.

Randeep Hooda and his wife Lin Laishram
रणदीप हुड्डा-लिन लैशराम (IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 9, 2026 at 4:25 PM IST

हैदराबाद: बॉलीवुड एक्टर रणदीप हुड्डा और उनकी पत्नी लिन लैशराम इन दिनों प्रेग्नेंसी का आनंद ले रहे हैं. हाल ही में इस जोड़ी ने मैटरनिटी फोटोशूट कराया. आज उस फोटोशूट की कुछ खास तस्वीरें अपने फैंस को दिखाई है. इन तस्वीरों के जरिए उन्होंने अपनी जिंदगी के एक खास और इमोशनल दौर को कैप्चर किया है

सोमवार, 9 मार्च को रणदीप और लिन ने इंस्टाग्राम पर एक ज्वाइंट पोस्ट अपलोड किया है, जिसमें मैटरनिटी फोटोशूट की झलक दिखाई गई है. इसमें फैंस को कपल के पेरेंटहुड के सफर की खास झलक देखने को मिली है. तस्वीरों की यह सीरीज कपल के बीच के प्यार और लगाव को दिखाती है.

सॉफ्ट, नेचुरल टोन में खींची गई ये तस्वीरें दिल को छू लेने वाली है. सबसे दिल को छू लेने वाली तस्वीरों में से एक में रणदीप धीरे से लिन के बेबी बंप पर हाथ रखते हुए दिख रहे हैं, हर तस्वीर में रणदीप लिन और आने वाले बच्चे पर प्यार लुटाते हुए दिख रहे हैं. यह कैंडिड पल उनके रिश्ते और उस खुशी को दिखाता है जो वे अपने छोटे से बच्चे से मिलने का इंतजार करते हुए महसूस कर रहे हैं.

फोटोशूट की सेटिंग रिलैक्स्ड और पर्सनल लगती है. हैवी सेटअप के बजाय, तस्वीरें रियल इमोशंस और कपल के एक-दूसरे के होने पर मिलने वाले कम्फर्ट पर फोकस करती हैं. रणदीप और लिन के लिए, यह मैटरनिटी शूट उनके रिश्ते में एक अहम पड़ाव है. यह पार्टनर से पेरेंट्स बनने की ओर के सफर को दर्शाता है. ये सिर्फ तस्वीरें नहीं हैं, बल्कि इस जोड़ी के लिए एक खास पल को दिखाती हैं.

जैसे ही प्यारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर हुईं, बहुत सारे फैंस ने कमेंट सेक्शन को दिल वाले इमोटिकॉन्स सा भर दिया और जल्द ही माता-पिता बनने वाले कपल और बच्चे पर प्यार बरसाया. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस महीने के आखिर में लिन बच्चे को जन्म दे सकती है. हालांकि, इस पर कपल की ओर कोई भी बयान अब तक नहीं आया है.

