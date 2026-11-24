'रामायण' फिर फंसी कानूनी पचड़े में, हिंदू जनजागृति समिति ने की FIR की मांग, जानें पूरा मामला
मुंबई और कोल्हापुर में विरोध प्रदर्शन के बाद अब फिल्म के मेकर्स के खिलाफ इस संगठन ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है. हिंदू
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 24, 2026 at 10:43 AM IST
हैदराबाद: रामायण: पार्ट 1 फिर से मुश्किल में पड़ गया है. मुंबई और कोल्हापुर में विरोध प्रदर्शन के बाद, रणबीर कपूर और यश स्टारर इस फिल्म के मेकर्स के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है. हिंदू जनजागृति समिति ने हाल ही में आपत्तिजनक सीन और डायलॉग हटाने की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया था और अब, संगठन के प्रवक्ता, सतीश कोचरेकर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. यह शिकायत मुंबई के मुलुंड वेस्ट पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई. उन्होंने आरोप लगाया कि डायरेक्टर नितेश तिवारी की फिल्म ने असली कहानी को तोड़-मरोड़कर पेश किया है और हिंदू धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। और जानने के लिए आगे पढ़ें.
रामायण: पार्ट 1 के मेकर्स के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज
उनके ऑफिशियल X (पहले ट्विटर) अकाउंट पर, हिंदू जनजागृति समिति रामायण बनाने वालों के खिलाफ की गई शिकायत के बारे में जानकारी शेयर कर संगठन ने उठाई गई मुख्य आपत्तियों की एक लिस्ट शेयर की.
उन्होंने आरोप लगाया है कि रणबीर और यश स्टारर इस फिल्म में राक्षस राजा रावण को गरीबों का मसीहा और महिलाओं का रक्षक बताया गया है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि रावण को एक 'निहत्थे योद्धा' के तौर पर दिखाया गया है, जिसने सेना को हराया था.
Hindu Janajagruti Samiti spokesperson Shri. Satish Kochrekar has lodged a police complaint at Mulund (West) Police Station, Mumbai, against the makers of movie Ramayana: Rise of a Legend, for distortion of the Valmiki Ramayana and hurt to Hindu religious sentiments. Key objections: 1️⃣ Ravana glorified as a savior of the poor and protector of women. 2️⃣ Lord Shri Ram shown fleeing in fear from demons. 3️⃣ Ravana glorified as an unarmed warrior defeating a huge army. 4️⃣ Lakshman demeaned as arrogant and disrespectful to elders and gurus. 5️⃣ Sita Mata misrepresented as reprimanding Lakshman over Shurpanakha. 6️⃣ Fictional episodes added, including Lord Shri Ram apologising to demons Khara and Dushana. ⚖️ The complaint demands: 🔹 FIR under Sections 299 and 196 of BNS, 2023. 🔹 Strict legal action against those responsible. 🔹 Thorough investigation of the film, screenplay and dialogues. 🔹 Identification and documentation of all objectionable scenes as evidence. #Ramayana #JaiShriRam— HinduJagrutiOrg (@HinduJagrutiOrg) November 23, 2026
उन्होंने आगे आरोप लगाया कि फिल्म में दिखाया गया है, भगवान राम- राक्षसों के डर से भाग रहे हैं. इसके अलावा, संगठन ने आरोप लगाया कि देवी सीता को गलत तरीके से दिखाया गया है कि वह सूर्पनखा को लेकर भगवान लक्ष्मण को डांट रही हैं. उन्होंने यह भी दावा किया कि लक्ष्मण को घमंडी और बड़ों का अपमान करने वाला दिखाया गया है.
इसके अलावा, हिंदू जनजागृति समिति ने आरोप लगाया कि हिंदू महाकाव्य में मनगढ़ंत प्रसंग जोड़े गए हैं, जिसमें राम का खर और दूषण राक्षसों से माफी मांगना भी शामिल है.
ट्वीट में शिकायत में की गई मांगों का भी जिक्र किया गया है, 'शिकायत में मांग की गई है: BNS, 2023 की धारा 299 और 196 के तहत FIR. जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई. फिल्म, स्क्रीनप्ले और डायलॉग की पूरी जांच. सबूत के तौर पर सभी आपत्तिजनक सीन की पहचान और डॉक्यूमेंटेशन."
रामायण के बारे में
विवादों के बावजूद, रामायण: पार्ट 1 बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म कर रही है. 19 दिनों तक थिएटर में चलने के बाद, फिल्म ने भारत में 955.45 करोड़ रुपये का नेट और 1141.65 करोड़ रुपये ग्रॉस कलेक्शन किया है. इस बीच, इसने दुनिया भर में टिकट विंडो पर 1704.65 करोड़ रुपये कमाकर बॉक्स ऑफिस पर एक नया माइलस्टोन हासिल किया है.
रामायण में रणबीर भगवान राम, साईं पल्लवी देवी सीता, रवि दुबे भगवान लक्ष्मण और यश रावण के रोल में हैं. शीबा चड्ढा, इंदिरा कृष्णा, अरुण गोविल, रकुल प्रीत सिंह, विवेक ओबेरॉय और लारा दत्ता भी कास्ट का हिस्सा हैं. यश और नमित मल्होत्रा द्वारा प्रोड्यूस की गई यह फिल्म 5 नवंबर को बड़े पर्दे पर आई थी. इसका दूसरा पार्ट, रामायण: पार्ट 2, दिवाली 2028 पर आएगा.