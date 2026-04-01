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WATCH: 'रामायण' के टीजर से पहले रणबीर कपूर को 'राम मंदिर' से मिला बड़ा गिफ्ट, देखते ही खुश हुए एक्टर

रणबीर कपूर ( IANS )

हैदराबाद: रणबीर कपूर अपनी आगामी पौराणिक फिल्म रामायण को लेकर सुर्खियों में हैं. फैंस नितेश तिवारी की निर्देशित फिल्म में उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम की भूमिका निभाते देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इस फिल्म में साई पल्लवी और रवि दुबे सहित कई अन्य कलाकार भी हैं.मेकर्स ने बीते दिनों लॉस एंजिल्स में एक स्पेशल स्क्रीनिंग का प्रोग्राम रखा था, जिसमें रणबीर कपूर शामिल हुए. प्रोग्राम खत्म होने के बाद एक्टर एक खास फैन से एक प्यारा सा गिफ्ट मिला, जिसकी झलक सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. वायरल वीडियो में एक फैन रणबीर कपूर को एक गिफ्ट देते हुआ नजर आ रहा है. एक्टर फैन का नाम पूछते हुए गिफ्ट के लिए उनका शुक्रियाअदा करते हैं. बाद में वीडियो में रणबीर गिफ्ट अनबॉक्स करते हुए देखा जा सकता है. उन्हें एक अयोध्या राम मंदिर से प्रेरित बारीक कढ़ाई वाली लाल रंग की सदरी गिफ्ट की थी. फैन के इस डिजाइनर सदरी को देख रणबीर बेहद खुश हुए. उन्होंने जैकेट की कारीगरी बेहद बारीकी से देखा. जैसे ही उन्हें भगवान राम की मूर्ति दिखती है, वह मुस्कुराते हुए कहते हैं, 'यह बहुत खूबसूरत है'. वह इसके पीछे की सोच और कलाकारी से साफ तौर पर इम्प्रेस्ड हुए.