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'रामायण' फिर फंसी कानूनी पचड़े में, हिंदू जनजागृति समिति ने की FIR की मांग, जानें पूरा मामला

रामायण ( POSTER )

हैदराबाद: रामायण: पार्ट 1 फिर से मुश्किल में पड़ गया है. मुंबई और कोल्हापुर में विरोध प्रदर्शन के बाद, रणबीर कपूर और यश स्टारर इस फिल्म के मेकर्स के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है. हिंदू जनजागृति समिति ने हाल ही में आपत्तिजनक सीन और डायलॉग हटाने की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया था और अब, संगठन के प्रवक्ता, सतीश कोचरेकर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. यह शिकायत मुंबई के मुलुंड वेस्ट पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई. उन्होंने आरोप लगाया कि डायरेक्टर नितेश तिवारी की फिल्म ने असली कहानी को तोड़-मरोड़कर पेश किया है और हिंदू धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। और जानने के लिए आगे पढ़ें.

रामायण: पार्ट 1 के मेकर्स के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज

उनके ऑफिशियल X (पहले ट्विटर) अकाउंट पर, हिंदू जनजागृति समिति रामायण बनाने वालों के खिलाफ की गई शिकायत के बारे में जानकारी शेयर कर संगठन ने उठाई गई मुख्य आपत्तियों की एक लिस्ट शेयर की. उन्होंने आरोप लगाया है कि रणबीर और यश स्टारर इस फिल्म में राक्षस राजा रावण को गरीबों का मसीहा और महिलाओं का रक्षक बताया गया है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि रावण को एक 'निहत्थे योद्धा' के तौर पर दिखाया गया है, जिसने सेना को हराया था. उन्होंने आगे आरोप लगाया कि फिल्म में दिखाया गया है, भगवान राम- राक्षसों के डर से भाग रहे हैं. इसके अलावा, संगठन ने आरोप लगाया कि देवी सीता को गलत तरीके से दिखाया गया है कि वह सूर्पनखा को लेकर भगवान लक्ष्मण को डांट रही हैं. उन्होंने यह भी दावा किया कि लक्ष्मण को घमंडी और बड़ों का अपमान करने वाला दिखाया गया है.