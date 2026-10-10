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नई जोड़ियां, कमाल की केमिस्ट्री: रणबीर-साई और आयुष्मान-शरवरी समेत इन फिल्मों में दिखेंगे ये फ्रेश बॉलीवुड पेयर

फ्रेश बॉलीवुड जोड़ी ( POSTERS )

हैदराबाद: जब दो कलाकार पहली बार एक साथ पर्दे पर नजर आते हैं, तो उसे देखने का उत्साह कुछ अलग ही होता है. कहानी से परे, एक नए तालमेल, अनोखी केमिस्ट्री और जाने-पहचाने कलाकारों को एक बिल्कुल नए अंदाज में देखने की उम्मीद ही किसी नई जोड़ी को खास बनाती है. बॉलीवुड की आने वाली फिल्मों की रोमांचक लिस्ट को देखते हुए, पर्दे पर बनने वाली कई नई जोड़ियों ने हमारा ध्यान खींचा है. दिलचस्प ड्रामे से लेकर रोमांस और भव्य कहानियों तक, आइए नजर डालते हैं उन जोड़ियों पर, जिन्हें हम बड़े पर्दे पर देखने के लिए बेहद उत्साहित हैं.

राजकुमार राव और वामिका गब्बी – प्रहार

राजकुमार राव ने अपने हर किरदार में पूरी तरह ढल जाने की काबिलियत से लगातार दर्शकों को प्रभावित किया है. वहीं वामिका गब्बी ने अपनी बहुमुखी प्रतिभा और खास स्क्रीन प्रेजेंस के दम पर इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई है. फिल्म प्रहार में इन दोनों का साथ आना एक दिलचस्प मेल है, खासकर इसलिए क्योंकि दोनों ही अपने अभिनय में गहराई और तीव्रता लाने के लिए जाने जाते हैं. पहली बार साथ आ रही यह जोड़ी पर्दे पर एक नया तालमेल लेकर आने का वादा करती है. ऐसे में इनकी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री पर नजरें रहेंगी. प्रहार 16 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. यामी गौतम और आदिनाथ एम. कोठारे – नई नवेली यामी गौतम अपने सहज अभिनय, संयमित अंदाज और स्वाभाविक स्क्रीन प्रेजेंस के लिए जानी जाती हैं. वहीं आदिनाथ एम. कोठारे इस जोड़ी में एक नई ताजगी लेकर आते हैं. नई नवेली में दोनों कलाकारों का साथ आना दर्शकों के बीच उत्सुकता जगाता है. कहानी को मजबूती से आगे बढ़ाने की यामी की खूबी और आदिनाथ की ताजा ऊर्जा के साथ, इन दोनों का ऑन-स्क्रीन तालमेल फिल्म के दिलचस्प पहलुओं में से एक है. यह देखना रोमांचक होगा कि दोनों के अभिनय एक-दूसरे के साथ किस तरह मेल खाते हैं और उनकी यह नई जोड़ी पर्दे पर क्या खास लेकर आती है. यह फैंटेसी फैमिली एंटरटेनर 16 अक्टूबर को सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार है. रणबीर कपूर और साई पल्लवी – रामायण: पार्ट 1