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रणबीर कपूर की 'रामायण' को नई पीढ़ी से जोड़ने की तैयारी, 400 से ज्यादा स्कूलों में चलेगा खास कैंपेन

रणबीर कपूर 'रामायण' ( Poster )

हैदराबाद: एक खास सांस्कृतिक पहल के तहत 'रामायण' की टीम 9 जुलाई से देशभर में बड़े स्तर पर एक स्कूल कैंपेन शुरू करने जा रही है. इसका मकसद भारत के सबसे लोकप्रिय महाकाव्यों में से एक 'रामायण' की भावना, उसके मूल्यों और विरासत को सीधे देश के बच्चों तक पहुंचाना है. बच्चों को ध्यान में रखकर तैयार किए गए इस कैंपेन को 18 शहरों के 400 से ज्यादा स्कूलों में चलाया जाएगा और इसके जरिए 5 लाख से ज्यादा छात्रों तक पहुंचने की उम्मीद है. इस पहल के तहत बच्चे 'रामायण' से जुड़ी कई खास गतिविधियों में हिस्सा लेंगे. इनमें ड्रॉइंग, क्रिएटिव एक्टिविटीज, क्विज प्रतियोगिताएं और इंटरैक्टिव डिस्कशन शामिल हैं. इन गतिविधियों के जरिए बच्चों को अपने परिवार के साथ मिलकर 'रामायण' को समझने और उससे जुड़ने का मौका मिलेगा. साथ ही, यह पहल बच्चों और उनके माता-पिता के बीच 'रामायण' की कहानियों, मूल्यों और सांस्कृतिक विरासत को लेकर बातचीत को भी बढ़ावा देगी. "हमारा सत्य। हमारा इतिहास. की सोच पर आधारित इस कैंपेन का उद्देश्य नई पीढ़ी को भागीदारी, रचनात्मकता और कहानी कहने के जरिए 'रामायण' से जोड़ना है. यह पहल 'रामायण' की रिलीज से पहले की बड़ी तैयारियों का अहम हिस्सा है. फिल्ममेकर नितेश तिवारी और निर्माता नमित मल्होत्रा इस भारतीय महाकाव्य को वैश्विक स्तर पर बड़े पैमाने पर पेश करने की तैयारी कर रहे हैं. दो भागों में बनने वाली 'रामायण' का पहला भाग एक भव्य सिनेमाई अनुभव होगा, जो भारत की सबसे पूजनीय कहानियों में से एक को बड़े पैमाने, भावनाओं और शानदार विजुअल्स के साथ दुनियाभर के दर्शकों तक पहुंचाएगा. स्कूल कैंपेन पर बात करते हुए 'रामायण' के मेकर्स ने कहा, "रामायण पीढ़ियों से अपनी कहानियों, मूल्यों और यादों के जरिए लोगों के बीच जिंदा रही है. इस स्कूल आउटरीच पहल के जरिए हमारी कोशिश इस विरासत को बच्चों तक एक दिलचस्प और आसान तरीके से पहुंचाने की है. जैसे-जैसे हम 'रामायण' को बड़े पर्दे पर लाने की तैयारी कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि बच्चे इसे सिर्फ एक पौराणिक कहानी के तौर पर न देखें, बल्कि साहस, कर्तव्य, प्रेम और धर्म की ऐसी कहानी के रूप में महसूस करें, जो आज भी लोगों को प्रेरित करती है.