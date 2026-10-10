नई जोड़ियां, कमाल की केमिस्ट्री: रणबीर-साई और आयुष्मान-शरवरी समेत इन फिल्मों में दिखेंगे ये फ्रेश बॉलीवुड पेयर
यह सभी कलाकार पहली बार अलग-अलग फिल्मों में साथ में काम करने जा रहे हैं.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 10, 2026 at 3:43 PM IST
हैदराबाद: जब दो कलाकार पहली बार एक साथ पर्दे पर नजर आते हैं, तो उसे देखने का उत्साह कुछ अलग ही होता है. कहानी से परे, एक नए तालमेल, अनोखी केमिस्ट्री और जाने-पहचाने कलाकारों को एक बिल्कुल नए अंदाज में देखने की उम्मीद ही किसी नई जोड़ी को खास बनाती है. बॉलीवुड की आने वाली फिल्मों की रोमांचक लिस्ट को देखते हुए, पर्दे पर बनने वाली कई नई जोड़ियों ने हमारा ध्यान खींचा है. दिलचस्प ड्रामे से लेकर रोमांस और भव्य कहानियों तक, आइए नजर डालते हैं उन जोड़ियों पर, जिन्हें हम बड़े पर्दे पर देखने के लिए बेहद उत्साहित हैं.
राजकुमार राव और वामिका गब्बी – प्रहार
राजकुमार राव ने अपने हर किरदार में पूरी तरह ढल जाने की काबिलियत से लगातार दर्शकों को प्रभावित किया है. वहीं वामिका गब्बी ने अपनी बहुमुखी प्रतिभा और खास स्क्रीन प्रेजेंस के दम पर इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई है. फिल्म प्रहार में इन दोनों का साथ आना एक दिलचस्प मेल है, खासकर इसलिए क्योंकि दोनों ही अपने अभिनय में गहराई और तीव्रता लाने के लिए जाने जाते हैं. पहली बार साथ आ रही यह जोड़ी पर्दे पर एक नया तालमेल लेकर आने का वादा करती है. ऐसे में इनकी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री पर नजरें रहेंगी. प्रहार 16 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है.
यामी गौतम और आदिनाथ एम. कोठारे – नई नवेली
यामी गौतम अपने सहज अभिनय, संयमित अंदाज और स्वाभाविक स्क्रीन प्रेजेंस के लिए जानी जाती हैं. वहीं आदिनाथ एम. कोठारे इस जोड़ी में एक नई ताजगी लेकर आते हैं. नई नवेली में दोनों कलाकारों का साथ आना दर्शकों के बीच उत्सुकता जगाता है. कहानी को मजबूती से आगे बढ़ाने की यामी की खूबी और आदिनाथ की ताजा ऊर्जा के साथ, इन दोनों का ऑन-स्क्रीन तालमेल फिल्म के दिलचस्प पहलुओं में से एक है. यह देखना रोमांचक होगा कि दोनों के अभिनय एक-दूसरे के साथ किस तरह मेल खाते हैं और उनकी यह नई जोड़ी पर्दे पर क्या खास लेकर आती है. यह फैंटेसी फैमिली एंटरटेनर 16 अक्टूबर को सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार है.
रणबीर कपूर और साई पल्लवी – रामायण: पार्ट 1
जब दो बेहतरीन कलाकार रामायण जैसी सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण कहानी के लिए एक साथ आते हैं, तो उनसे उम्मीदें अपने आप बढ़ जाती हैं. अपनी भावनात्मक अदाकारी के लिए पहचाने जाने वाले रणबीर कपूर और अपने अभिव्यक्तिपूर्ण व किरदारों से गहराई से जुड़ने वाले अभिनय के लिए सराही जाने वाली साई पल्लवी, भगवान श्रीराम और माता सीता के किरदारों में अपनी-अपनी खासियत लेकर आ रहे हैं. इस भव्य पौराणिक फिल्म की सबसे बहुप्रतीक्षित बातों में से एक इनकी जोड़ी भी है. दर्शक यह देखने के लिए उत्सुक हैं कि दोनों कलाकार इस प्रतिष्ठित रिश्ते को बड़े पर्दे पर किस तरह जीवंत करते हैं. यह बहुप्रतीक्षित फिल्म इस दिवाली सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है.
आयुष्मान खुराना और शरवरी वाघ – ये प्रेम मोल लिया
आयुष्मान खुराना ने अपने सहज और रिलेटेबल अभिनय के साथ-साथ लीक से हटकर भूमिकाएं चुनने की अपनी खूबी से इंडस्ट्री में एक खास मुकाम बनाया है. वहीं, शरवरी वाघ अपनी युवा ऊर्जा, आकर्षक स्क्रीन प्रेजेंस और लगातार निखरती अभिनय क्षमता के दम पर अपनी पहचान मजबूत कर रही हैं. सूरज आर. बड़जात्या की फिल्म ये प्रेम मोल लिया में इन दोनों का साथ आना, अपने करियर के अलग-अलग पड़ाव पर खड़े दो कलाकारों को एक साथ लाता है. रोमांस और पारिवारिक रिश्तों पर आधारित कहानी के साथ, यह फिल्म दर्शकों को एक नई ऑन-स्क्रीन जोड़ी देखने का मौका देगी, जिसे जानने और समझने के लिए वे उत्सुक होंगे। फिल्म 27 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है.
इमरान हाशमी और जेनेलिया देशमुख – गनमास्टर G9
इमरान हाशमी और जेनेलिया देशमुख का पहली बार पर्दे पर साथ आना अपने आप में एक दिलचस्प कास्टिंग चॉइस है, जो दर्शकों की उत्सुकता बढ़ाती है. अपने प्रभावशाली अभिनय और खास स्क्रीन पर्सनैलिटी के लिए पहचाने जाने वाले इमरान, जेनेलिया से बिल्कुल अलग अंदाज और ऊर्जा लेकर आते हैं. वहीं, अपनी चुलबुली अदाओं और जीवंत अभिनय से जेनेलिया लंबे समय से दर्शकों की पसंदीदा रही हैं. गनमास्टर G9 में इन दोनों की जोड़ी एक दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट पेश करती है, और दर्शक यह देखने के लिए उत्सुक हैं कि दोनों की अलग-अलग खूबियां पर्दे पर मिलकर कैसा जादू बिखेरती हैं. यह फिल्म 27 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है.